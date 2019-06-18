Etapa de Bayona a Ustaritz

El itinerario

Introducción:

“La peregrinación se sentía intensamente en Bayona, los albergues eran numerosos, la fe viva y la hospitalidad cordial, las casas estaban abiertas a los peregrinos y lucían en la fachada una concha”. Luciano Huidobro en Las Peregrinaciones Jacobeas

Bayona recogía a algunos caminantes de la Vía Turonense, que agrupaba en París a los peregrinos procedentes del norte de Europa, y también presenciaba el desembarco de peregrinos llegados por mar. Gran parte de ellos, como alternativa a los puertos de Cize, continuaban hacia Irún, donde tomaban el Camino del Norte o el Camino Vasco del Interior y la Vía de Bayona, en pos de Aizkorri y el túnel de San Adrián. Otros peregrinos, como es nuestro caso, apostaban por unirse al Camino Francés junto a la Trinidad de Arre, a las puertas de Pamplona, siguiendo la frondosa y pintoresca ruta de Urdax y el valle de Baztán, con puertos más livianos como el de Otsondo y Belate. Un itinerario jacobeo que comenzó a recuperar en el año 2000 la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztán, guiándose sobre todo por El Camino de Peregrinación Jacobea: Bayona-Urdax-Velate-Pamplona, un trabajo de investigación del Padre Germán de Pamplona que publicó en la década de los 60 la Institución Príncipe de Viana.

El itinerario:

Km 0. Bayona(Todos los servicios)

El Camino Baztanés arranca frente a la portada de la catedral gótica, de los siglos XIII al XVII, donde podemos solicitar la credencial y sellar (ver observaciones). La salida es sencilla, pero carece de señalización. Nos dirigimos hacia la calleja que rodea el bello claustro – se encuentra a la derecha de la portada – y tras ella giramos a la izquierda por la rue de Luc. Desemboca en la comercial y animosa rue d’Espagne, que seguimos a la derecha hasta el final, donde tomamos a la izquierda, en descenso, la rue Tour de Sault. Al llegar al río la Nive no lo cruzamos, sino que giramos a la derecha en el semáforo y remontamos su cauce por el paseo.

Casi toda la etapa transcurrirá así, con el río pegado a la izquierda. En el mismo paseo, antes de pasar bajo la avenida André Grimard, hay un poste que muestra las tres vías jacobeas posibles desde Bayona. Será el único de estas proporciones, ya que partir de ahora las encargadas de guiarnos en la parte francesa serán unas discretas pegatinas jacobeas. De momento, nuestro itinerario, indicado por la Voie du Baztan, sigue los mismos pasos que el de Saint Jean Pied de Port (Roncevaux) e Irún (Voie de la Côte) (Km 0,7).

Medio kilómetro más adelante, junto a varios campos deportivos, la ruta pasa bajo el puente del ferrocarril (Km 1,2), donde comienza el plácido la Nive a trazar suaves meandros. Pronto el paseo pasa a denominarse Chemin de Halage de la Nive, que viene a traducirse por Camino de Sirga de la Nive. El nombre de camino de sirga hace alusión al camino paralelo al cauce desde el que las bestias de tiro, generalmente mulas, arrastraban las barcazas mercantes. Ahora, los días festivos, bulle de andarines, ciclistas y patinadores.

Casi un kilómetro después, el Camino de la Costa, que viaja a Saint Jean de Luz e Irún, se despide por la derecha tomando la Rue du Docteur Voulgre (Km 2,7).

Áreas residenciales de níveas fachadas y coloridos ventanales alegran este Camino de Sirga, que pasa bajo la autopista A-63 (Km 3,7). Media hora más tarde, tras varios meandros, llegamos junto a un Centro Ecuestre, que cuenta con el bar restaurante L’Heverge de la Nive (cierra los martes). Hasta Ustaritz es el único lugar junto al Camino para tomar algo (Km 6,2).

La jornada avanza rápida y sin sobresaltos, como pegada con Loctite al río, a las huertas y cultivos y a su rica vegetación de ribera. En el lugar de Portuberria, uno de los enclaves preparados para carga y descarga de mercancías, pasamos de largo la pasarela que accede a Villefranque, localidad que en el siglo XIV fue escenario de asesinatos y serias disputas entre vecinos de Bayona y vascos, precisamente por el transporte y venta de productos (Km 9,3). Un kilómetro más adelante llegamos al lugar de Notre Dame de la Nive, donde dejamos a la derecha el desvío a Herauritz (Km 10,3). Continuamos por la izquierda, junto al cauce, y llegamos en otros 25 minutos a la potabilizadora, donde abandonamos definitivamente el río (Km 12,3).

Nos dirigimos a la derecha y salimos al Chemin Leihorrondo, que tomamos a la izquierda para llegar tras unos repechos a la carretera de Ustaritz. La rue de Hiribehere nos adentra en esta localidad cuyo topónimo puede traducirse por llanura de robles. En el centro se encuentra la iglesia de San Vicente, del siglo XIX, al igual que el próximo castillo Lota, levantado por indianos.