Tàrrega-Linyola etapa

Ibilbidea

Carmen plazatik Katalunia etorbidea gurutzatuko dugu, Sant Pelegrí Karreratik jarraitzeko. Trenbidea gurutzatu aurretik, Segle XX trenbidea hartuko dugu ezkerretara, eta tren-geltokira iritsiko gara. Eskaileren ondoan dago Associació d’Ámics dels Pelegrins a Santiago – Bartzelona elkartearen plaka. Horren gezi horiak San Juan de la Peña arte jarraituko dugu. Segle XX gurdiari jarraituko diogu 250 metroz, M-Manresa-Lleida linea zeharkatzeko, trenbide-pasagunetik, hesiarekin. Aurrean dugu Sant Eloi parkea, XX. mendeko lehen konpasetan Arbolaren Lagunen Elkarteak bultzatutako targarinen atsedenlekua, XIII. mendeko ermita batek koroatutako tontor bat estaltzen duena. Hain zuzen ere, diagonalean, ezkerretara, bideen atzean, Urgell hiriburuko kaletik jarraituko dugu, Carrer dels Amics de l’Arbre kaletik. Parkearen perimetroari jarraituz, Tornabouseko landarekin lotzen da. Generalitateko banderatxo batek 9 kilometro adierazten ditu herri horretaraino. Zuzen jarraituko dugu, ezkerretik ateratzen den tokiko bidexka hartu gabe, eta A-2 errepidearen gaineko zubia gurutzatuko dugu, Lleida eta Fragarantz doan bidea (2. km). 350 metrora, 90 gradu biratu behar dira ezkerretara, Tornabouseko kamioiaren arrastoari jarraituz, mapa topografikoek horrela adierazten baitute. Oihaletik begiratuta, autobiaren beste aldean, Vilagrassa eta Anglesola ikusten dira, Lleida, Zaragoza eta Logroñora doan Kataluniako hegoaldeko bideko herriak. Hartxintxarrezko pista zertxobait jaisten da uhaletik, zenbait pikortatuk zipriztindua, ubide goratu baten ondoan, akueduktu modura. Kilometro erdi eskuinean Mas d’en Colom finka dago. Untxiak eta pagausoak ikusi ohi dira mihise zerealista honetan. Ez dirudi konhelburuak dituenik, eta Urgelleko fruta-arbolen lehen lerroak ikusten dira han. Kanaletik hirurehun metrora, pista-bidegurutze batean aurrera egingo dugu (3,6 km). Tiralinea baten antzera, masia bat pasatu genuen, eta 250 metro geroago Urgell kanala zeharkatu genuen. Obra hidrauliko handia da, eta 70.000 hektareako laborea (6. km) ureztatzeko aukera ematen du. Enpastako frutarbolen laborantza intentsiboa nabaria izaten hasten da hemen, batez ere udareak, sagarrondoak eta mertxikondoak. Ubidea iraganik, eskuinerantz joko dugu, kurba bat zolata duen beste masia baterantz eginez: ateburuan 1744 irakurriko dugu. Leku egokia lehen altuera egiteko, fatxadak ematen dizkigun itzal batzuk aprobetxatuz. Beste zuzen batek Antonio Ribalta masiara garamatza, zenbait masaren aurretik, eta nabe eta etxe ezkutu multzo bateraino, non ezkerrera biratuko baitugu asfaltatutako tarte labur bat zapaltzeko (8,2 km). Metro gutxira, banderatxoak eta geziek eraikuntzaren eskuinaldera jarraitzeko animatzen gaituzte. Kilometro erdi baino gutxiagora, baltsa baten ondotik pasa, eta kilometro bateko zuzen batek Tornabous-en sarreran uzten gaitu. Urgell herria da, 900 biztanle inguru ditu, eta bere toponimoa, udalerriko armarrian ere agertzen dena, idiak dira, jugo baten azpian biraka dabiltzanak. Hala ere, herriko web orrian adierazten dute herriaren izena arabieratik datorrela eta ‘hilobiaren azpian’ esan nahi duela. La Libertetik zeharkatzen du herria bideak. Major gurdian, eskuinarekiko paraleloa den kalean, taberna