Etapa de Elizondo a Berroeta

O itinerario

Km 0. Elizondo(Todos os servizos)

Km 1,7. Albergue de Lekaroz

Km 3,5. Irurita(Tenda. Pastelaría)

Km 6,2. Ziga

Km 9,7. Berroeta(Albergue)

En a, o Camiño pasa xunto á fachada decimonónica de oe emboca a rúa Jaime Urrutia. Repleta de pequenos comercios, nunha das fachadas podemos ver a placa que mostra até onde chegou o nivel da auga na mítica. Tamén nesta rúa emprazaríase oque menciona o Pai Germán: “”. Na intersección coa praza de Pedro Zuga, torcemos á dereita e cruzamos o, que baña todo o val e que pasa a denominarse río Bidasoa a partir de Oronoz Mugaire. Viramos á esquerda e imos paralelos á canle por Braulio Iriarte. Tras a praza(Novo Baztán), de edificacións máis modernas, collemos un camiño e un tramo asfaltado para chegar a o, no termo de, xunto a o, inaugurada en 1891, aínda mantén vivo o recordo de o, xa demolido. Na zona anexa ao templo prevese a construción dun Campus Empresarial. Continuamos pola tranquila NA-4404, que salva o río e alcanza a praza coñecida como ‘do rebote’ de, onde atopamos unha pastelaría e un ultramarinos. Alén da estrada atópase ode cabo de armería, do século XV e que podemos visitar calquera día da semana (ver observacións). A poboación é a segunda máis poboada do val e conta tamén cunha privilexiada arquitectura civil.Avanzamos en dirección Berroeta pola NA-2540 durante máis de medio quilómetro. Entón saímos pola esquerda para tomar un camiño que atalla un bo tramo de estrada. O prezo é a costa máis pronunciada da xornada, que se alarga máis do debido até alcanzar, un dos barrios de ZigaAo pé da vía podemos ver a, cun atrio sen porticar ao que se accede por escaleiras laterais. Renovamos a marcha por estrada para tomar outro atallo ao chegar á curva (merece a pena continuar por estrada e pasar por o, as vistas son asombrosas e despois podemos continuar polo asfalto até enlazar máis arriba co Camiño). Optamos por tomar o desvío atéO itinerario pasa no bico dos pés pola poboación, pero podemos penetrarnos para ver de cerca a, do século XV e alcumada a. O templo, herreriano, clásico e sen ornamentos, foi levantado en sillares de arenisca arroxada e destacan no interior o retablo maior barroco e varias pinturas dese mesmo estilo. Deixamos o pobo para regresar á estrada. Trescentos metros despois de pasar xunto a a, collemos un camiño xunto á beiravía esquerda que pasa xunto a asÁ dereita, alén da estrada, vemos, a poboación máis pequena do val. Durante estas xornadas, durante os meses de outono e inverno, probablemente veriamos nos prados unhas estruturas cónicas de helechos. Son metas (cheas), que se fan a man ao redor dun pau de haxa. Os helechos secos, sobre todo antes, utilizábanse de cama para o gando e posteriormente como abono. A senda xacobea entra e sae da estrada nalgunha ocasión máis e finalmente chega a, baixo ode 1095 metros. O albergue de peregrinos atópase na praza, é a antiga escola situada xusto sobre o frontón