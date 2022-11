Etapa de Berroeta a Olagüe

El itinerario

Km 0. Berroeta(Albergue)

Km 2,4. Almandoz(Bar. Tienda)

Km 5,3. Venta San Blas(Bar-Restaurante)

Km 15,6. Lantz(Albergue. Casa Rural. Hostal. Bar-Restaurante. Tienda de alimentación)

Km 20,4. Olagüe(Albergue. Bar-Restaurante.)

Atravesamos la plaza Mayor de Berroeta y rumbo suroeste descendemos hasta la NA-121-A, que salvamos por un túnel. Una pista de gravilla serpentea entonces entre unos prados y salva la. Acto seguido comenzamos a ascender por el paraje de, rodeados por una exuberante vegetación al abrigo del castañar. La senda conduce hasta la entrada de, Aquí sobresale la moderna, de 1956, que conserva elementos de la antigua parroquia, en ruinas a sus piesEl único servicio del pueblo es un(abre a partir de las 11:00 y cierra los lunes), ubicado en eldel siglo XVIII. Atravesamos la localidad y continuamos por la vieja carretera unos 700 metros más. Al llegar a una curva salimos por la derecha y continuamos el ascenso por una pista pavimentada. Después de un tramo boscoso salimos a la carretera durante 150 metros y la abandonamos por la derecha cruzando un paso canadienseBosque a través alcanzamos de nuevo la carretera 500 metros más arriba, donde se encuentra la. La posada mantiene viva la llama del, sito en este mismo lugar. En el dintel de la puerta vemos el relieve de una becada, ave codiciada por los cazadores que suelen reunirse aquí a menudo.Nada más pasar la Venta atajamos junto a la, en la misma curva, por una empinada senda que sale otra vez a la NA-1210. Atención porque aquí mismo cruzamos la carretera y entramos en el bosque. Tras la primera rampa saltamos un portillo y continuamos de frente (ojo, no seguir hacia la izquierda por la pista más clara). Subiendo en zigzag por elpasamos junto a algunas bordas de ganado y un depósito. La senda boscosa se torna en pista y recorre el hayedo del, donde suele haber coches aparcadosDescendemos ligeramente durante medio kilómetro, viendo que en caso de apuro tenemos el socorro de la carretera, que discurre 80 metros más abajo. Bajo nuestros pies comienzan a aflorar restos de calzada que ha sido renovada en varias épocas. La traza puede ser de origen romano, pero no hay ningún consenso establecido al respecto. Unos metros después pasamos junto a una borda derruida (en época de lluvias bajará agua por la presencia de un arroyo). Setecientos metros más adelante abandonamos el bosque para entrar en una zona despejada, donde alcanzamos la. Aquí la calzada viene delimitada por unos hitos verticales. A los 10 minutos cruzamos una pista y prestamos atención en ese punto. Tras el montículo de la izquierda se encuentra la, rehabilitada no sin gran esfuerzo, ya que las obras se retrasaron debido a varios derrumbes ocasionados por las adversas condiciones meteorológicas. El Padre Germán redacta en suque “en 1791 el pueblo de Almándoz elevó un «Memorial al Valle» solicitando la reparación de dicha ermita-basílica, propiedad del valle de Baztán, pues existía el peligro de ruina a causa de las goteras y no se podía celebrar con solemnidad la Misa cantada, acostumbrada en la festividad del Santo Apóstol”Entramos en la divisoria de la cuenca atlántica y la mediterránea y, tras cruzar el portillo que hace de muga entre los valles de Baztán y Ultzama, serpenteamos por la calzada hacia el, del siglo XII. El Padre Germán señala la carta episcopal de 1378, en la cual el obispo de Bayona don Pedro d’Oraich relató: “Infinitos hombres se perderían y morirían en dichas montañas y bosques, sobre todo en el período invernal… a no ser por la hospitalidad, alimento, auxilio y guía que presta el Hospital gratis y con largueza a todos los viandantes que por allí transitan”En breve cruzamos el, recién nacido en esta misma vaguada y que va a desembocar en el río Arga al lado de Pamplona. La pista que atraviesa el hayedo es clara durante un trecho, pero luego se difumina y debemos prestar mucha atención a las flechas amarillas. El itinerario jacobeo cruza durante un par de kilómetros los aislados parajes boscosos de. La senda respira finalmente y el bosque da paso al bucólico paisaje de pastizales que rodean Lantz, que se muestra en breveEsta villa de fisonomía viaria es reconocida en toda Navarra por su, que tiene como protagonista al bandido Miel Otxin, paseado, juzgado y quemado en la hoguera por una comitiva de enmascarados conocidos como txatxus, a la que acompañan otros personajes como Ziripot, Zaldiko y los Arotzak. Atravesamospor la calle Santa Cruz, donde está la posada.A la salida vemos la iglesia de los. Reanudamos la marcha por la carretera de acceso, a la vera del, y 20 minutos después seguimos por un camino que surge de frente. Está atestado de endrinos, que aquí se conocen por el nombre de arañones. Nada más cruzar lagiramos a mano izquierda y tomamos otro camino hasta la carretera que vienen de Arizu, que seguimos hacia la derecha. Entramos en, capital del. El albergue de peregrinos está situado en la casa parroquial, junto a la