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Ustaritz-Urdax etapa
Ustaritzetik egiten diren lehen 13,5 kilometroei "rompepierna" deitzen zaie.
Etapari buruzko informazioa 2: Ustaritz-Urdax etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Ustaritz (aterpetxea, landetxea. Tabernak. Dendak. Farmazia. Kutxazaina)
Elizaren ondoren, 300 bat metro egin behar ditugu aurrez aurre, Mairie plazaraino. Han, agur esaten diogu Saint Jean Pied de Portera doan donejakue bideari. Baztango bidea hartuko dugu Rue Ferrondoatik, ohiko etxebizitza eder baten ondoan. 1570ean datatua, bere horma zuriek kontrastea egiten dute zuriz margotutako habe eta postigoekin, harlanduaren zati bat biluzik utziz. Ondoren, eskuinera biratu Rue du Lavoir-etik, eta, merkataritza-gunea igaro ondoren, eskailera batzuk igo eta hilerria inguratu. Justu ondoren eskuinetara joango gara Côté Dorréatik. Gorantz, bihurgunea igaro bezain laster, ezkerretara egingo dugu Chemin Saint Micheletik. D88 errepidera atera, San Migueleko kapera pasa, eta, kontuz!, eskuineko bazterbidetik joango gara, galtzadaren alde horretan dagoen eta eremu basotsu batean sartzen den atzeko desbideratzea ez galtzeko. Erromes askok ez dute ikusten eta errepidean galduta jarraitzen dute (1,4. km). Bidea D250 errepidera jaisten da, eta biribilgune bateraino jarraitzen dugu, ezkerretara Chemin Etxeasiatik igotzeko (2,2 km). Urbanizazioa zeharkatu, auzo-pistari jarraitu eta, adi, etapako bigarren puntu gatazkatsua 350 bat metrora datorrelako. Ezker-eskuko bigarren desbideraketan, haritz zahar batean iltzatutako Baztango Bidearen seinalea adarren artean ezkutatzen da (3,3. km). Horrela, haritz eta gaztainondoen muga atseginean sartuko gara, erreka ugariren eraginez barruratzeko joera handia duena. Bost minutu geroago, ate txiki bat zeharkatu genuen erreka baten gainean, eta 300 metro aurrerago beste bat zeharkatu genuen egurrezko zubi batetik. Bat-batean bidegurutze bat topatuko dugu eta ezkerreko bidetik jarraituko dugu, aurrean jarraitzen duena bazterturik (4. km). Lokatzak ubideen ondoan jarraitzen du, baina laster zuhaitzetako babeslekua utzi eta legar-pistan aurrera egingo dugu belardien artean. Handik gutxira, D88rekin topo egingo dugu. Gurutzatu egingo dugu, aurrez aurre jarraitu eta kota txiki batera iristeko (6. km). Frantziako Jatorri Kontrolatuko Deitura duten Espelette piperren laboreek lursail batzuk finkatzen dituzte, izan ere, eskualdeko produktu nagusia da, gastronomian eta herri-kulturan oso errotua. Pista, zabala, panoramika zabaletik behera doa, irtengunerik gabe. Kotatik bi kilometrora, pista eskuinerantz biratzen da eta sakabanatutako auzo batzuetatik igarotzen da. D918 errepidera atera baino lehentxeago, seinale batek Espelette pintoreskarantz desbideratzea adierazten digu (ezkerretara). KONTUZ, Espeletteko aterpetxea itxita dago.
- 9. kilometroa.Aukerako desbideratzea Espeletteraino (zerbitzu guztiak)
Espeleterako bidea hartu gabe kilometro bat baino gehixeago egin eta D918 errepidera iritsiko gara. Eskuinerantz egingo dugu Souraiderantz beste kilometro batean. Santiago eliza dagoen erdiko biribilgunera iritsi baino lehen, Baztango bideak ezkerretik uzten du errepidea, Txapitelako Cheminetik. Hala ere, metro batzuk aurreratzea gomendatzen dugu, herria eta eliza bisitatu eta atseden hartzeko. Elizak apostol erromesaren tailu bat du erretaula nagusian eta hilarri eta hilarri batzuk atrioan. Gainera, sarreran bertan, kredentziala zigilu polit batekin zigilatu dezakegu, tenpluaren estanparekin eta Santiagoko gurutzearekin, bordoiarekin eta bieirarekin batera.
