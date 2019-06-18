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Urdaz-Elizondoko etapa
Lanaldi gogorra, Otsondoko portua patxadaz hartzera behartzen duena
Etapari buruzko informazioa 3: Urdaz-Elizondoko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Urdazubiko aterpetxea. Tabernak. Farmazia)
Bideko lehen desnibel serioaren aurrean gaude: Otsondo portua. Baso zaharkitua, lodia eta lanbro errazekoa, merkatarien karabanak, armadak eta erregeak ikusi ditu. Gure urratsetara itzuli, Ugarana berriro zeharkatu eta eskuinetara egingo dugu, karobi baten ondoan. Sasiaren azpian ezkutatuta, lan-eremu batean aurkitu zuten. Ohikoak dira landa-munduan, eta labe horietan kareharrizko arrokak kaltzinatzen ziren karea lortzeko, eraikuntzan eta nekazaritza-lanetan asko erabiltzen baita. Arrapala sendoak dituen portuko lehen zatia pista zimurtsu batean egingo dugu, Santiagora 763 kilometro seinalatzen dituen harrizko mugarriak bultzatuta. Hemen sartu gara Baztango mugan, Nafarroako udalerri zabalenean. Otsondotipiko desbideraketara iristean, zuzen jarraituko dugu. Zorionez, hemendik aurrera baso-pistan (1,1 km). Bidea argia da eta paisaia zoragarria. Portuak% 9,7ko malda du batez beste, eta 45 minutu geroago pista bat aurrez aurre zeharkatzera garamatza. Ataka bat (3,8 km) zozketatuko dugu berehala, eta igotzen jarraituko dugu Saroiko errekak zipriztindutako bidezidor bateraino (4,2 km). Bat-batean ezkerrera biratu ondoren, pinudiaren eta pagadiaren artean hurbilduko gara askaldegiraino, eta han atseden hartzeko gogoa izango dugu. Azkenean, N-121-B (4,9 km) gainean irtengo gara. Errepidea gurutzatuko dugu Gorramendirainoko bidea hartzeko, eta, kontuz!, Kanadako pasabidea zeharkatu bezain laster, Cesáreo Soulé-ren harrizko mugarri batek eskuinetara eramango gaitu bidezidor batetik. Kontuz, erromes batek baino gehiagok gainditu baitu desbideraketa hori. Jaitsiera zorabiagarria hasten da. Eskuinean, alertzeen atzean, Alkurruntz tontor gorrixka nabarmentzen da, 934 metrokoa. Gezi ugarik gidatzen dute jaitsiera, orain zabala eta belartsua, orain estua, sigi-saga bat marraztuz hegalean. Baztan ibarra bidean da. Atzean, ezkerrean, Gorramendiko gailurra, monumentu megalitikoetan aberatsa eta hainbat telekomunikazio-antena dituena; aurrerago, Autza, gailur mitikoa, 1305 metroko altxor baliotsu baten zaintza. Landa-igarobide batetik erreka bat igaro ondoren, zementuzko pista batera aterako gara, abeltzaintzako nabe batzuen ondoan (6,1 km). Hariztiaren artean lasterbide laburrak eginda ere, zolatutako pista baserri sakabanatuen artean aurreratzen da eta 40 minutuan Amaiur/Mayaraino eramaten gaitu. Pilareko ermita bide-herri horretan barneratzen da. 1522an, Fernando Katolikoaren tropek 1512an konkistatu zuten Erresuma berreskuratzeko bidean, Nafarroako bi ehundaka nafarrek setio luze baten ondoren errausi ziren. Gotorlekuaren arrastoak altozano batean ikusten dira, eskuinean, monolito bat ageri den tokian. Mayak jauregi batzuk ere eskaintzen ditu, hala nola Bordakoa, 1702koa. Baztango eraikuntza asko hareharri harizti batez jantzita daude, geologian oso ohikoa dena. Plazaren ondotik pasako gara, ostatuan aterpetxea dagoen tokitik.
