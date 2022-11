Etapa d'Elizondo a Berroeta

L’itinerari

Km 0. Elizondo(Tots els serveis)

Km 1,7. Alberg de Lekaroz

Km 3,5. Irurita(Botiga. Pastisseria)

Km 6,2. Ziga

Km 9,7. Berroeta(Alberg)

En la, el Camí passa al costat de la façana vuitcentista de eli emboca el carrer Jaime Urrutia. Repleta de petits comerços, en una de les façanes podem veure la placa que mostra fins a on va arribar el nivell de l'aigua en la mítica. També en aquesta rúa s'emplaçaria elque esmenta el Pare Germán: “”. En la intersecció amb la plaça de Pedro Zuga, torcem a la dreta i travessem el, que banya tota la vall i que passa a denominar-se riu Bidasoa a partir d'Oronoz Mugaire. Girem a l'esquerra i anem paral·lels al llit per Braulio Iriarte. Després de la plaça(Nou Baztán), d'edificacions més modernes, agafem un camí i un tram asfaltat per a arribar a el, en el terme de, al costat de elLa, inaugurada en 1891, encara manté viu el record de el, ja demolit. En la zona annexa al temple es preveu la construcció d'un Campus Empresarial. Continuem per la tranquil·la NA-4404, que salva el riu i aconsegueix la plaça coneguda com ‘del rebot’ de, on trobem una pastisseria i un ultramarins. A l'altre costat de la carretera es troba elde cap d'armeria, del segle XV i que podem visitar qualsevol dia de la setmana (veure observacions). La població és la segona més poblada de la vall i compta també amb una privilegiada arquitectura civil.Avancem en direcció Berroeta per la NA-2540 durant més de mig quilòmetre. Llavors sortim per l'esquerra per a prendre un camí que atalla un bon tram de carretera. El preu és la costa més pronunciada de la jornada, que s'allarga més del que cal fins a aconseguir, un dels barris de ZigaAl peu de la via podem veure la, amb un atri sense porticar al qual s'accedeix per escales laterals. Reprenem la marxa per carretera per a prendre una altra drecera en arribar a la corba (val la pena continuar per carretera i passar per el, les vistes són sorprenents i després podem continuar per l'asfalt fins a enllaçar més amunt amb el Camí). Optem per prendre el desviament fins aL'itinerari passa de puntetes per la població, però podem endinsar-nos per a veure de prop la, del segle XV i sobrenomenada la. El temple, herreriano, clàssic i sense ornaments, va ser aixecat en carreus d'arenisca vermellosa i destaquen a l'interior el retaule major barroc i diverses pintures d'aquest mateix estil. Deixem el poble per a tornar a la carretera. Tres-cents metres després de passar al costat de la, agafem un camí al costat del voral esquerre que passa al costat de lesA la dreta, a l'altre costat de la carretera, veiem, la població més petita de la vall. Durant aquestes jornades, durant els mesos de tardor i hivern, probablement haurem vist en els prats unes estructures còniques de falgueres. Són metes (munts), que es fan a mà entorn d'un pal de faig. Les falgueres seques, sobretot abans, s'utilitzaven de llit per al bestiar i posteriorment com a abonament. La senda jacobea entra i surt de la carretera en alguna ocasió més i finalment arriba a, sota lade 1095 metres. L'alberg de pelegrins es troba en la plaça, és l'antiga escola situada just sobre el frontó