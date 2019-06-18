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Camiño Baztanés

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Etapa 2

Etapa de Ustaritz a Urdax

km 21,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Albergues 3
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 2: Etapa de Ustaritz a Urdax

Perfil: Etapa de Ustaritz a Urdax

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O itinerario

  • Km 0. Ustaritz(Albergue, Casa rural. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Tras a igrexa seguimos de fronte uns 300 metros até a Place da Mairie, onde dicimos adeus á senda xacobea que marcha cara a Saint Jean Pied de Port. Tomamos a Vía de Baztán pola Rue Ferrondoa xunto a unha preciosa vivenda típica. Datada en 1570, os seus muros brancos contrastan cos postigos e vigas pintadas en vermello, lucindo espidos parte dos sillares. Tras ela viramos á dereita pola Rue du Lavoir e, tras pasar a zona comercial, subimos unhas escaleiras que levan a rodear o cemiterio. Xusto despois imos á dereita por Côté Dorréa. En ascenso, nada máis pasar a curva, seguimos á esquerda por Chemin Saint Michel. Saímos á estrada D88, pasamos a capela de San Miguel e, atención!, imos pola beiravía dereita para non perdernos o desvío posterior que se atopa nese lado da calzada e que entra nunha zona boscosa. Moitos peregrinos non o ven e continúan perdidos pola estrada (Km 1,4).O camiño descende até a D250, vía que seguimos até unha rotonda para subir a man esquerda por Chemin Etxeasia (Km 2,2). Atravesamos a urbanización, seguimos a pista veciñal e, atención, porque a uns 350 metros vén o segundo punto conflitivo da etapa. Hai que abrir un portillo no segundo desvío a man esquerda, onde un sinal do Camiño Baztanés xarada nun vello carballo adoita quedar oculta entre as ramas (Km 3,3). Entramos así nun agradable lindero de carballos e castiñeiros, moi propenso a embarrarse pola presenza de innumerables arroios. Cinco minutos despois franqueamos un portillo sobre unha regata e 300 metros máis adiante cruzamos outra por unha ponte de madeira. De súpeto atopámonos unha encrucillada e continuamos polo camiño da esquerda, refugando o que segue de fronte (Km 4).O barro persiste xunto aos cursos de auga, pero pronto abandonamos o refuxio das árbores e avanzamos por unha pista de grava miúda entre prados. Ao intre topámonos coa D88, que cruzamos para seguir de fronte e alcanzar unha pequena cota (Km 6). Os cultivos de pemento de Espelette, que en Francia gozan de Denominación de Orixe Controlada, tinguen xa algunhas parcelas, non en balde é o produto estrela da zona, moi arraigado na gastronomía e cultura popular. A pista, ancha, vai descendendo en ampla panorámica sen sobresaltos. Dous quilómetros despois da cota, a pista vira á dereita e pasa por varios barrios diseminados. Xusto antes de saír á D918, un sinal indícanos o desvío cara á pintoresca Espelette (a man esquerda). OLLO, o albergue de Espelette atópase pecho.

  • Km 9.Desvío opcional a Espelette (Todos os servizos)

A pouco máis dun quilómetro sen tomar o desvío a Espelette chegamos á D918, avanzamos á dereita cara a Souraide durante outro quilómetro. Antes de chegar á rotonda central, onde se atopa a igrexa de Santiago, o Camiño Baztanés abandona a estrada pola esquerda, polo Chemin de Txapitela. Con todo, recomendamos progresar uns metros para visitar o pobo e a igrexa e tomarnos así un descanso. Esta ten unha talla do apóstolo peregrino no retablo maior e varios ronseis e lápidas no atrio. Ademais, xusto á entrada, podemos rubricar a credencial cun bonito selo coa estampa do templo e a cruz de Santiago xunto co bordón e a vieira.