bat dago, iturritik azkar irits daitekeena (10,2. km). Tornabousetik irtetean, Santa Maria parrokia-eliza dago. Han, Lluís Companys etorbidea gurutzatu, eta kiroldegiaren ondoan, El Tarròs-era doan asfaltatutako zatia hartuko dugu, Tornabousi atxikitako herri txikia. Iturri bat dago sarreran, eskuinean. Raval del Molí eta carrer La Pau (12,2 km) ikusiko ditugu aurrez aurre. Kontsultategia igaro ondoren, 90 gradu biratuko ditugu eskuinera (kontuz, ez mugitu), eta asfaltatutako pista bat hartuko dugu, kilometro batez C-53 errepidera iritsiko dena. Errepidea kontu handiz gurutzatuko dugu La Fuliolan sartzeko. Hiri-zatia Carrer de l'Om-etik hasiko dugu, Fons-etik, Carrer Portal-era iritsi arte. Han, garai batean harresiz inguratutako hiribilduko ate baten azpitik igaroko gara (13,7 km). Beste aldean taberna bat eta iturri bat daude, baita 1980an jarritako harrizko tailu bat ere, herri honen sorreraren 900 urteak biltzen dituena. Eskuinean, 1783ko Santa Luziako eliza barrokoa dago, baina Done Jakueren ibilbideak Cervantes karreratik jarraitzen du, Guillem D’Isarm plazara iristen da eta diagonalean, eskuinean, Ponent karrerra hartzen du. Pista asfaltatu bat aurrera doa La Fuliola udalerriko hurrengo herrira, Boldura, iritsi arte. Mugape-gurutzearen parean (15. km), ezkerrera egingo dugu Santa Maria elizarantz. Eliza erromanikoa da, baina oso eraldatua. Tenpluaren atzealdean, zabu batzuen ondoan, beste iturri bat dugu. Boldúko irteeran hartxintxarrezko pista batekin lotuko dugu, betiere elementuen mende, hilerriaren ondotik pasatuz eta nekazaritzak inguratuta. 20 minutura LV-3344 errepidea gurutzatuko dugu (pasabideak ikuspen ona du) eta makalen eta plataneroen itzala bilatzen jarraituko dugu. Errepidetik 400 metrora, Urgell ubideko bigarren erretena igaroko dugu, eta ehunka metro inguru Castell del Remei-n sartuko gara. El Segre jatorrizko deiturako ardogintzako finka bat da, Penelles udalerrikoa, La Noguera eskualdean. Lurrari Gotzainaren Dorrea deitu zioten lehen. Gaztelua (17,9. km) eta, ondoren, 1954ko ekainean Antón Fisasek egindako Déu del Remeiko Mareko santutegia. Olio-errota bat ere badago, jatetxe on bat, eta, azkenean, zingira bat dago. Han ere indarberritu dezakegu eguneko azken 6 kilometroei aurre egiteko. Pista batek Castell mahastien artean aireratzen du eta 200 metrora, Tetrisaren pieza bat bezala, 90º ezkerrera biratuko dugu eta, ondoren, 90º eskuinera, laboreen arteko ia bi kilometroko zuzen bat hartzeko. Eskuineko bidegurutze batean amaitzen da, eta, laster, ezkerrera biratuko dugu Bolduko erretena pasatzean. Ubidea gure ertzera doa. Beste zuzen pantagrueliko bat hasiko dugu, oraingoan Linyolaren silueta kontraluz ikusteko pizgarriarekin. Urgelleko kanal osagarriaren gaineko pasabideak (21,7 km) solilokioari jarraipena ematen dio. Linyolara sartzeko biribilgunea egin ondoren (2.700 biztanle ditu Pla d’Urgell eskualdean), hirigunerantz joko dugu. Pau Clarís karreratik sartu eta eskuinera biratuko dugu, pixka bat gora, Calderón de la Barca karreratik. Ángel Guimera plazatik, azkenik, Santa Maria elizaraino jarraituko dugu. Eliza errenazentista da, eta nabarmentzekoa da kanpandorre oktogonala, Bartomeu Roigek XVI. mendearen amaieran proiektatutako lau zaintza-dorreekin (24. km).