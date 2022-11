Etapa de Bayona a Ustaritz

O itinerario

Km 0. Bayona(Todos os servizos)

Km 14,3. Ustaritz(Albergue, Casa rural. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

:“A peregrinación sentía intensamente en Bayona, albérguelos eran numerosos, a fe viva e a hospitalidade cordial, as casas estaban abertas aos peregrinos e lucían na fachada unha cuncha”. Luciano Huidobro enBayona recollía a algúns camiñantes de a, que agrupaba en París aos peregrinos procedentes do norte de Europa, e tamén presenciaba o desembarco de peregrinos chegados por mar. Gran parte deles, como alternativa a os, continuaban cara a Irún, onde tomaban o Camiño do Norte ou o Camiño Vasco do Interior e a Vía de Bayona, en pos de Aizkorri e o túnel de San Adrián. Outros peregrinos, como é o noso caso, apostaban por unirse ao Camiño Francés xunto á Trindade de Arre, ás portas de Pamplona, seguindo a frondosa e pintorescae o, con portos máis liviáns como o de Otsondo e Belate. Un itinerario xacobeo que comezou a recuperar no ano 2000 a, guiándose sobre todo, un traballo de investigación do Pai Germán de Pamplona que publicou na década dos 60 a Institución Príncipe de Viana.arrinca fronte á portada de ados séculos XIII ao XVII, onde podemos solicitar a credencial e selar. A saída é sinxela, pero carece de sinalización. Dirixímonos cara á calleja que rodea o belo– atópase á dereita da portada – e tras ela viramos á esquerda pola rue de Luc. Desemboca na comercial e animosa rue d’Espagne, que seguimos á dereita até o final, onde tomamos á esquerda, en descenso, a rue Tour de Sault. Ao chegar ao ríonon o cruzamos, senón que viramos á dereita no semáforo e remontamos a súa canle polo paseo.Case toda a etapa transcorrerá así, co río pegado á esquerda. No mesmo paseo, antes de pasar baixo a avenida André Grimard, hai un poste que mostra as tres vías xacobeas posibles desde Bayona. Será o único destas proporcións, xa que partir de agora as encargadas de guiarnos na parte francesa serán uns discretos adhesivos xacobeos. De momento, o noso itinerario, indicado por a, segue os mesmos pasos que o de Saint Jean Pied de Port (Roncevaux) e Irún (Voie da Côte)Medio quilómetro máis adiante, xunto a varios campos deportivos, a ruta pasa baixo a, onde comeza o plácidoa trazar suaves meandros. Pronto o paseo pasa a denominarse, que vén traducirse por Camiño de Sirga da Nive. O nome de camiño de sirga fai alusión ao camiño paralelo á canle desde o que as bestas de tiro, xeralmente mulas, arrastraban as barcazas mercantes. Agora, os días festivos, bole de andarines, ciclistas e patinadores.Case un quilómetro despois, o, que viaxa a Saint Jean de Luz e Irún,tomando a Rue du Docteur VoulgreÁreas residenciais de níveas fachadas e coloridos ventás alegran este Camiño de Sirga, que pasa baixo aMedia hora máis tarde, tras varios meandros, chegamos xunto a un, que conta con o(pecha os martes). Até Ustaritz é o único lugar xunto ao Camiño para tomar algoA xornada avanza rápida e sen sobresaltos, como pegada con Loctite ao río, ás hortas e cultivos e á súa rica vexetación de ribeira. No lugar de, un dos enclaves preparados para carga e descarga de mercadorías, pasamos de longo a pasarela que accede a, localidade que no século XIV foi escenario de asasinatos e serias disputas entre veciños de Bayona e vascos, precisamente polo transporte e venda de produtosUn quilómetro máis adiante chegamos ao lugar de, onde deixamos á dereita o desvío aContinuamos pola esquerda, xunto á canle, e chegamos noutros 25 minutos a a, onde abandonamos definitivamente o ríoDirixímonos á dereita e saímos ao Chemin Leihorrondo, que tomamos á esquerda para chegar tras uns repechos á estrada de. A rue de Hiribehere penétranos nesta localidade cuxo topónimo pode traducirse por chaira de carballos. No centro atópase a, do século XIX, do mesmo xeito que o próximo, levantado por indianos.