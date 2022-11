Etapa d'Ustaritz a Urdax

L’itinerari

Km 0. Ustaritz(Alberg, Casa rural. Bars. Botigues. Farmàcia. Caixer)

Km 9.Desviament opcional a Espelette (Tots els serveis)

Km 10,1. Souraide(Bar. Botiga)

Km 15,8. Ainhoa(Alberg. Bars. Botigues. Oficina de Turisme)

Km 17,7. Dantxarinea(Hostals. Cases Rurals. Bars. Botigues. Farmàcia. Caixer)

Km 21,2. Urdazubi/Urdax(Alberg. Bars. Botigues. Farmàcia)

Després de l'església seguim de front uns 300 metres fins la, on diem adeu a la senda jacobea que marxa cap a Saint Jean Pied de Port. Prenem la Via de Baztán per la Rue Ferrondoa al costat d'un preciós habitatge típic. Datada en 1570, els seus murs blancs contrasten amb els porticons i bigues pintades en vermell, lluint nus part dels carreus. Després d'ella girem a la dreta per la Rue du Lavoir i, després de passar la zona comercial, pugem unes escales que porten a envoltar el cementiri. Just després anem a la dreta per Côté Dorréa. En ascens, res més passar la corba, seguim a l'esquerra per Chemin Saint Michel. Sortim a la carretera D88, passem lai,, anem pel voral dret per a no perdre'ns el desviament posterior que es troba en aquest costat de la calçada i que entra en una zona boscosa. Molts pelegrins no ho veuen i continuen perduts per la carretera.El camí descendeix fins a la D250, via que seguim fins a una rotonda per a pujar a mà esquerra per Chemin EtxeasiaTravessem la urbanització, seguim la pista veïnal i, atenció, perquè a uns 350 metres ve el. Cal obrir un portell en el segon desviament a mà esquerra, on un senyal del Camí Baztanés clavada en un vell roure sol quedar oculta entre les branquesEntrem així en una agradable fita de roures i castanyers, molt propens a embarrarse per la presència d'innombrables rierols. Cinc minuts després franquegem un portell sobre una regata i 300 metres més endavant creuem una altra per un pont de fusta. De sobte ens trobem una cruïlla i continuem pel camí de l'esquerra, rebutjant el que segueix de front.El fang persisteix al costat dels cursos d'aigua, però aviat abandonem el refugi dels arbres i avancem per una pista de graveta entre prats. A l'estona ens topem amb la D88, que creuem per a seguir de front i aconseguir una petita cota. Els cultius de, que a França gaudeixen de, tenyeixen ja algunes parcel·les, no en va és el producte estrella de la zona, molt arrelat en la gastronomia i cultura popular. La pista, ampla, va descendint en àmplia panoràmica sense sobresalts. Dos quilòmetres després de la cota, la pista gira a la dreta i passa per diversos barris disseminats. Just abans de sortir a la D918, un senyal ens indica el desviament cap a la pintoresca(a mà esquerra).A poc més d'un quilòmetre sense prendre el desviament a Espelette arribem a la D918, avancem a la dreta cap adurant un altre quilòmetre. Abans d'arribar a la rotonda central, on es troba la, el Camí Baztanés abandona la carretera per l'esquerra, pel Chemin de Txapitela. No obstant això, recomanem progressar uns metres per a visitar el poble i l'església i prendre'ns així un descans. Aquesta té una talla de l'apòstol pelegrí en el retaule major i diversos deixants i làpides en l'atri. A més, just a l'entrada, podem rubricar la credencial amb un bonic segell amb l'estampa del temple i la creu de Santiago juntament amb el bordó i la petxina de pelegrí.De nou en el Chemin de Txapitela progressem en fort ascens i, després de passar el primer habitatge, girem a la dreta per Chemin d’Aprendixenea. Aquesta pista asfaltada puja amb un cert esforç fins a el, en la mateixa D20Atenció, hem de travessar la carretera i seguir de front, veurem un escarit adhesiu de la Via de Baztán. Seguim la pista durant 200 metres i girem en el primer desviament a la dreta. Succeeix ara un tram buidat pel vessant de la, amb excel·lents vistes d'aquesta zona històrica de el. Al fons, a mà dreta, es pot apreciar el repetidor de la, en la mateixa frontera a 905 metres d'altitud, molt visitat gràcies al tren cremallera que puja des del Col de Saint- Ignace, en Sare. Seguim el camí principal, superant un pas canadenc, i descendim més tard sota arbratge, amb un altre pas més, fins a l'entrada de, petita població de postal, molt turística. Ens dirigim al centre, al costat de la, del segle XIII, envoltada del camp sant, on es veuen diversos deixants discoidals.Travessem aquesta localitat viària pel carrer principal, de petits comerços i coincident amb la D20. Atenció, perquè sortim en breu per la dreta a l'altura d'Atelier Sculptures. Baixem cap a un aparcament i després girem a la dreta per. En la següent bifurcació seguim per l'esquerra, en baixada. Parant esment als encreuaments ens presentem finalment en el, pertanyent a Ainhoa i últim nucli francès a pocs metres d'entrar a Espanya. El seu nom prové de el, que va construir aquí diverses cases. Una d'elles, de 1733, està a mà dreta al costat del Camí. Sota una de les finestres pot llegir-se una inscripció amb el seu nom i el de la seva dona Joana. En la llinda un escut amb una creu i dos cetacis. Entrem a Espanya passant l'antiga duana i la, tributària de elEstem ja en, barri d'Urdax sustentat durant generacions entorn del comerç. El seu estatus fronterer l'ha satisfet d'una infinitat de vendes, restaurants i gasolineres, on acudeixen majorment els nostres veïns francesos. Es pot aprofitar per a. Travessem Dantxarinea al peu de la carretera N-121-B i en una rotonda ens rep una bella pedra arenisca vermellosa, sortida de les entranyes del Baztán. La talla, de 2005 i obra de, mostra la silueta de Navarra amb el recorregut del Camí. Per cert, benvingudes siguin les nostres benvolgudes fletxes grogues. Una mica més endavant, a l'altura del p.k. 72, deixem la carretera per la dreta, animats per una fita jacobeo esculpit per, que aporten una gran personalitat a aquesta ruta. La senda discorre plàcida i paral·lela a el, deixant el barri dea l'altre costat del pont.Sortim breument a la NA-4402 que es dirigeix a Urdax, i la deixem per l'esquerra per a visitar el, bressol de Genaro Fagoaga. No en va passem per davant de la seva casa, bastant recognoscible per l'exposició de talles, ja siguin fonts, safaretjos o calendaris solars. Res escapa a la creativitat d'aquest formidable artista. En un sospir ens trobem superant el pont del riu Ugarana que accedeix a.strong:IQj4Eg;Al peu, com recull la tesi del Pare Germán i altres com la de María Teresa López de Guereño, el monestir va sorgir com una Casa d'Almoina o, de probable fundació real, potser atribuïda a Sancho VI de Navarra (1133-1194). Recer i manteniment ben estimat per caminantes i pelegrins davant la forta jornada posterior. Més tard es va erigir com a monestir de la, els canonges de la qual van acollir la regla de Sant Agustí. L'alberg de pelegrins, impulsat i gestionat per la, represa des de 2004 la funció hospitalària.