- 10,1 km. Souraide (taberna) Denda)
Txapitelako Cheminen gora egingo dugu berriz ere, eta, lehen etxebizitza igaro ondoren, eskuinera egingo dugu Chemin d’Aprendixenea zeharkatuz. Pista asfaltatu hori esfortzu pixka batekin igotzen da Col de Pinodietaraino, D20 (11,7 km) berean. Kontuz, errepidea gurutzatu eta aurrez aurre jarraitu behar dugu, Baztango bidearen eranskailu labur bat ikusiko dugu. Pistari jarraituko diogu 200 metroz, eta lehenengo desbideraketa egingo dugu eskuinerantz. Orain, Erebi mendiaren magaletik libre dagoen zati bat gertatzen da, Laborteko gune historiko horren ikuspegi bikainekin. Atzean, eskuinean, La Rhune mendiaren errepikagailua ikus daiteke, muga berean, 905 metroko altitudean. Oso bisitatuta dago Sareko Saint Ignace mendiko tren kremailerari esker. Bide nagusiari jarraituko diogu, Kanadako pasabide bat zeharkatuz, eta, gero, zuhaitzpean jaitsiko gara, beste urrats bat eginez, Ainhoaren sarreraraino, postal-herri txiki eta turistiko batera. Erdigunera joko dugu, XIII. mendeko Jasokundeko Andre Mariaren elizaren ondoan, eremu santuaz inguratuta, non disko-formako zenbait hilarri ikusten diren.
- 15,8 km. Ainhoa (aterpetxea. Tabernak. Dendak. Turismo Bulegoa)
Herri hau kale nagusitik zeharkatuko dugu, denda txikiz eta D20 errepidearekin bat eginez. Adi, laster eskuinetik aterako garelako Atelier Sculturesen parean. Aparkaleku batera jaitsi, eta eskuinetara egin Amikueta auzotik. Hurrengo adarkatzean ezkerretik jarraituko dugu, beherantz. Bidegurutzeei erreparatuta, azkenik, Dantxaria auzoan aurkeztuko gara, Ainhoarena eta Espainian sartu eta metro gutxira dagoen Frantziako azken gunean. Haren izena Joannes de Quirno balea-dantzari eta -arrantzaleak eman zion, eta hemen hainbat etxe eraiki zituen. Horietako bat, 1733koa, eskuinetara dago, Bidearen ondoan. Leiho baten azpian inskripzio bat irakur daiteke, bere eta bere emazte Joanaren izenekin. Ateburuan, gurutze bat eta bi zetazeo dituen armarria. Espainian sartuko gara, antzinako aduana eta Lapitxuri errekastoa (Nivelle) zeharkatuz.
- 17,7 km. Dantxarinea (hostalak. Landetxeak. Tabernak. Dendak. Farmazia. Kutxazaina)
Dantxarinean gaude, Urdax auzoan, belaunaldiz belaunaldi merkataritzaren inguruan. Bere mugako estatusa salmenta, jatetxe eta gasolindegi askotatik zintzilikatu du, non gehienbat gure bizilagun frantsesak joaten baitira. Dirua ateratzeko erabil daiteke, Urdaxen ez dagoelako kutxazainik. Dantxarinea zeharkatuko dugu N-121-B errepidearen oinean, eta biribilgune batean hareharri gorrixka eder bat ikusiko dugu, Baztango muinetatik aterako dena. 2005eko tailuak eta Cesáreo Soulé-ren lanak Nafarroako silueta eta Bidearen ibilbidea erakusten dituzte. Bide batez, ongi etorri gezi hori maiteak. Pixka bat aurrerago, k.p.aren parean. 72, errepidea eskuinetik utziko dugu, Genaro Fagoagak zizelkatutako Jakobeko mugarri batek animatuta. Ibilbide honi nortasun handia ematen diote. Bidexka Ugarana ibaiarekiko paralelo doa, Leorlas auzoa zubiaren beste aldean utzita (19,5 km). Uraxera doan NA-4402 errepidera atera eta ezkerretik utziko dugu Iribere auzoa, Genaro Fagoagaren sorlekua, bisitatzeko. Izan ere, etxe aurretik pasatzen gara, tamainen erakusketagatik nahiko ezaguna, iturriak, garbitegiak edo eguzki-egutegiak. Ezerk ez dio ihes egiten artista bikain honen sormenari.' Hasperen batean, Ugarana ibaiaren zubia igaro, eta Urdazubira iritsiko zarete. Otsondo mendatearen oinean, Aita Germanen tesiak eta María Teresa López de Guereñorenak jasotzen duten bezala, monasterioa Limosna Etxe edo Domus Eleemosynaria gisa sortu zen, benetako fundazioa izan zitekeena, agian Nafarroako Antso vi.ari egotzia (1133-1194). Ibiltariek eta erromesek ongi estimatutako aterpe eta mantenua, ondorengo egun mardularen aurrean. Geroago, San Agustinen erregela hartu zuten kalonstratense ordenako monasterioa bezala eraiki zen. Erromesen aterpetxea, Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteak Urdax-Baztanen sustatu eta kudeatua, ospitale-eginkizunari heldu zaio 2004az geroztik.
- 21,2 km. Urdazubiko aterpetxea. Tabernak. Dendak. Farmazia)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak