Etapa de Urdax a Elizondo

El itinerario

Km 0. Urdazubi/Urdax(Albergue. Bares. Farmacia)

Nos enfrentamos al primer desnivel serio del Camino: el puerto de Otsondo. Su bosque caduco, espeso y de bruma fácil, ha presenciado caravanas de mercaderes, paso de ejércitos y también de reyes. Volvemos sobre nuestros pasos, cruzamos de nuevo el Ugarana y giramos a la derecha junto a una calera. Oculta bajo la maleza, fue descubierta en un campo de trabajo. Frecuentes en el mundo rural, en estos hornos se calcinaban las rocas calizas para la obtención de cal, muy utilizada en la construcción y las tareas agrícolas. El primer tramo del puerto, con fuertes rampas, lo hacemos sobre una pista rugosa, animados por el hito de piedra que señala 763 kilómetros a Santiago. Aquí ya entramos en los límites del valle de Baztán, el municipio más extenso de Navarra.

Al llegar al desvío de Otsondotipi continuamos recto. Por suerte, a partir de ahora sobre pista forestal (Km 1,1). La senda es clara y el paisaje soberbio. El puerto tiene un 9,7% de pendiente media y 45 minutos más tarde nos lleva a cruzar de frente una pista. Sorteamos inmediatamente un portillo (Km 3,8) y seguimos trepando hasta una senda salpicada por la regata Saroiko (Km 4,2). Tras un giro repentino a la izquierda nos aproximamos entre el pinar y el hayedo hasta el merendero, donde bien apetece un descanso. Al fin salimos justo en el alto a la N-121-B (Km 4,9).

Cruzamos la carretera para tomar el desvío a Gorramendi, y, ¡ojo!, nada más franquear el paso canadiense, un hito en piedra de Cesáreo Soulé nos guía a la derecha por una senda. Atención porque más de un peregrino se ha saltado este desvío. Comienza el vertiginoso descenso. A la derecha, tras los alerces, destaca la figura picuda del Alkurruntz, cumbre rojiza de 934 metros. Numerosas flechas guían la bajada, ahora ancha y herbosa, ahora estrecha trazando un zigzag por la ladera. El valle de Baztán se abre paso. Al fondo, a la izquierda, la cumbre de Gorramendi, rica en monumentos megalíticos y con varias antenas de telecomunicaciones; más al frente, el Autza, la mítica cima, custodia de un valioso tesoro, de 1305 metros.

Después de sortear un arroyo por un paso rústico salimos a una pista de cemento, junto a unas naves ganaderas (Km 6,1). Aún con breves atajos entre el robledal, la pista pavimentada avanza entre caseríos diseminados y nos conduce en 40 minutos hasta Amaiur/Maya. La ermita del Pilar nos adentra en este pueblo viario, donde en 1522 dos centenares de navarros, en avance por recuperar el Reino conquistado en 1512 por las tropas de Fernando el Católico, se rindieron finalmente tras un largo asedio. Los restos de la fortaleza donde tuvo lugar se ven en un altozano, a mano derecha, donde despunta un monolito. Maya ofrece también varias casas palaciegas, como la de Borda, de 1702. Muchas de las construcciones baztandarras están vestidas de esta arenisca rosácea, frecuente en su geología. Pasamos junto a la plaza, donde está el bar social, que acoge en su ático el albergue.

Km 9,7. Amaiur/Maya(Bar)

Al final de la calle Mayor pasamos bajo su característico arco, desembocando en el crucero y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Dejamos la localidad junto al molino rehabilitado y salimos a la N-121-B. En 150 metros dejamos la carretera por el arcén derecho y tomamos el camino hacia Urrasun: una sombría calzada bajo el castañar, la antigua estrata o camino real. Las amplias vistas del valle impresionan ahora aún más, con la mole del Autza a mano izquierda. A la entrada de Urrasun, barrio de Azpilkueta, se encuentra la ermita de Santiago. Rescata el Padre Germán que “en 1670 la ermita se hallaba con precisa necesidad de reparación”. Su porte lúcido se debe a las obras de rehabilitación de 2007-2008.

Km 11,5. Urrasun

El paso por Urrasun rememora el modus vivendi en las casas de antaño. El ganado se disponía en la planta baja, en medio la vivienda y en la planta superior el palomar, que servía de almacén para el pienso y el forraje de los animales. Decimos adiós al barrio rural y posteriormente tomamos un desvío a la derecha. El camino rodea el perímetro de la finca Mendialde, delimitada por gruesos muros, y desciende a la N-121-B tras cruzar una regata. Cruzamos con precaución y tiramos de frente por la NA-2600 en dirección a Arizkun. Pasamos el polígono del barrio de Ordoki, donde podemos degustar un sabroso menú del peregrino en el asador. A la izquierda se encuentra el señorío de Ursúa, casa natal del conquistador del siglo XVI. Atención, tras el asador giramos 90º a la derecha y llegamos hasta el puente de Berroa para salvar por primera vez el río Baztán. Fue restaurado por la Asociación y Cesáreo Soulé, que lo complementó con una fuente. Un tramo de calzada asciende finalmente hasta Arizkun, población ilustre del valle donde tenemos bar, tienda y varias pensiones.

Km 14,1. Arizkun(Pensiones. Bar. Tienda. Farmacia)

En el centro tenemos la oportunidad de desviarnos unos metros para ver el templo de San Juan Bautista, el convento dieciochesco de Nuestra Señora de los Ángeles, habitado por algunas hermanas clarisas, y también el taller de talla de piedra del nombrado Cesáreo. Salimos por la carretera y a unos 600 metros, atención, atajamos una curva de herradura y tomamos un camino a nuestra izquierda. Cruza una regata y asciende entre el robledal sobre una calzada. Tras salir fugazmente a la carretera tomamos una pista a la derecha hasta el barrio Bergara, con su palacio de cabo de armería, de aspecto fortificado (Km 15,7).

Desembocamos en la N-121-B (a mano derecha hay un merendero y otra calera rehabilitada) y transitamos 800 metros por ella, dejándola por la izquierda. Una pista paralela al río Baztán se acerca hasta las primeras casas de Elbete. A mano derecha podemos ver el palacio Jaurola, barroco del siglo XVII, que fue solar de Miguel de Vergara, capitán de la Real Armada y caballero de la Orden de Santiago. Una construcción a la que parece no haber afectado el paso del tiempo. Tras la carretera entramos en el centro de la Elbete y sale a recibirnos la iglesia de Santa Cruz, antiguo hospital de viandantes, peregrinos y pobres, ya documentado en 1288. El río Baztán divide Elbete de Elizondo, la capital del valle con todos los servicios. Hay albergue privado.

· Km 18,8. Elizondo (Todos los servicios)