- 9,7 km. Amaiur/Maya (taberna)
Kale Nagusiaren amaieran, bere arku bereizgarriaren azpitik pasatuko gara, gurutzadura eta Jasokundeko Andre Maria elizara iritsi arte. Herria birgaitutako errotaren ondoan utzi, eta N-121-B atera. 150 metrotan errepidea eskuineko bazterbidetik utzi eta Urrasunerako bidea hartuko dugu: kastañarraren azpiko galtzada iluna, estrata zaharra edo bide erreala. Haraneko ikuspegi zabalek are zirraragarriagoak dira orain, Autzako molea ezkerretara dutela. Azpilkueta auzoko Urrasun sarreran Santiago ermita dago. Aita Germanek erreskatatu zuen, “1670ean baseliza konpondu beharrean zegoela”. Itxura ludikoa 2007-2008ko birgaitze-obrei dagokie.
- 11,5 km. Urritasuna
Urrasunetik pasatzean, garai bateko etxeetako modus vivendi gogorarazten da. Azienda beheko solairuan, etxebizitzaren erdian eta goiko solairuan usategia zegoen, animalien pentsu eta bazkarako biltegia zena. Agur esaten diogu landa-auzoari, eta, ondoren, eskuineko bidea hartu. Bideak Mendialde finkaren perimetroa inguratzen du, horma lodiek mugatzen dutena, eta N-121-B-ra jaisten da erreka bat gurutzatu ondoren. Kontuz gurutzatu eta NA-2600 errepidetik abiatu, Arizkunerantz. Ordoki auzoko poligonoa pasa, eta erromesaren menu goxoa dasta dezakegu erretegian. Ezkerrean Ursúako jaurerria dago, XVI. mendeko konkistatzailearen jaioterria. Adi, erretegiaren ondoren, 90º biratu eskuinera eta Berroako zubiraino iritsiko gara, Baztan ibaia lehen aldiz gainditzeko. Soulé Elkarteak eta Cesárealak zaharberritu zuten, eta iturri batekin osatu. Galtzadaren zati bat, azkenean, Arizkuneraino igotzen da. Haraneko herri ospetsua da Arizkun, eta han ditugu taberna, denda eta zenbait ostatu.
- 14,1 km. Arizkun(Pentsioak. taberna. Denda. Farmazia)
Erdian, metro batzuk desbideratzeko aukera izango dugu, San Joan Bataiatzailearen tenplua, Aingeruen Ama Birjinaren hemezortzigarren komentua, ahizpa klaratar batzuk bizi baitira, eta baita Zesarea izendatuaren harria lantzeko tailerra ere. Errepidetik atera eta 600 bat metrora, kontuz, ferra-bihurgune bat hartu eta gure ezkerreko bidea hartu. Erreka bat gurutzatzen du eta hariztiaren artean igotzen da galtzada baten gainean. Errepidetik atera ondoren, eskuinetara pista bat hartuko dugu Bergara auzoraino, armeria-kaboaren jauregi gotortuarekin (15,7 km). N-121-B errepidera iritsiko gara (eskuinetara merendero bat eta beste karobi bat daude birgaituta), eta handik 800 metrora, ezkerretik utzita. Baztan ibaiaren pareko pista bat Elbeteko lehen etxeetara hurbiltzen da. Eskuinean Jaurola jauregia ikus dezakegu, XVII. mendeko barrokoa, Miguel de Vergararen orubea izan zena, Errege Armadako kapitaina eta Santiagoko Ordenako zalduna. Badirudi denboraren joanak ez diola eragin eraikuntza horri. Errepidearen ondoren, Elbeteren erdian sartuko gara, eta Santa Cruz eliza ikusiko dugu. Santikurutze hori oinezko, erromes eta pobreen ospitale izan zen, eta 1288an dokumentatu zuten. Baztan ibaiak Elizondoko Elbetea banatzen du, haraneko hiriburua, zerbitzu guztiekin. Aterpetxe pribatua dago. 18,8 km. Elizondo (zerbitzu guztiak)
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