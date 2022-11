Etapa de Ustaritz a Urdax

O itinerario

Km 0. Ustaritz(Albergue, Casa rural. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Km 9.Desvío opcional a Espelette (Todos os servizos)

Km 10,1. Souraide(Bar. Tenda)

Km 15,8. Ainhoa(Albergue. Bares. Tendas. Oficina de Turismo)

Km 17,7. Dantxarinea(Hostais. Casas Rurais. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Km 21,2. Urdazubi/Urdax(Albergue. Bares. Tendas. Farmacia)

Tras a igrexa seguimos de fronte uns 300 metros até a, onde dicimos adeus á senda xacobea que marcha cara a Saint Jean Pied de Port. Tomamos a Vía de Baztán pola Rue Ferrondoa xunto a unha preciosa vivenda típica. Datada en 1570, os seus muros brancos contrastan cos postigos e vigas pintadas en vermello, lucindo espidos parte dos sillares. Tras ela viramos á dereita pola Rue du Lavoir e, tras pasar a zona comercial, subimos unhas escaleiras que levan a rodear o cemiterio. Xusto despois imos á dereita por Côté Dorréa. En ascenso, nada máis pasar a curva, seguimos á esquerda por Chemin Saint Michel. Saímos á estrada D88, pasamos ae,, imos pola beiravía dereita para non perdernos o desvío posterior que se atopa nese lado da calzada e que entra nunha zona boscosa. Moitos peregrinos non o ven e continúan perdidos pola estrada.O camiño descende até a D250, vía que seguimos até unha rotonda para subir a man esquerda por Chemin EtxeasiaAtravesamos a urbanización, seguimos a pista veciñal e, atención, porque a uns 350 metros vén o. Hai que abrir un portillo no segundo desvío a man esquerda, onde un sinal do Camiño Baztanés xarada nun vello carballo adoita quedar oculta entre as ramasEntramos así nun agradable lindero de carballos e castiñeiros, moi propenso a embarrarse pola presenza de innumerables arroios. Cinco minutos despois franqueamos un portillo sobre unha regata e 300 metros máis adiante cruzamos outra por unha ponte de madeira. De súpeto atopámonos unha encrucillada e continuamos polo camiño da esquerda, refugando o que segue de fronte.O barro persiste xunto aos cursos de auga, pero pronto abandonamos o refuxio das árbores e avanzamos por unha pista de grava miúda entre prados. Ao intre topámonos coa D88, que cruzamos para seguir de fronte e alcanzar unha pequena cota. Os cultivos de, que en Francia gozan de, tinguen xa algunhas parcelas, non en balde é o produto estrela da zona, moi arraigado na gastronomía e cultura popular. A pista, ancha, vai descendendo en ampla panorámica sen sobresaltos. Dous quilómetros despois da cota, a pista vira á dereita e pasa por varios barrios diseminados. Xusto antes de saír á D918, un sinal indícanos o desvío cara á pintoresca(a man esquerda).A pouco máis dun quilómetro sen tomar o desvío a Espelette chegamos á D918, avanzamos á dereita cara adurante outro quilómetro. Antes de chegar á rotonda central, onde se atopa a, o Camiño Baztanés abandona a estrada pola esquerda, polo Chemin de Txapitela. Con todo, recomendamos progresar uns metros para visitar o pobo e a igrexa e tomarnos así un descanso. Esta ten unha talla do apóstolo peregrino no retablo maior e varios ronseis e lápidas no atrio. Ademais, xusto á entrada, podemos rubricar a credencial cun bonito selo coa estampa do templo e a cruz de Santiago xunto co bordón e a vieira.De novo no Chemin de Txapitela progresamos en forte ascenso e, tras pasar a primeira vivenda, viramos á dereita por Chemin d’Aprendixenea. Esta pista asfaltada sobe con certo esforzo até a, na mesma D20Atención, temos que cruzar a estrada e seguir de fronte, veremos un conciso adhesivo da Vía de Baztán. Seguimos a pista durante 200 metros e viramos no primeiro desvío á dereita. Sucede agora un tramo despexado pola ladeira de o, con excelentes vistas desta zona histórica de o. Ao fondo, a man dereita, pódese apreciar o repetidor de o, na mesma fronteira a 905 metros de altitude, moi visitado grazas ao tren cremallera que sobe desde a Col de Saint- Ignace, en Sare. Seguimos o camiño principal, sorteando un paso canadense, e descendemos máis tarde baixo arboledo, con outro paso máis, até a entrada de, pequena poboación de postal, moi turística. Dirixímonos ao centro, xunto a a, do século XIII, rodeada do campo santo, onde ven varios ronseis discoidales.Atravesamos esta localidade viaria pola rúa principal, de pequenos comercios e coincidente coa D20. Atención, porque saímos en breve pola dereita á altura de Atelier Sculptures. Baixamos cara a un aparcadoiro e logo viramos á dereita por. Na seguinte bifurcación seguimos pola esquerda, en baixada. Prestando atención aos cruzamentos presentámonos finalmente en o, pertencente a Ainhoa e último núcleo francés a poucos metros de entrar en España. O seu nome provén de o, que construíu aquí varias casas. Unha delas, de 1733, está a man dereita xunto ao Camiño. Baixo unha das xanelas pode lerse unha inscrición co seu nome e o da súa muller Joana. No dintel un escudo cunha cruz e dous cetáceos. Entramos en España pasando a antiga aduana e a, tributaria de oEstamos xa en, barrio de Urdax sustentado durante xeracións en torno ao comercio. O seu status fronteirizo colmouno dunha infinidade de vendas, restaurantes e gasolineiras, onde acoden maiormente os nosos veciños franceses. Pódese aproveitar para. Atravesamos Dantxarinea ao pé da estrada N-121-B e nunha rotonda recíbenos unha fermosa pedra arenisca arroxada, saída das entrañas do Baztán. A talla, de 2005 e obra de, mostra a silueta de Navarra co percorrido do Camiño. Por certo, benvidas sexan nosas queridas frechas amarelas. Un pouco máis adiante, á altura do p.k. 72, deixamos a estrada pola dereita, animados por un fito xacobeo esculpido por, que achegan unha gran personalidade a esta ruta. A senda discorre plácida e paralela a o, deixando o barrio dealén da ponte.Saímos brevemente á NA-4402 que se dirixe a Urdax, e deixámola pola esquerda para visitar o, berce de Genaro Fagoaga. Non en balde pasamos por diante da súa casa, bastante reconocible pola exposición de tallas, xa sexan fontes, lavadoiros ou calendarios solares. Nada escapa á creatividade deste formidable artista. Nun amén atopámonos superando a ponte do río Ugarana que accede a, como recolle a tese do Pai Germán e outras como a de María Teresa López de Guereño, o mosteiro xurdiu como unha Casa de Esmola ou, de probable fundación real, quizais atribuída a Sancho VIN de Navarra (1133-1194). Acubillo e sustento ben estimado por camiñantes e peregrinos ante a recia xornada posterior. Máis tarde erixiuse como mosteiro de a, cuxos cóengos acolleron a regra de San Agustín. O albergue de peregrinos, impulsado e xestionado por a, retoma desde 2004 a función hospitalaria.