Etapa d'Urdax a Elizondo

L’itinerari

Km 0. Urdazubi/Urdax(Alberg. Bars. Farmàcia)

Km 9,7. Amaiur/Maya(Bar)

Km 11,5. Urrasun

Km 14,1. Arizkun(Pensions. Bar. Botiga. Farmàcia)

Ens enfrontem al primer desnivell seriós del Camí: el. El seu bosc caduc, espès i de boira fàcil, ha presenciat caravanes de mercaders, pas d'exèrcits i també de reis. Tornem sobre els nostres passos, creuem de nou eli girem a la dreta al costat d'una. Oculta sota la mala herba, va ser descoberta en un camp de treball. Freqüents en el món rural, en aquests forns es calcinaven les roques calcàries per a l'obtenció de calç, molt utilitzada en la construcció i les tasques agrícoles. El primer tram del port, amb fortes rampes, el fem sobre una pista rugosa, animats per la fita de pedra que assenyala. Aquí ja entrem en els límits de la vall de Baztán, el municipi més extens de Navarra.En arribar al desviament decontinuem recte. Per sort, a partir d'ara sobre pista forestal. La senda és clara i el paisatge superb. El port té un 9,7% de pendent mitjà i 45 minuts més tard ens porta a creuar de front una pista. Sortegem immediatament un portelli continuem grimpant fins a una senda esquitxada per la. Després d'un gir sobtat a l'esquerra ens aproximem entre la pineda i la fageda fins a el, on bé ve de gust un descans. A la fi sortim just en l'alt a la N-121-B.Travessem la carretera per a prendre el desviament a, i,, res més franquejar el pas canadenc, una fita en pedra de Cesáreo Soulé. Atenció perquè més d'un pelegrí s'ha saltat aquest desviament. Comença el vertiginós descens. A la dreta, després dels làrixs, destaca la figura morruda de el, cim vermellós de 934 metres. Nombroses fletxes guien la baixada, ara ampla i herbosa, ara estreta traçant una ziga-zaga pel vessant. La vall de Baztán s'obre pas. Al fons, a l'esquerra, el cim de, rica en monuments megalítics i amb diverses antenes de telecomunicacions; més al capdavant, el, el mític cim, custòdia d'un valuós tresor, de 1305 metres.Després de superar un rierol per un pas rústic sortim a una pista de ciment, al costat d'unes naus ramaderes. Encara amb breus dreceres entre la roureda, la pista pavimentada avança entre caserius disseminats i ens condueix en 40 minuts fins a. Laens endinsa en aquest poble viari, on en 1522 dos centenars de navarresos, en avanç per recuperar el Regne conquistat en 1512 per les tropes de Fernando el Catòlic, es van rendir finalment després d'un llarg setge. Les restes de la fortalesa on va tenir lloc es veuen en un altell, a mà dreta, on despunta un monòlit. Maia ofereix també diverses cases palatines, com la de, de 1702. Moltes de les construccions baztandarras estan vestides d'aquesta, freqüent en la seva geologia. Passem al costat de la plaça, on està el, que acull en el seu àtic elAl final del carrer Major passem sota el seu característic arc, desembocant en el creuer i la. Deixem la localitat al costat de eli sortim a la N-121-B. En 150 metres deixem la carretera pel voral dret i prenem el camí cap a Urrasun: una ombrívola calçada sota el castañar, l'antiga estrata o camí ral. Les àmplies vistes de la vall impressionen ara encara més, amb la mola de l'Autza a mà esquerra. A l'entrada de, barri d'Azpilkueta, es troba l'. Rescata el Pare Germán que “en 1670 l'ermita es trobava amb precisa necessitat de reparació”. El seu port lúcid es deu a les obres de rehabilitació de 2007-2008.El pas per Urrasun rememora el modus vivendi a les cases d'antany. El bestiar es disposava en la planta baixa, al mig l'habitatge i en la planta superior el colomar, que servia de magatzem per al pinso i el farratge dels animals. Diem adeu al barri rural i posteriorment prenem un desviament a la dreta. El camí envolta el perímetre de la, delimitada per gruixuts murs, i descendeix a la N-121-B després de creuar una regata. Creuem amb precaució i tirem de front per la NA-2600 en direcció a Arizkun. Passem el polígon de el, on podem degustar un saborós menú del pelegrí en el. A l'esquerra es troba el, casa natal del conqueridor del segle XVI. Atenció, després del rostidor girem 90° a la dreta i arribem fins a elper a salvar per primera vegada el. Va ser restaurat per l'Associació i Cesáreo Soulé, que ho va complementar amb una font. Un tram de calçada ascendeix finalment fins a, població il·lustre de la vall on tenim bar, botiga i diverses pensions.En el centre tenim l'oportunitat de desviar-nos uns metres per a veure el, el, habitat per algunes germanes clarisses, i també eldel nomenat Cesáreo. Sortim per la carretera i a uns 600 metres, atenció, atallem una corba de ferradura i prenem un camí a la nostra esquerra. Creua unai ascendeix entre la roureda sobre una. Després de sortir fugaçment a la carretera prenem una pista a la dreta fins al, amb el seu, d'aspecte fortificat.Desemboquem en la N-121-B (a mà dreta hi ha un) i transitem 800 metres per ella, deixant-la per l'esquerra. Una pista paral·lela al riu Baztán s'acosta fins a les primeres cases d'Elbete. A mà dreta podem veure el, barroc del segle XVII, que va ser solar de Miguel de Vergara, capità de la Real Armada i cavaller de l'Orde de Santiago. Una construcció a la qual sembla no haver afectat el pas del temps. Després de la carretera entrem en el centre de lai surt a rebre'ns la, ja documentat en 1288. El riu Baztán divideix Elbete de, la capital de la vall amb tots els serveis. Hi ha