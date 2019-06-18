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Etapa de Baiona a Ustaritz
Aquesta etapa no té dificultat i es pot completar en tres hores
Informació sobre l’etapa 1: Etapa de Baiona a Ustaritz
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L’itinerari
Introducció:“La peregrinació se sentia intensament a Baiona, els albergs eren nombrosos, la fe viva i l'hospitalitat cordial, les cases estaven obertes als pelegrins i lluïen en la façana una petxina”. Luciano Huidobro en Les Peregrinacions JacobeasBaiona recollia a alguns caminantes de la Via Turonense, que agrupava a París als pelegrins procedents del nord d'Europa, i també presenciava el desembarcament de pelegrins arribats per mar. Gran part d'ells, com a alternativa a els ports de Cize, continuaven cap a Irun, on prenien el Camí del Nord o el Camí Basc de l'Interior i la Via de Baiona, darrere d'Aizkorri i el túnel de Sant Adrián. Altres pelegrins, com és el nostre cas, apostaven per unir-se al Camí Francès al costat de la Trinitat d'Arre, a les portes de Pamplona, seguint la frondosa i pintoresca ruta d'Urdax i la vall de Baztán, amb ports més lleugers com el d'Otsondo i Belate. Un itinerari jacobeo que va començar a recuperar l'any 2000 la Associació d'Amics del Camí de Santiago en Urdax-Baztán, guiant-se sobretot pel Camí de Peregrinació Jacobea: Baiona-Urdax-Velate-Pamplona, un treball de recerca del Pare Germán de Pamplona que va publicar en la dècada dels 60 la Institució Príncep de Viana.L'itinerari:
- Km 0. Baiona(Tots els serveis)
El Camí Baztanés arrenca enfront de la portada de la catedral gòtica, dels segles XIII al XVII, on podem sol·licitar la credencial i segellar (veure observacions). La sortida és senzilla, però manca de senyalització. Ens dirigim cap al carreró que envolta el bell claustre – es troba a la dreta de la portada – i després d'ella girem a l'esquerra per la rue de Luc. Desemboca en la comercial i animosa rue d’Espagne, que seguim a la dreta fins al final, on prenem a l'esquerra, en descens, la rue Tour de Sault. En arribar al riu la Nive no el creuem, sinó que girem a la dreta en el semàfor i remuntem el seu llit pel passeig.Gairebé tota l'etapa transcorrerà així, amb el riu pegat a l'esquerra. En el mateix passeig, abans de passar sota l'avinguda André Grimard, hi ha un pal que mostra les tres vies jacobeas possibles des de Baiona. Serà l'únic d'aquestes proporcions, ja que partir d'ara les encarregades de guiar-nos en la part francesa seran uns discrets adhesius jacobeas. De moment, el nostre itinerari, indicat per la Voie du Baztan, segueix els mateixos passos que el de Saint Jean Pied de Port (Roncevaux) i Irun (Voie de la Côte) (Km 0,7).Mig quilòmetre més endavant, al costat de diversos camps esportius, la ruta passa sota el pont del ferrocarril (Km 1,2), on comença el plàcid la Nive a traçar suaus meandres. Aviat el passeig passa a denominar-se Chemin d'Halage de la Nive, que ve a traduir-se per Camí de Sirga de la Nive. El nom de camí de sirga fa al·lusió al camí paral·lel al llit des del qual les bèsties de tir, generalment mules, arrossegaven les barcasses mercants. Ara, els dies festius, bulle d'andarines, ciclistes i patinadors.Gairebé un quilòmetre després, el Camí de la Costa, que viatja a Saint Jean de Llum i Irun, s'acomiada per la dreta prenent la Rue du Docteur Voulgre (Km 2,7).Àrees residencials de níveas façanes i acolorits finestrals alegren aquest Camí de Sirga, que passa sota la autopista A-63 (Km 3,7). Mitja hora més tard, després de diversos meandres, arribem al costat d'un Centre Eqüestre, que compta amb el bar restaurant L’Heverge de la Nive (tanca els dimarts). Fins a Ustaritz és l'únic lloc al costat del Camí per a prendre alguna cosa (Km 6,2).La jornada avança ràpida i sense sobresalts, com pegada amb Loctite al riu, a les hortes i cultius i a la seva rica vegetació de ribera. En el lloc de Portuberria, un dels enclavaments preparats per a càrrega i descàrrega de mercaderies, passem de llarg la passarel·la que accedeix a Villefranque, localitat que en el segle XIV va ser escenari d'assassinats i serioses disputes entre veïns de Baiona i bascos, precisament pel transport i venda de productes (Km 9,3). Un quilòmetre més endavant arribem al lloc de Notre Dona'm de la Nive, on deixem a la dreta el desviament a Herauritz (Km 10,3). Continuem per l'esquerra, al costat del llit, i arribem en altres 25 minuts a la potabilitzadora, on abandonem definitivament el riu (Km 12,3).Ens dirigim a la dreta i sortim al Chemin Leihorrondo, que prenem a l'esquerra per a arribar després d'uns repits a la carretera de Ustaritz. La rue d'Hiribehere ens endinsa en aquesta localitat el topònim de la qual pot traduir-se per plana de roures. En el centre es troba la església de Sant Vicent, del segle XIX, igual que el pròxim castell Lota, aixecat per indians.
- Km 14,3. Ustaritz(Alberg, Casa rural. Bars. Botigues. Farmàcia. Caixer)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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