  • Km 10,1. Souraide(Bar. Tenda)

De novo no Chemin de Txapitela progresamos en forte ascenso e, tras pasar a primeira vivenda, viramos á dereita por Chemin d’Aprendixenea. Esta pista asfaltada sobe con certo esforzo até a Col de Pinodieta, na mesma D20 (Km 11,7). Atención, temos que cruzar a estrada e seguir de fronte, veremos un conciso adhesivo da Vía de Baztán. Seguimos a pista durante 200 metros e viramos no primeiro desvío á dereita. Sucede agora un tramo despexado pola ladeira de o monte Erebi, con excelentes vistas desta zona histórica de o Labort. Ao fondo, a man dereita, pódese apreciar o repetidor de o monte A Rhune, na mesma fronteira a 905 metros de altitude, moi visitado grazas ao tren cremallera que sobe desde a Col de Saint- Ignace, en Sare. Seguimos o camiño principal, sorteando un paso canadense, e descendemos máis tarde baixo arboledo, con outro paso máis, até a entrada de Ainhoa, pequena poboación de postal, moi turística. Dirixímonos ao centro, xunto a a igrexa da nosa Señora da Asunción, do século XIII, rodeada do campo santo, onde ven varios ronseis discoidales.

  • Km 15,8. Ainhoa(Albergue. Bares. Tendas. Oficina de Turismo)

Atravesamos esta localidade viaria pola rúa principal, de pequenos comercios e coincidente coa D20. Atención, porque saímos en breve pola dereita á altura de Atelier Sculptures. Baixamos cara a un aparcadoiro e logo viramos á dereita por Auzoa Amikueta. Na seguinte bifurcación seguimos pola esquerda, en baixada. Prestando atención aos cruzamentos presentámonos finalmente en o barrio de Dantxaria, pertencente a Ainhoa e último núcleo francés a poucos metros de entrar en España. O seu nome provén de o dantzari e pescador de baleas Joannes de Quirno, que construíu aquí varias casas. Unha delas, de 1733, está a man dereita xunto ao Camiño. Baixo unha das xanelas pode lerse unha inscrición co seu nome e o da súa muller Joana. No dintel un escudo cunha cruz e dous cetáceos. Entramos en España pasando a antiga aduana e a regata Lapitxuri, tributaria de o Nivelle .

  • Km 17,7. Dantxarinea(Hostais. Casas Rurais. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Estamos xa en Dantxarinea, barrio de Urdax sustentado durante xeracións en torno ao comercio. O seu status fronteirizo colmouno dunha infinidade de vendas, restaurantes e gasolineiras, onde acoden maiormente os nosos veciños franceses. Pódese aproveitar para sacar diñeiro porque en Urdax non hai caixeiro. Atravesamos Dantxarinea ao pé da estrada N-121-B e nunha rotonda recíbenos unha fermosa pedra arenisca arroxada, saída das entrañas do Baztán. A talla, de 2005 e obra de Cesáreo Soulé, mostra a silueta de Navarra co percorrido do Camiño. Por certo, benvidas sexan nosas queridas frechas amarelas. Un pouco máis adiante, á altura do p.k. 72, deixamos a estrada pola dereita, animados por un fito xacobeo esculpido por Genaro Fagoaga, que achegan unha gran personalidade a esta ruta. A senda discorre plácida e paralela a o río Ugarana, deixando o barrio de Leorlas alén da ponte (Km 19,5).Saímos brevemente á NA-4402 que se dirixe a Urdax, e deixámola pola esquerda para visitar o barrio Iribere, berce de Genaro Fagoaga. Non en balde pasamos por diante da súa casa, bastante reconocible pola exposición de tallas, xa sexan fontes, lavadoiros ou calendarios solares. Nada escapa á creatividade deste formidable artista. Nun amén atopámonos superando a ponte do río Ugarana que accede a Urdazubi/Urdax.Ao pé do porto de Otsondo, como recolle a tese do Pai Germán e outras como a de María Teresa López de Guereño, o mosteiro xurdiu como unha Casa de Esmola ou Domus Eleemosynaria, de probable fundación real, quizais atribuída a Sancho VIN de Navarra (1133-1194). Acubillo e sustento ben estimado por camiñantes e peregrinos ante a recia xornada posterior. Máis tarde erixiuse como mosteiro de a orde premonstratense, cuxos cóengos acolleron a regra de San Agustín. O albergue de peregrinos, impulsado e xestionado por a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Urdax-Baztán, retoma desde 2004 a función hospitalaria.

  • Km 21,2. Urdazubi/Urdax(Albergue. Bares. Tendas. Farmacia)

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