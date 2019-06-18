Etapa de Elizondo a Berroeta

El itinerario

Km 0. Elizondo(Todos los servicios)

En la capital del Valle de Baztán, el Camino pasa junto a la fachada decimonónica del Ayuntamiento y emboca la calle Jaime Urrutia. Repleta de pequeños comercios, en una de las fachadas podemos ver la placa que muestra hasta dónde llegó el nivel del agua en la mítica riada de 1913. También en esta rúa se emplazaría el antiguo hospital de peregrinos que menciona el Padre Germán: “entre el Camino Real y el Agua Mayor”. En la intersección con la plaza de Pedro Zuga, torcemos a la derecha y cruzamos el río Baztán, que baña todo el valle y que pasa a denominarse río Bidasoa a partir de Oronoz Mugaire. Giramos a la izquierda y vamos paralelos al cauce por Braulio Iriarte. Tras la plaza Baztan Berri (Nuevo Baztán), de edificaciones más modernas, cogemos un camino y un tramo asfaltado para llegar al barrio de Huarte, en el término de Lekaroz, junto al albergue juvenil (Km 1,7)

Km 1,7. Albergue de Lekaroz

La iglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo, inaugurada en 1891, aún mantiene vivo el recuerdo del colegio capuchino de Lekaroz, ya demolido. En la zona anexa al templo se prevé la construcción de un Campus Empresarial. Continuamos por la tranquila NA-4404, que salva el río y alcanza la plaza conocida como ‘del rebote’ de Irurita, donde encontramos una pastelería y un ultramarinos. Al otro lado de la carretera se encuentra el palacio Jaureguia de cabo de armería, del siglo XV y que podemos visitar cualquier día de la semana (ver observaciones). La población es la segunda más poblada del valle y cuenta también con una privilegiada arquitectura civil.

Km 3,5. Irurita(Tienda. Pastelería)

Avanzamos en dirección Berroeta por la NA-2540 durante más de medio kilómetro. Entonces salimos por la izquierda para tomar un camino que ataja un buen tramo de carretera. El precio es la cuesta más pronunciada de la jornada, que se alarga más de lo debido hasta alcanzar Zigaurre, uno de los barrios de Ziga (Km 4,9). Al pie de la vía podemos ver la ermita de San Andrés, con un atrio sin porticar al que se accede por escaleras laterales. Reanudamos la marcha por carretera para tomar otro atajo al llegar a la curva (merece la pena continuar por carretera y pasar por el mirador sobre el valle de Baztán, las vistas son asombrosas y después podemos continuar por el asfalto hasta enlazar más arriba con el Camino). Optamos por tomar el desvío hasta Ziga.

Km 6,2. Ziga

El itinerario pasa de puntillas por la población, pero podemos adentrarnos para ver de cerca la parroquial de San Lorenzo, del siglo XV y apodada la Catedral de Baztán. El templo, herreriano, clásico y sin ornamentos, fue levantado en sillares de arenisca rojiza y destacan en el interior el retablo mayor barroco y varias pinturas de ese mismo estilo. Dejamos el pueblo para regresar a la carretera. Trescientos metros después de pasar junto a la fuente del Cura, cogemos un camino junto al arcén izquierdo que pasa junto a las ruinas de la ermita de la Santísima Trinidad (Km 7,9).

A la derecha, al otro lado de la carretera, vemos Aniz, la población más pequeña del valle. Durante estas jornadas, durante los meses de otoño e invierno, probablemente habremos visto en los prados unas estructuras cónicas de helechos. Son metas (montones), que se hacen a mano en torno a un palo de haya. Los helechos secos, sobre todo antes, se utilizaban de cama para el ganado y posteriormente como abono. La senda jacobea entra y sale de la carretera en alguna ocasión más y finalmente llega a Berroeta, bajo el monte Abartán de 1095 metros. El albergue de peregrinos se encuentra en la plaza, es la antigua escuela situada justo sobre el frontón (Km 9,7).