Montserrat-Igualada etapa

Ibilbidea

Luxu handia da lo egitea Andre Mariaren erromesen aterpetxean, 727 metroko altueran, Moreneta babesten duen beneditarren monasterioaren ondoan eta Montserrateko Parke Naturala osatzen duten karezko eta silueta apetatsuko molen azpian. Irteera ez zegoen behar bezala seinaleztatuta; beraz, jarraitu beharreko ibilbidea zehaztuko dugu: Abat Cisneros ostatuaren ondotik pasa, Santa Maria plaza zeharkatu eta aterpetxeko fatxadaren ondoko eskaileretatik jaitsiko gara. Ondoren, ezkerretara jarraitu, Botiga eta kafetegiaren ondotik pasa, eta zuzen jarraitu aparkalekurantz. Mirador dels Apostols eraikinaren parean, Camí dels Degotalls eta Camí de Sant Jaume (0,6 km) bezalako bidea hartu behar da. (Era berean, monasteriotik Can Maçanara doan errepide-kilometroak kentzeko aukera ere badago, GR-172 jarraibideei jarraituz. Monasteriotik arriskurik gabe egiten du aurrera, errepidea baino maila altuagoan, eta ia distantzia bera egiten du). Kataluniako Bidearekin lehen kontaktua Mediterraneoko eta Atlantikoko landarediaren arteko ibilaldi polita da, eta beti Mariana irudiz apaindutako azulejoz apaindutako lortua. Sant Pere de Terrassako (1,5 km) Santa María de les esglesies-en irudiaren parean, eskuinetara desbideratu behar da sastrakadiak itxitako bide estu batetik. Berehala jaisten da BP-1103 (2. km) errepidera, 660 metroko altueran. Can Maçanara eramango gaituen errepidea da. Adi, ezkerrerantz jarraituko dugu. Kontrako norabidean gezi horiak ikusten ditugun arren (batez ere kitamiedoetan margotuak), ez da kezkatu behar, Montserrateko igoera seinaleztatzen dutelako, Katalunian erromesaldi leku nagusia baita. Beti asfaltoz, atzean uzten ditugu 7. eta 6. kilometro-puntuak, eta Santa Zezilia ermitaren ondotik iristen gara, X. mendearen erdialdekoa, eta nabarmen erromanikoa da. 1954ra arte moja beneditarren komunitate bat bizi izan zen hemen, eta tenpluaren ondoan Santa Zeziliako babeslekua dago, Kataluniako Txangozaleen Elkarteen Federazioarena. Multzoa Marganell udalerriari dagokio, Bages eskualdean (3,8 km). Ermitaren ondoan zutoin adierazle bat dago, GR-172rako sarbidea adierazten duena. Ibilbide luzeko bidexka da, eta Can Maçanara ere eramaten du. GR honen trazadura errepidearen gainean doa, eta Kataluniako Bideko ibilbide ofiziala baino askoz ere aukera zorrotzagoa da, asfaltotik jarraitzen baitu. Guk BP-1103 errepidearen bazterbidetik jarraituko dugu eta Parke Naturaleko gailur biribilduak eta itsasertzeko artadia miretsiko ditugu. 2. kilometro-puntua igaro ondoren, Malniuko atsedenlekua (7,8 km) albo batera utzi. Kilometro pare bat besterik ez dute gelditzen Can Maçana baserriraino, non Casa Martí izenez ere ezagutzen den antzinako salmenta baitago. Bidegurutzean ezkerretara egingo dugu, Bartzelona – Lleida norabidean. Bere ondoan merendero perfektua dago eguneko lehen geldialdia egiteko (9,7. km). Errepidearen bazterbidea hartu eta 50 metrora, Sant Jaume mendiko zutoin adierazgarri batek (2 km markatu Sant Pau de la Guàrdia aldera) asfaltoa eskuinetik uztera gonbidatzen gaitu. Hala, 60 metroko desnibela gainditzen duen bide harritsu batean barneratuko gara. Esfortzua ez da luzea, nahiz eta ia igo egin behar den, eta goian Can Maçanaren eta arroka konglomeratuko orratzen ikuspegi erosoa lortzen da. Gainaldean, Montserrat mendiko parke naturalaren mugak utziko ditugu (10,4 km). Pinu, ipuru eta txilardi ugariz betetako mendi honek Sant Pau de la Guàrdia herrira eramango gaitu, El Bruc