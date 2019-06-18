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Elizondotik Berroetaraino
Ibilbide sinplea, baina zatirik garestiena Zigaurrerako igoera laburra da.
Etapari buruzko informazioa 4: Elizondotik Berroetaraino
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Ibilbidea
- 0 km. Elizondo (zerbitzu guztiak)
Baztango hiriburuan, bidea Udalaren hemeretzigarren mendeko fatxadaren ondotik pasatzen da eta Jaime Urrutia kalea hartzen du. Denda txikiz beteta, fatxadetako batean, 1913ko uholde mitikoan uraren maila noraino iritsi zen erakusten duen plaka ikus dezakegu. Aita Germanek aipatzen duen antzinako erromesen ospitalea ere izango litzateke:“Bide Errealaren eta Ur Nagusiaren artean”. Pedro Zuga plazarekiko bidegurutzean, eskuinetara egingo dugu eta Baztan ibaia zeharkatuko dugu. Baztan bailara osoa zeharkatzen du eta Bidasoa ibaia izena hartzen du Oronoz Mugairetik aurrera. Ezkerrera biratu eta Braulio Iriartetik ubidearekiko paralelo joango gara. Eraikin modernoagoak dituen Baztan Berri plazaren atzean, bide bat eta asfaltatutako zati bat hartuko ditugu Huarte auzora iristeko, Lekarozko mugapean, gazteentzako aterpetxearen ondoan (1,7. km).
- 1,7 km. Lekarozko aterpetxea
Kontseilu Oneko Andre Mariaren eliza, 1891n inauguratua, oraindik bizirik dago Lekarozko ikastetxe kaputxinoaren oroitzapena, eraitsia baita. Tenpluaren ondoko aldean Enpresa Campus bat eraikitzea aurreikusten da. NA-4404 lasai bidetik jarraitu. Ibaia zeharkatu eta Iruritako ‘errebotearen’ plazara iritsiko zarete. Han, gozotegi bat eta janari-denda bat aurkituko dituzue. Errepidearen beste aldean Jaureguia jauregia dago, Armeria lurmuturrekoa, XV. mendekoa. Asteko edozein egunetan bisita dezakegu (ikus oharrak). Populazioa haraneko bigarren populatuena da, eta arkitektura zibil pribilegiatua ere badu.
- 3,5 km. Irurita (denda. Pastelak)
Berroetarantz goaz NA-2540 errepidetik, kilometro erdi baino gehiagoan. Orduan, ezkerretik aterako gara, errepide-zati on bat lotzen duen bidea hartzeko. Prezioa eguneko aldapa handiena da, behar baino gehiago luzatzen dena Zigaurre auzora iritsi arte (4,9 km). Bidearen oinean San Andres ermita ikus dezakegu, portikatu gabeko atari batekin. Alboko eskaileretatik sartzen da bertara. Errepidean aurrera egin, bihurgunera iristean beste lasterbide bat hartzeko (merezi du errepidetik jarraitu eta begiratokitik pasatzea Baztan bailararen gainetik, bistak harrigarriak dira eta gero asfaltotik jarraitu ahal izango dugu, Bidearekin gorago egin arte). Zigara doan bidea hartu.
- 6,2 km. Ziga
Ibilbidea herri barrenetik pasatzen da, baina San Lorentzo parrokiatik sar gaitezke, XV. mendekoa, Baztango katedrala deitua. Tenplua, herrerianoa, klasikoa eta apaingarririk gabea, hareharri gorrixkako harlanduetan eraiki zen eta barrualdean erretaula nagusi barrokoa eta estilo bereko hainbat pintura nabarmentzen dira.Herria utzi eta errepidera itzuliko gara. Apaizaren iturriaren ondotik igaro eta hirurehun metrora, ezkerreko bazterbidearen ondotik bide bat hartuko dugu, Hirutasun Santuaren ermitaren aurrien ondotik (7,9. km). Eskuinean, errepidearen beste aldean, Aniz dago, haraneko herri txikiena. Egun horietan, udazkenean eta neguan, segur aski, belardietan iratzeen egitura konikoak ikusiko genituen. Helmugak dira (piloak), eta eskuz egiten dira pago-makila baten inguruan. Iratze lehorrak, batez ere lehenago, ohean erabiltzen ziren aziendarentzat eta ondoren ongarri gisa. Donejakue bidexka noizbait sartu eta errepidetik ateratzen da eta azkenean Berroetara iristen da, 1095 metroko Abartan mendiaren azpian. Erromesen aterpetxea plazan dago, pilotalekuaren gainean dagoen eskola zaharra (9,7 km).
- 9,7 km. Berroeta (aterpea)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak