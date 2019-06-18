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Igualada La Panadellaren etapa
Tarte anodino hau 22 kilometro luze da La Panadellaraino.
Etapari buruzko informazioa 2: Igualada La Panadellaren etapa
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Etapako interesguneak 2: Igualada La Panadellaren etapa
Ibilbidea
Bruc plazatik hasiko gara, Santa Maria Basilikaren aurrean, eta L'Dirutza, Sant Simplici eta Sant Agustí kaleetatik jarraituko dugu. Azkenik, Igualada utziko dugu Angel Guimará etorbidetik, aurrerago, Anoia ibaiaren gaineko zubitik gertu dagoen biribilgunearen ondoren, aurrez aurre jarraituko dugu. 250 bat metrora, eskuinera egin Emili Vallés etorbidetik, El Espigol haurtzaindegiaren eta zenbait instituturen ondotik. Seinale ofizialek 37,5 kilometro adierazten dizkigute Cerveraraino, Igualadaren sarreran iragarritako berberak. Ulertezina. Miquel Jordana í Puig kaletik eta l’Empordá kaletik, azkenik, Sant Jaume Sesoliveres ermita erromanikora iritsiko gara, 1059. urtean lehen aldiz aipatua eta 1993 eta 1995 bitartean berritua (2,1. km).
Berriz ekingo diogu ibilaldiari La Ermita kaletik, eskuinera egingo dugu Bagesetik, gero ezkerretara l’Alt Campetik eta eskuinetara Sant Jaume Ses Oliveres etorbidetik. Labirintoak ezkerretara jarraitzen du Penedes kaletik, eskuinetara Solsonesetik eta azkenik ezkerretara Can Blasi bidetik. Karmengo itxiera-komentua bizi den eremu baten ondoren, Can Blasi masiaren ondoan jaitsiko gara, errepidearen ondoan. Asfaltoaren gainean etzanda, eta ondoren tartan koloreztatua, Sant Genisetik bereizten gaituzte. Herri hori Jorba udalerrikoa da, eta Kale Nagusian barrena (4,9 km) heltzen gara.
Eliza ezkerretara utzita, herri horretatik atera eta N-1 errepidera iristeko tartan koloreztatua hartuko dugu. Zati horretan, ezkerretara, Salako Santa Maria ermita erromanikorako bidea dago (5,5 km). Futbol zelai bat pasatu ondoren, N-II errepidearen oinera jaitsiko gara, eta Jorban sartuko gara. Herri horretan, otordu bat har daiteke. Herria errepidearen ondoan zeharkatu dezakegu, Canaletes etorbidetik, edo, aitzitik, gomendagarriagoa, nukleo nagusitik, XVI. mendeko Sant Pere parrokia-eliza dagoen tokitik (6,5 km).
Lehen Karlistaldian 1840an suntsitu zuten gazteluaren hondakinak ere agertzen dira hemen. Lizentzia hartu eta igo egin gaitezke, baina saria ez da Gaztelua izango eta bai Jorba eta bere inguruari buruzko ikuspegi zoragarria. Herria N-IIatik utzi, aterpetxetik eta Sant Jaumeko kaperatik metro gutxira, gainetik autobia eta, aurrerago, Clarana ibaiaren ibilgua, Anoia ibaiaren adarra, gaindituz. Jardunaldiak monotonia eramaten jarraitzen du, eta gasolindegitik eta Ganxoko ostatutik seiehun bat metrora autobiaren azpitik igaroko gara (11,4 km).
Desnibela nabaria izaten hasten da, eta N-II errepidearen trazadurarekin lotzen gara. Puntu bat iritsitakoan, eskuinetik utzi eta pista mundrun batetik jarraitzen dugu. Pista horretan, bieira urdin batek Santa María del Camí 1 km adierazten digu, baina tartan-erreitik ere aurrera egin dezakegu. Etxe batzuen ondotik pasatuko gara (El Simón bezalako mapetan agertzen dira), eta, handik gutxira, Santa María del Camí herrira iritsiko gara. Errepidearen beste aldean ermita erromanikoa dago, nabe bakarrekoa, eta absidean dobela erradialez osatutako leiho bat du. 1919an aldameneko eliza eraiki zuten eta erromanikoa gurtzari itxi zitzaion (14,4. km).
Absideko, leihoko eta Montserrateko Santa Zeziliako armarriko argazki batzuk. Priorato izan zen, iparraldeko portadaren gainean pausatua, eta etapak gauza bera azpimarratzen du. KP pasako dugu. 539 Tobogan baten ondoren, Porquerisses bisitatuko dugu: Argençola udalerriko hogei bat etxe eta Sant Genís eliza iluna (17. km). Irteeran, asfaltozko makhacoia berreskuratu beharrean, ezkerreko pista batetik jarraituko dugu, eta, handik gutxira, beste gezi hori bat ikusiko dugu, zuhaitz batean, berriro ezkerrera biratzeko. Zuzen jarraituz gero, errepidera aterako gara, eta ezkerretara hartuko dugu. Gezi horia ezkerretara duen pistan biratuz gero, bide bat hartuko dugu, sasi pixka batekin, hemengo ibarbidean. Odisea azkar amaitzen da eta errepidearen ertzera itzultzen gaitu (18,6 km).
Izualdirik gabe, kilometro batetik bestera joango gara, luze eta astunak, Panadellako mendatera iritsi arte gelditzen direnak. Montmaneuko hiriguneko errabal hori Errege Bidearen ertzean gelditu behar da nahitaez. Autobia gorabehera, duintasunez bizi da, ostatuak, jatetxeek eta bi gasolindegiek beren jarduera frenetikoarekin jarraitzen baitute. Kamioneroak, bidaiariak, turistak eta erromesak Panadelera joaten jarraitzen dute (22. km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak