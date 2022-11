Etapa de Ustaritz a Urdax

El itinerario

Km 0. Ustaritz(Albergue, Casa rural. Bares. Tiendas. Farmacia. Cajero)

Km 9.Desvío opcional a Espelette (Todos los servicios)

Km 10,1. Souraide(Bar. Tienda)

Km 15,8. Ainhoa(Albergue. Bares. Tiendas. Oficina de Turismo)

Km 17,7. Dantxarinea(Hostales. Casas Rurales. Bares. Tiendas. Farmacia. Cajero)

Km 21,2. Urdazubi/Urdax(Albergue. Bares. Tiendas. Farmacia)

Tras la iglesia seguimos de frente unos 300 metros hasta la, donde decimos adiós a la senda jacobea que marcha hacia Saint Jean Pied de Port. Tomamos la Vía de Baztán por la Rue Ferrondoa junto a una preciosa vivienda típica. Fechada en 1570, sus muros blancos contrastan con los postigos y vigas pintadas en rojo, luciendo desnudos parte de los sillares. Tras ella giramos a la derecha por la Rue du Lavoir y, tras pasar la zona comercial, subimos unas escaleras que llevan a rodear el cementerio. Justo después vamos a la derecha por Côté Dorréa. En ascenso, nada más pasar la curva, seguimos a la izquierda por Chemin Saint Michel. Salimos a la carretera D88, pasamos lay,, vamos por el arcén derecho para no perdernos el desvío posterior que se encuentra en ese lado de la calzada y que entra en una zona boscosa. Muchos peregrinos no lo ven y continúan perdidos por la carretera. El camino desciende hasta la D250, vía que seguimos hasta una rotonda para subir a mano izquierda por Chemin EtxeasiaAtravesamos la urbanización, seguimos la pista vecinal y, atención, porque a unos 350 metros viene el. Hay que abrir un portillo en el segundo desvío a mano izquierda, donde una señal del Camino Baztanés clavada en un viejo roble suele quedar oculta entre las ramasEntramos así en un agradable lindero de robles y castaños, muy propenso a embarrarse por la presencia de innumerables arroyos. Cinco minutos después franqueamos un portillo sobre una regata y 300 metros más adelante cruzamos otra por un puente de madera. De repente nos encontramos una encrucijada y continuamos por el camino de la izquierda, desechando el que sigue de frente. El barro persiste junto a los cursos de agua, pero pronto abandonamos el refugio de los árboles y avanzamos por una pista de gravilla entre prados. Al rato nos topamos con la D88, que cruzamos para seguir de frente y alcanzar una pequeña cota. Los cultivos de, que en Francia gozan de, tiñen ya algunas parcelas, no en vano es el producto estrella de la zona, muy arraigado en la gastronomía y cultura popular. La pista, ancha, va descendiendo en amplia panorámica sin sobresaltos. Dos kilómetros después de la cota, la pista gira a la derecha y pasa por varios barrios diseminados. Justo antes de salir a la D918, una señal nos indica el desvío hacia la pintoresca(a mano izquierda).A poco más de un kilómetro sin tomar el desvío a Espelette llegamos a la D918, avanzamos a la derecha haciadurante otro kilómetro. Antes de llegar a la rotonda central, donde se encuentra la, el Camino Baztanés abandona la carretera por la izquierda, por el Chemin de Txapitela. Sin embargo, recomendamos progresar unos metros para visitar el pueblo y la iglesia y tomarnos así un descanso. Ésta tiene una talla del apóstol peregrino en el retablo mayor y varias estelas y lápidas en el atrio. Además, justo a la entrada, podemos rubricar la credencial con un bonito sello con la estampa del templo y la cruz de Santiago junto con el bordón y la vieira.De nuevo en el Chemin de Txapitela progresamos en fuerte ascenso y, tras pasar la primera vivienda, giramos a la derecha por Chemin d’Aprendixenea. Esta pista asfaltada sube con cierto esfuerzo hasta el, en la misma D20Atención, tenemos que cruzar la carretera y seguir de frente, veremos una escueta pegatina de la Vía de Baztán. Seguimos la pista durante 200 metros y giramos en el primer desvío a la derecha. Sucede ahora un tramo despejado por la ladera del, con excelentes vistas de esta zona histórica del. Al fondo, a mano derecha, se puede apreciar el repetidor del, en la misma frontera a 905 metros de altitud, muy visitado gracias al tren cremallera que sube desde el Col de Saint- Ignace, en Sare. Seguimos el camino principal, sorteando un paso canadiense, y descendemos más tarde bajo arbolado, con otro paso más, hasta la entrada de, pequeña población de postal, muy turística. Nos dirigimos al centro, junto a la, del siglo XIII, rodeada del campo santo, donde se ven varias estelas discoidales.Atravesamos esta localidad viaria por la calle principal, de pequeños comercios y coincidente con la D20. Atención, porque salimos en breve por la derecha a la altura de Atelier Sculptures. Bajamos hacia un aparcamiento y luego giramos a la derecha por. En la siguiente bifurcación seguimos por la izquierda, en bajada. Prestando atención a los cruces nos presentamos finalmente en el, perteneciente a Ainhoa y último núcleo francés a pocos metros de entrar en España. Su nombre proviene del, que construyó aquí varias casas. Una de ellas, de 1733, está a mano derecha junto al Camino. Bajo una de las ventanas puede leerse una inscripción con su nombre y el de su mujer Joana. En el dintel un escudo con una cruz y dos cetáceos. Entramos en España pasando la antigua aduana y la, tributaria delEstamos ya en, barrio de Urdax sustentado durante generaciones en torno al comercio. Su estatus fronterizo lo ha colmado de un sinfín de ventas, restaurantes y gasolineras, donde acuden mayormente nuestros vecinos franceses. Se puede aprovechar para. Atravesamos Dantxarinea al pie de la carretera N-121-B y en una rotonda nos recibe una hermosa piedra arenisca rojiza, salida de las entrañas del Baztán. La talla, de 2005 y obra de, muestra la silueta de Navarra con el recorrido del Camino. Por cierto, bienvenidas sean nuestras queridas flechas amarillas. Un poco más adelante, a la altura del p.k. 72, dejamos la carretera por la derecha, animados por un hito jacobeo esculpido por, que aportan una gran personalidad a esta ruta. La senda discurre plácida y paralela al, dejando el barrio deal otro lado del puente. Salimos brevemente a la NA-4402 que se dirige a Urdax, y la dejamos por la izquierda para visitar el, cuna de Genaro Fagoaga. No en vano pasamos por delante de su casa, bastante reconocible por la exposición de tallas, ya sean fuentes, lavaderos o calendarios solares. Nada escapa a la creatividad de este formidable artista. En un suspiro nos encontramos superando el puente del río Ugarana que accede a, como recoge la tesis del Padre Germán y otras como la de María Teresa López de Guereño, el monasterio surgió como una Casa de Limosna o, de probable fundación real, quizás atribuida a Sancho VI de Navarra (1133-1194). Cobijo y sustento bien estimado por caminantes y peregrinos ante la recia jornada posterior. Más tarde se erigió como monasterio de la, cuyos canónigos acogieron la regla de San Agustín. El albergue de peregrinos, impulsado y gestionado por la, retoma desde 2004 la función hospitalaria.