Etapa de Tàrrega a Linyola

El itinerario

Desde la plaza del Carmen cruzamos la avenida de Catalunya para continuar por el Carrer de Sant Pelegrí, antes de cruzar las vías del tren cogemos a la izquierda el Carrer del Segle XX, donde nos topamos con la estación de tren. Junto a las escaleras se encuentra la placa de la Associació d’Ámics dels Pelegrins a Santiago – Barcelona, cuyas flechas amarillas seguiremos ya hasta San Juan de la Peña. Seguimos el carrer Segle XX durante 250 metros para cruzar la línea Barcelona-Manresa-Lleida por el paso a nivel con barrera. Al frente tenemos el Parque de Sant Eloi, lugar de recreo de los targarines, impulsado por la Asociación de Amigos del Árbol ya en los primeros compases del siglo XX, que cubre un altozano coronado por una ermita del siglo XIII.

Precisamente, en diagonal a la izquierda tras las vías, continuamos por la calle que les dedico la capital del Urgell, el carrer dels Amics de l’Arbre. Siguiendo el perímetro del Parque conecta con el camí de Tornabous, donde una banderola de la Generalitat indica 9 kilómetros hasta esa localidad. Continuamos recto, sin atender a un sendero local que sale por la izquierda y cruzamos más adelante el puente sobre la A-2, vial que despedimos ya que se dirige hacia Lleida y Fraga (Km 2). A 350 metros hay que girar 90 grados a mano izquierda, siguiendo la estela del camí de Tornabous, que así indican los mapas topográficos. Si alzamos la vista desde el tozal, al otro lado de la autovía se ven Vilagrassa y Anglesola, poblaciones del Camino Catalán meridional que se dirige a Lleida, Zaragoza y Logroño. La pista de gravilla desciende ligeramente del tozal, salpicada por algunos granados, junto a un canal elevado a modo de acueducto. Medio kilómetro a la derecha se encuentra la finca Mas d’en Colom. Es frecuente ver conejos y torcaces al vuelo en este lienzo cerealista que no parece tener confines y donde se avistan ya las primeras líneas de frutales del Urgell. A trescientos metros del canal seguimos de frente en un cruce de pistas (Km 3,6). Avanzando como un tiralíneas, pasamos una masía y 250 metros después cruzamos el Canal de Urgell, gran obra hidráulica que permite regar con el agua del Segre unas 70.000 hectáreas de cultivo (Km 6).

El cultivo intensivo de frutales en emparrado comienza aquí a ser patente, sobre todo de perales, manzanos y melocotoneros. Pasado el canal vamos a la derecha, trazando una curva hacia otra masía con solera: en el dintel de la puerta leemos 1744. Un buen lugar para hacer el primer alto, aprovechando algunas de las sombras que nos ofrece la fachada. Otra recta nos acerca a la masía Antonio Ribalta, precedida de varias moreras, y hasta un conjunto de naves y casas desconchadas, donde giramos a la izquierda para pisar un breve tramo asfaltado (Km 8,2). A escasos metros, la banderola y las flechas nos animan a seguir a la derecha de la construcción. A menos de medio kilómetro pasamos junto a una balsa y una recta de un kilómetro nos deja a la entrada de Tornabous, población del Urgell con cerca de 900 habitantes cuyo topónimo, también reflejado en el escudo del municipio, hace referencia a unos bueyes dando vueltas bajo un yugo. Aunque en la web de la localidad apuntan a que el nombre del pueblo puede proceder del árabe y significar ‘bajo el sepulcro’. El Camino atraviesa la localidad por el carrer La Libert. En el carrer Major, la calle paralela a la derecha, encontramos un bar al que se puede llegar rápido desde la fuente (Km 10,2).

A la salida de Tornabous se encuentra la iglesia parroquial de Santa María, donde cruzamos la avenida Lluís Companys para tomar junto al polideportivo el tramo asfaltado que conduce hasta El Tarròs, pequeña localidad adscrita a Tornabous. Hay una fuente a la entrada, a mano derecha. Se recorre de frente por el Raval del Molí y el carrer La Pau (Km 12,2). Pasado el consultorio giramos 90 grados a la derecha (ojo, no despistarse) y cogemos una pista asfaltada que avanza durante un kilómetro hasta la C-53. Cruzamos la carretera con mucha precaución para entrar en La Fuliola. Iniciamos el tramo urbano por el Carrer de l'Om que desemboca en el de Fons, hasta llegar al carrer Portal, donde pasamos bajo una de las puertas de la antigua villa amurallada (Km 13,7). Al otro lado hay un bar y una fuente, y una talla en piedra colocada en 1980 que conmemora los 900 años de la fundación de esta población. A la derecha queda la iglesia barroca de Santa Lucía, de 1783, pero el itinerario jacobeo sigue de frente por el carrer Cervantes, llega a la plaza Guillem D’Isarm y coge en diagonal, a la derecha, el carrer Ponent.

Una pista asfaltada avanza ahora hasta la próxima población, Boldú, también del municipio de La Fuliola. A la altura de la cruz de término (Km 15) giramos a la izquierda hacia la iglesia de Santa Maria, de origen románico pero muy transformada. En la parte posterior del templo, junto a unos columpios, tenemos otra fuente. A la salida de Boldú enlazamos con una pista de gravilla, siempre a merced de los elementos, pasando junto al cementerio y rodeados por la inmensidad agrícola. A los 20 minutos cruzamos la LV-3344 (el paso tiene buena visibilidad) y continuamos recto buscando la sombra de los chopos y plataneros. A 400 metros de la carretera pasamos la acequia segunda del Canal de Urgell y unos cientos de metros entramos en el Castell del Remei. Es una finca de producción vinícola de la denominación de origen Costers del Segre que pertenece al municipio de Penelles, en la comarca de La Noguera. El terreno fue conocido anteriormente como Torre del Obispo. Nos recibe el castillo (Km 17,9) y después el Santuario de la Mare de Déu del Remei, obra de Antón Fisas consagrada en junio de 1954. Hay también un molino de aceite, un buen restaurante y, al final, hay un pantano donde también podemos reponer fuerzas para afrontar los últimos 6 kilómetros de la jornada.

Una pista despide entre viñas el Castell y a 200 metros, como una pieza del Tetris, giramos 90º a la izquierda y seguidamente 90º a la derecha para acoger una recta de casi dos kilómetros entre cultivos. Termina en un cruce que seguimos a la derecha y en breve giramos a la izquierda al pasar la acequia de Boldú, que corre a nuestra vera. Comenzamos otra recta pantagruélica, esta vez con el acicate de ver la silueta de Linyola a contraluz. El paso sobre el canal auxiliar de Urgell (Km 21,7) da continuidad al soliloquio. Tras la rotonda de entrada a Linyola, población de 2.700 habitantes integrada en la comarca de la Pla d’Urgell, nos dirigimos hacia el centro urbano. Entramos por el carrer de Pau Clarís y giramos a la derecha en ligera subida por el carrer de Calderón de la Barca. Por la plaza Ángel Guimera seguimos finalmente hasta la iglesia de Santa María, de estilo gótico-renacentista y destacable por su campanario octogonal con cuatro torres de vigilancia proyectado a finales del XVI por Bartomeu Roig (Km 24).