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Etapa de Elizondo a Berroeta
Información sobre a etapa 4: Etapa de Elizondo a Berroeta
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O itinerario
- Km 0. Elizondo(Todos os servizos)
En a capital do Val de Baztán, o Camiño pasa xunto á fachada decimonónica de o Concello e emboca a rúa Jaime Urrutia. Repleta de pequenos comercios, nunha das fachadas podemos ver a placa que mostra até onde chegou o nivel da auga na mítica riada de 1913. Tamén nesta rúa emprazaríase o antigo hospital de peregrinos que menciona o Pai Germán: “entre o Camiño Real e a auga Maior”. Na intersección coa praza de Pedro Zuga, torcemos á dereita e cruzamos o río Baztán, que baña todo o val e que pasa a denominarse río Bidasoa a partir de Oronoz Mugaire. Viramos á esquerda e imos paralelos á canle por Braulio Iriarte. Tras a praza Baztan Berri (Novo Baztán), de edificacións máis modernas, collemos un camiño e un tramo asfaltado para chegar a o barrio de Huarte, no termo de Lekaroz, xunto a o albergue xuvenil (Km 1,7)
- Km 1,7. Albergue de Lekaroz
A igrexa da nosa Señora do Bo Consello, inaugurada en 1891, aínda mantén vivo o recordo de o colexio capuchino de Lekaroz, xa demolido. Na zona anexa ao templo prevese a construción dun Campus Empresarial. Continuamos pola tranquila NA-4404, que salva o río e alcanza a praza coñecida como ‘do rebote’ de Irurita, onde atopamos unha pastelaría e un ultramarinos. Alén da estrada atópase o palacio Jaureguia de cabo de armería, do século XV e que podemos visitar calquera día da semana (ver observacións). A poboación é a segunda máis poboada do val e conta tamén cunha privilexiada arquitectura civil.
- Km 3,5. Irurita(Tenda. Pastelaría)
Avanzamos en dirección Berroeta pola NA-2540 durante máis de medio quilómetro. Entón saímos pola esquerda para tomar un camiño que atalla un bo tramo de estrada. O prezo é a costa máis pronunciada da xornada, que se alarga máis do debido até alcanzar Zigaurre, un dos barrios de Ziga (Km 4,9). Ao pé da vía podemos ver a ermida de San Andrés, cun atrio sen porticar ao que se accede por escaleiras laterais. Renovamos a marcha por estrada para tomar outro atallo ao chegar á curva (merece a pena continuar por estrada e pasar por o miradoiro sobre o val de Baztán, as vistas son asombrosas e despois podemos continuar polo asfalto até enlazar máis arriba co Camiño). Optamos por tomar o desvío até Ziga.
- Km 6,2. Ziga
O itinerario pasa no bico dos pés pola poboación, pero podemos penetrarnos para ver de cerca a parroquial de San Lorenzo, do século XV e alcumada a Catedral de Baztán. O templo, herreriano, clásico e sen ornamentos, foi levantado en sillares de arenisca arroxada e destacan no interior o retablo maior barroco e varias pinturas dese mesmo estilo. Deixamos o pobo para regresar á estrada. Trescentos metros despois de pasar xunto a a fonte do Cura, collemos un camiño xunto á beiravía esquerda que pasa xunto a as ruínas da ermida da Santísima Trindade (Km 7,9).Á dereita, alén da estrada, vemos Aniz, a poboación máis pequena do val. Durante estas xornadas, durante os meses de outono e inverno, probablemente veriamos nos prados unhas estruturas cónicas de helechos. Son metas (cheas), que se fan a man ao redor dun pau de haxa. Os helechos secos, sobre todo antes, utilizábanse de cama para o gando e posteriormente como abono. A senda xacobea entra e sae da estrada nalgunha ocasión máis e finalmente chega a Berroeta, baixo o monte Abartán de 1095 metros. O albergue de peregrinos atópase na praza, é a antiga escola situada xusto sobre o frontón (Km 9,7).
- Km 9,7. Berroeta(Albergue)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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