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Baionatik Ustaritzerako etapa
Etapa honek ez du zailtasunik eta hiru ordutan osa daiteke
Etapari buruzko informazioa 1: Baionatik Ustaritzerako etapa
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Ibilbidea
Sarrera: “Erromesaldia indartsu sentitzen zen Baionan, aterpetxeak ugariak ziren, fede bizia eta abegitasun adeitsua, etxeak erromesentzat irekita zeuden eta fatxadan maskor bat zuten”. Luciano Huidobro en Las Peregrinaciones Jacobeas Bayona Turoniar Bideko ibiltariak biltzen zituen, Parisen Europako iparraldetik zetozen erromesak biltzen zituenak, eta itsasotik iritsitako erromesen lehorreratzea ere ikusten zuen. Horietako askok, Cizeko portuen alternatiba gisa, Irunerantz jarraitzen zuten, eta han Iparraldeko Bidea edo Barneko Euskal Bidea eta Baionako Bidea hartzen zituzten, Aizkorri eta San Adriango tunela hartuta. Beste erromes batzuek, gure kasuan bezala, Bide Frantsesarekin bat egitearen aldeko apustua egin zuten, Arreko Trinitatearen ondoan, Iruñeko ateetan, Urdaxeko eta Baztango ibilbide luze eta pintoreskoari jarraituz, portu arinagoekin, hala nola Otsondo eta Belate. Done Jakueren ibilbidea 2000. urtean hasi zen berreskuratzen Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea, Urdax-Baztanen, eta, batez ere, Donejakue Bideko Donejakue Bidean ibili zen: Baiona-Urdax-Velate-Iruña, 1960ko hamarkadan Vianako Printzea Erakundeak argitaratu zuen Iruñeko Aita Germaniarraren ikerlana. Ibilbidea:
- 0 km. Baiona (zerbitzu guztiak)
Baztango Bidea katedral gotikoaren portadaren aurrean hasten da, XIII. mendetik XVII. mendera, eta bertan kredentziala eskatu eta zigilatu dezakegu (ikus oharrak). Irteera erraza da, baina ez du seinalerik. Klaustro ederra inguratzen duen ertzera joko dugu – azalaren eskuinean dago – eta, ondoren, Luc-en ruetik ezkerrera biratuko dugu. Rue d’Espagne komertzialera iritsiko gara. Eskuinera egingo dugu amaierara arte, eta, ezkerretara, Sault-en rue Tourra hartuko dugu. Nive ibaira iristean, ez dugu gurutzatuko, semaforoan eskuinera biratuko dugu eta ibilguan gora egingo dugu pasealekutik. Ia etapa osoa horrela igaroko da, ibaia ezkerrean duela. Pasealeku berean, André Grimard etorbidearen azpitik pasa aurretik, zutoin bat dago, Baionatik egin daitezkeen hiru bide jakobeak erakusten dituena. Proportzio horietako bakarra izango da; izan ere, hemendik aurrera, Frantziako aldean gidatzeaz arduratuko direnak itsasgarri jakobeak izango dira. Oraingoz, Voie du Baztan da gure ibilbidea, eta Porteko Saint Jean Pied-en (Roncevaux) eta Irunen (Voie de la Côte) (0,7. km) urrats berak egiten ditu. Kilometro erdi aurrerago, zenbait kirol-zelairen ondoan, trenbidearen zubiaren azpitik igarotzen da ibilbidea (1,2 km), eta han hasten da Nive lasaia meandro leunak egiten. Handik gutxira, pasealekuari Chemin de Halage de la Nive izena jarri zioten, eta Camino de Sirga de la Nivetik itzuli zen. Zirga-bide izenak ubidearen paraleloa den bidea adierazten du. Bide horretatik, tiro-piztiek, eskuarki mandoek, merkataritzako gabarrak arrastatzen zituzten. Orain, jaiegunetan, andarineen, txirrindularien eta patinatzaileen bullea. Ia kilometro bat geroago, Donibane Lohizunera eta Irunera doan Kostaldeko Bidea eskuinetik agurtzen da, Rue du Doctor Voulgre (2,7. km) hartuta. Bizitegi-guneek, fatxadek eta leihate koloretsuek, alaitzen dute Sirgako bidea, A-63 autobidearen azpitik igarotzen dena (3,7 km). Ordu erdi geroago, hainbat meandro egin ondoren, Zaldi Zentro batera iritsiko gara. Zentro horrek L’Heverge de la Nive taberna jatetxea du (astearteetan ixten da). Ustaritzeraino, zerbait hartzeko leku bakarra da Bidearen ondoan (6,2 km). Eguna azkar eta gorabeherarik gabe doa, Loctiterekin ibaiari, baratzeei eta laboreei eta ibaiertzeko landaredi aberatsari itsatsita. Portuberria kalean, salgaiak kargatzeko eta deskargatzeko prestatutako enklabeetako batean, Villefranquera doan pasabidea zeharkatuko dugu. XIV. mendean, Baionako eta Euskadiko bizilagunen arteko hilketak eta liskarrak izan ziren, hain zuzen ere, produktuak garraiatu eta saltzeagatik (9,3. km). Kilometro bat aurrerago, Notre Dame de la Nive herrira iritsiko gara, eta eskuinetara utziko dugu Heraurizko bidea (10,3 km). Ezkerretik jarraitu, ibilguaren ondoan, eta beste 25 minututan edateko uren araztegira iritsiko gara. Han, behin betiko utziko dugu ibaia (12,3 km). Eskuinerantz jo eta Chemin Leihorrondora joan. Ezkerretara hartu eta Ustaritzeko errepidera iritsiko zarete. Hiribehere ibarra herri honetan barneratzen da, eta haren toponimoa harizti-lautada batetik itzul daiteke. Erdian San Bizente eliza dago, XIX. mendekoa, indianoek eraikitako Lota gaztelua bezalaxe.
- 14,3 km. Ustaritz (aterpetxea, landetxea. Tabernak. Dendak. Farmazia. Kutxazaina)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak