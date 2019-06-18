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Etapa d'Elizondo a Berroeta
Ruta senzilla, encara que el tram més costós és la breu pujada a Zigaurre
Informació sobre l’etapa 4: Etapa d'Elizondo a Berroeta
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L’itinerari
- Km 0. Elizondo(Tots els serveis)
En la capital de la Vall de Baztán, el Camí passa al costat de la façana vuitcentista de el Ajuntament i emboca el carrer Jaime Urrutia. Repleta de petits comerços, en una de les façanes podem veure la placa que mostra fins a on va arribar el nivell de l'aigua en la mítica riuada de 1913. També en aquesta rúa s'emplaçaria el antic hospital de pelegrins que esmenta el Pare Germán: “entre el Camí ral i l'Aigua Major”. En la intersecció amb la plaça de Pedro Zuga, torcem a la dreta i travessem el riu Baztán, que banya tota la vall i que passa a denominar-se riu Bidasoa a partir d'Oronoz Mugaire. Girem a l'esquerra i anem paral·lels al llit per Braulio Iriarte. Després de la plaça Baztan Berri (Nou Baztán), d'edificacions més modernes, agafem un camí i un tram asfaltat per a arribar a el barri d'Huarte, en el terme de Lekaroz, al costat de el alberg juvenil (Km 1,7)
- Km 1,7. Alberg de Lekaroz
La església de La nostra Senyora del Bon Consell, inaugurada en 1891, encara manté viu el record de el col·legi caputxí de Lekaroz, ja demolit. En la zona annexa al temple es preveu la construcció d'un Campus Empresarial. Continuem per la tranquil·la NA-4404, que salva el riu i aconsegueix la plaça coneguda com ‘del rebot’ de Irurita, on trobem una pastisseria i un ultramarins. A l'altre costat de la carretera es troba el palau Jaureguia de cap d'armeria, del segle XV i que podem visitar qualsevol dia de la setmana (veure observacions). La població és la segona més poblada de la vall i compta també amb una privilegiada arquitectura civil.
- Km 3,5. Irurita(Botiga. Pastisseria)
Avancem en direcció Berroeta per la NA-2540 durant més de mig quilòmetre. Llavors sortim per l'esquerra per a prendre un camí que atalla un bon tram de carretera. El preu és la costa més pronunciada de la jornada, que s'allarga més del que cal fins a aconseguir Zigaurre, un dels barris de Ziga (Km 4,9). Al peu de la via podem veure la ermita de Sant Andrés, amb un atri sense porticar al qual s'accedeix per escales laterals. Reprenem la marxa per carretera per a prendre una altra drecera en arribar a la corba (val la pena continuar per carretera i passar per el mirador sobre la vall de Baztán, les vistes són sorprenents i després podem continuar per l'asfalt fins a enllaçar més amunt amb el Camí). Optem per prendre el desviament fins a Ziga.
- Km 6,2. Ziga
L'itinerari passa de puntetes per la població, però podem endinsar-nos per a veure de prop la parroquial de Sant Lorenzo, del segle XV i sobrenomenada la Catedral de Baztán. El temple, herreriano, clàssic i sense ornaments, va ser aixecat en carreus d'arenisca vermellosa i destaquen a l'interior el retaule major barroc i diverses pintures d'aquest mateix estil. Deixem el poble per a tornar a la carretera. Tres-cents metres després de passar al costat de la font del Capellà, agafem un camí al costat del voral esquerre que passa al costat de les ruïnes de l'ermita de la Santíssima Trinidad (Km 7,9).A la dreta, a l'altre costat de la carretera, veiem Aniz, la població més petita de la vall. Durant aquestes jornades, durant els mesos de tardor i hivern, probablement haurem vist en els prats unes estructures còniques de falgueres. Són metes (munts), que es fan a mà entorn d'un pal de faig. Les falgueres seques, sobretot abans, s'utilitzaven de llit per al bestiar i posteriorment com a abonament. La senda jacobea entra i surt de la carretera en alguna ocasió més i finalment arriba a Berroeta, sota la muntanya Abartán de 1095 metres. L'alberg de pelegrins es troba en la plaça, és l'antiga escola situada just sobre el frontó (Km 9,7).
- Km 9,7. Berroeta(Alberg)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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