herrikoa (txilarra katalanez). XVIII. mendeko San Pablo elizaren ondotik igaroko gara, eta El Celler de la Guàrdia jatetxe eta hotelaren ondotik (11,8 km). Sant Pau utzi eta pista-bidegurutze batean aurrera egingo dugu (Camí de Sant Jaumeko adierazle urdinak 6 km egiten ditu Castellolira), Montserrat Parc urbanizazioan sartzeko. Kilometro bat baino gehiagoz zeharkatu eta inguratuko dugu Verge de Montserrat kaletik, eta, azkenik, eskuinera egingo dugu Castellolí kaletik (13,5 km). Urbanizazioaren ondoren, pinuen artean eta eremu irekian jarraitu, koltzaz inguratutako bidea hartu arte. Suteen aurkako zaintza-dorretxo baten aurretik, Sant Jaumeko Camí GRtik (172) urruntzen da eskuinetik. Hala, N-IIa-ra iritsiko gara, N-ii-ren bertsiorik zaharrenera. Bertatik jaitsi eta eskuinetik utziko dugu lehenengo bihurgunearen ondoren. Desbideraketa ondo seinaleztatuta dago (3,7 km adierazten du Castellolirantz), eta laster baso bide bat hartuko dugu eskuinetara. Zati hau atsegina da eta, zoritxarrez, errepidean amaitzen da. Ondorioz, A-2 errepidearen gaineko zubia edo ipar-ekialdeko autobia (15,7 km) zeharkatuko dugu. Lurrezko bide batetik eta gero asfaltatuz, A-2aren paraleloan egingo dugu aurrera Castelloliraino. Herri horretan badago erromesak hartzen dituen udal-aterpetxe bat (ikus behaketen atala eta etapako aterpetxeen zerrenda) (17,6 km). Unió hiribidetik igaroko dugu hirigunea, eta eguneko menua eskaintzen duten hainbat taberna aurkituko ditugu. Herriaren amaieran, gure eskuinean, Sant Vicenç eliza modernoa dago, XVIII. mendeko tenpluaren oinordekoa. Oraindik ere, inguruko muino batean bizi da. Asfaltoz, A-2-aren eta zereal-laboreen artean, Ca n’Alzinara hurbilduko gara, Alsinako Etxeetara (18,9 km). Errepidearen azpian dagoen iturri baten atzean, N-IIa-ra iritsiko gara. Ezkerrera hartuko dugu, eta, handik gutxira, eskuinetik igotzen den pista asfaltatu bat hartuko dugu (Igualadarako 4,7 km adierazten ditu). Hauek dira masia jatetxe bat eta autobiaren gaineko zubia, eskuinerantz gurutzatzen duguna: Gero, Casa Palarekin topo egin eta autobia berriro ere ezkerrerantz salbatuko dugu. C-37 autobia azpitik zeharkatzeko, Pla de les Gavarres industrialdeko biribilgune batera iritsiko gara.(22,1 km). Igualadan sartuko gara, Pla de les Gavarres industrialde amaigabearen ondoan. Pazientzia, oraindik 5 kilometro falta direlako Anoia hiriburuko aterpetxeraino. Gasolindegi baten ondoren, ibilbide ofiziala N-IIatik ezkerretara banandu eta C-244 hartzen du. Erdialderantz eta aterpetxerantz, Montserrat hiribidea (inguruko bideak gurutzatuz), Caresmar etorbidea eta Soledat kalea zeharkatu eta Rei plazara iritsiko gara, Sant Isidre errekatik oso gertu, merkataritza-arteria eta Igualadako bizi-zentroa. Aterpetxe aldera, aurrera jarraitu Sant Bartomeu kaletik, eta, atzean, eskuinera jaiotzen diren eskailerak hartu. Kalezulo baten ondoren, eskuinera biratuko dugu Sant Miquel kaletik. Erdi Aroko pasarte bat da, harresiz inguratua, eta XVII. mendeko Santa Maria eliza bikainaren albo batean jarriko gaitu, XX. mendearen amaieran zaharberritua. Tenplutik Udaletxeko plazara iristen gara. Ondoren, aurrez aurre, L’Argenten arteria komertziala, Sant Simplici kalea eta Sant Joan plaza, Sant Agustí kalera eta ondoren Angel Guimará etorbidera ematen duena. Gasolindegiaren eskuinaldean Prat de la Riba kalea dago. 47. zenbakian aterpetxea dago (adi, aterpetxea itxita baitago aldi baterako, galdetu telefonoz libre dagoen, 2022. oharra) (27,2. km).