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Etapa de Bayona a Ustaritz
Información sobre a etapa 1: Etapa de Bayona a Ustaritz
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O itinerario
Introdución:“A peregrinación sentía intensamente en Bayona, albérguelos eran numerosos, a fe viva e a hospitalidade cordial, as casas estaban abertas aos peregrinos e lucían na fachada unha cuncha”. Luciano Huidobro en As Peregrinacións XacobeasBayona recollía a algúns camiñantes de a Vía Turonense, que agrupaba en París aos peregrinos procedentes do norte de Europa, e tamén presenciaba o desembarco de peregrinos chegados por mar. Gran parte deles, como alternativa a os portos de Cize, continuaban cara a Irún, onde tomaban o Camiño do Norte ou o Camiño Vasco do Interior e a Vía de Bayona, en pos de Aizkorri e o túnel de San Adrián. Outros peregrinos, como é o noso caso, apostaban por unirse ao Camiño Francés xunto á Trindade de Arre, ás portas de Pamplona, seguindo a frondosa e pintoresca ruta de Urdax e o val de Baztán, con portos máis liviáns como o de Otsondo e Belate. Un itinerario xacobeo que comezou a recuperar no ano 2000 a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Urdax-Baztán, guiándose sobre todo polo Camiño de Peregrinación Xacobea: Bayona-Urdax-Velate-Pamplona, un traballo de investigación do Pai Germán de Pamplona que publicou na década dos 60 a Institución Príncipe de Viana.O itinerario:
- Km 0. Bayona(Todos os servizos)
O Camiño Baztanés arrinca fronte á portada de a catedral gótica, dos séculos XIII ao XVII, onde podemos solicitar a credencial e selar (ver observacións). A saída é sinxela, pero carece de sinalización. Dirixímonos cara á calleja que rodea o belo claustro – atópase á dereita da portada – e tras ela viramos á esquerda pola rue de Luc. Desemboca na comercial e animosa rue d’Espagne, que seguimos á dereita até o final, onde tomamos á esquerda, en descenso, a rue Tour de Sault. Ao chegar ao río a Nive non o cruzamos, senón que viramos á dereita no semáforo e remontamos a súa canle polo paseo.Case toda a etapa transcorrerá así, co río pegado á esquerda. No mesmo paseo, antes de pasar baixo a avenida André Grimard, hai un poste que mostra as tres vías xacobeas posibles desde Bayona. Será o único destas proporcións, xa que partir de agora as encargadas de guiarnos na parte francesa serán uns discretos adhesivos xacobeos. De momento, o noso itinerario, indicado por a Voie du Baztan, segue os mesmos pasos que o de Saint Jean Pied de Port (Roncevaux) e Irún (Voie da Côte) (Km 0,7).Medio quilómetro máis adiante, xunto a varios campos deportivos, a ruta pasa baixo a ponte do ferrocarril (Km 1,2), onde comeza o plácido a Nive a trazar suaves meandros. Pronto o paseo pasa a denominarse Chemin de Halage da Nive, que vén traducirse por Camiño de Sirga da Nive. O nome de camiño de sirga fai alusión ao camiño paralelo á canle desde o que as bestas de tiro, xeralmente mulas, arrastraban as barcazas mercantes. Agora, os días festivos, bole de andarines, ciclistas e patinadores.Case un quilómetro despois, o Camiño da Costa, que viaxa a Saint Jean de Luz e Irún, despídese pola dereita tomando a Rue du Docteur Voulgre (Km 2,7).Áreas residenciais de níveas fachadas e coloridos ventás alegran este Camiño de Sirga, que pasa baixo a autoestrada A-63 (Km 3,7). Media hora máis tarde, tras varios meandros, chegamos xunto a un Centro Ecuestre, que conta con o bar restaurante L’Heverge da Nive (pecha os martes). Até Ustaritz é o único lugar xunto ao Camiño para tomar algo (Km 6,2).A xornada avanza rápida e sen sobresaltos, como pegada con Loctite ao río, ás hortas e cultivos e á súa rica vexetación de ribeira. No lugar de Portuberria, un dos enclaves preparados para carga e descarga de mercadorías, pasamos de longo a pasarela que accede a Villefranque, localidade que no século XIV foi escenario de asasinatos e serias disputas entre veciños de Bayona e vascos, precisamente polo transporte e venda de produtos (Km 9,3). Un quilómetro máis adiante chegamos ao lugar de Notre Dáme da Nive, onde deixamos á dereita o desvío a Herauritz (Km 10,3). Continuamos pola esquerda, xunto á canle, e chegamos noutros 25 minutos a a potabilizadora, onde abandonamos definitivamente o río (Km 12,3).Dirixímonos á dereita e saímos ao Chemin Leihorrondo, que tomamos á esquerda para chegar tras uns repechos á estrada de Ustaritz. A rue de Hiribehere penétranos nesta localidade cuxo topónimo pode traducirse por chaira de carballos. No centro atópase a igrexa de San Vicente, do século XIX, do mesmo xeito que o próximo castelo Lota, levantado por indianos.
- Km 14,3. Ustaritz(Albergue, Casa rural. Bares. Tendas. Farmacia. Caixeiro)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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