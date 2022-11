Etapa de Olveiroa a Fisterra

O itinerario

Km 0. Olveiroa(Albergues. Bares)

Km 3,7. Logoso(Albergue-Tenda. Bar)

Km 6. Bifurcación Fisterra e Muxía

Km 19,5. Cee(Todos os Servizos)

Km 21. Corcubión(Todos os Servizos)

Km 21,8. Vilar(Albergue)

Km 25,7. Sardiñeiro(Bares. Tenda)

Km 28,8. Calcoba(Bar)

Km 31,7. Fisterra(Todos os Servizos)

Km 34,9. Faro de Fisterra

Descendemos a rúa do albergue e viramos á dereita para saír de Olveiroa pola pista asfaltada. Hai que prestar atención porque en breve, á altura da mouteira 34,558, debemos torcer á esquerda para cruzar un arroio e tomar unha senda encaixada que desemboca na pista que se dirixe a o. Tras unha curva collemos, pola dereita, un camiño que sobe cara a unha liña de aeroxeradores. Máis adiante deixamos este camiño e avanzamos pola ladeira da montaña cunhas vistas incribles de o, que flúe encajonado por unha tupida vexetación. Terminamos baixando ao lugar de, onde cruzamos opor unha ponte de pedra rehabilitado no ano 2005 pola AGACS.Salvamos unha costa e entramos en, aldea situada nas ladeiras de oAtravesamos este pequeno lugar e abordamos unha levadía subida até a aldea de, onde collemos a estrada CP-3404. Aos poucos metros hai una man esquerda., así que convén comer algo ou aprovisionarse de bebida e algún bocadillo. Pasado o bar acurtamos un treito pola estrada antiga para desembocar na rotonda onde se atopa a mouteira que bifurca os camiños a Fisterra e Muxía.Continuamos pola esquerda, en dirección Fisterra, e pasada a fábrica deixamos a estrada pola dereita para tomar unha boa pista rodeada dunha paisaxe aberta de toxos, piñeiros e eucaliptos. Condúcenos até o. Continuamos por un terreo similar, con vistas a man esquerda de Buxantes, até a. Hai un merendero onde podemos facer un alto.A continuación, percorremos o repoboadopor cómodas pistas até a, da parroquia de Pereiriña. Manuel Vilar cita que “a construción pode estar relacionada co mosteiro de Santa Tasia”. Prolongamos a camiñada até o, que podemos observar a man dereita. Desde aquí xa se pode ver o Cabo Fisterra bañado polo Atlántico.Tras o cruceiro sobrevén un empinado descenso, con vistas á ría de Corcubión, que conduce até, lugares onde tamén hai opción de finalizar a etapa grazas á apertura de varios albergues privados. O itinerario conduce polo Campo Sacramento e rúa Magdalena até o centro de Cee, onde se atopa a, do século XVI e con capela maior de estilo gótico. Cee estivo. Cara ao século XII foi unha pequena vila agrícola e nos tempos actuais é o municipio máis grande da Costa da Morte con preto de 8.000 habitantes.Pódese ir cara a Corcubión tomando o paseo máis próximo á praia. Hai unha mouteira xacobea que nos desvía pola parte de atrás, pero merecen máis as vistas ao mar e o porto. Ao chegar ahai que cruzar o paso de peóns que se atopa xunto á oficina de Correos para enlazar co trazado oficial. Pola rúachegamos até a igrexa do mesmo nome. Substituíu á antiga parroquial de San Andrés de Canle, está declarada Ben de Interese Cultural e é de estilo gótico mariñeiro, aínda que ten partes barrocas e mesmo neogóticas, como é o caso da fachada.Xunto ao templo tomamos as escaleiras da dereita e pola rúa das Mercés imos ao campo do Rolo, con parque infantil. Neste punto ascendemos por unha calzada que nos gratificará cunhas bonitas vistas de Corcubión e Cee. O ascenso non termina e hai que empregarse a fondo para superar o curta pero exixente rampla que ascende até o, onde se atopa o albergue xestionado pola AGACS, e a(Km 21,8).Máis adiante, tras cruzar a estrada, tomamos un camiño que descende novamente até a AC-445. Case sempre pola beiravía pasamose despois. Á entrada dedeixamos un treito a estrada para regresar a ela e abandonámola á altura da rúa Nova.Despedímonos desta localidade por un agradable tramo, que foi Camiño Real, onde non será difícil que vexamos a máis dun cazador adestrando aos cans. Finaliza en un. Tras cruzar de novo a estrada descendemos súbitamente para rodear a. Outro breve tramo de estrada conduce até, onde brota o extensoMoitos peregrinos deciden percorrer este tramo a pé de praia, un percorrido máis auténtico, aínda que o camiño oficial avanza tras as dunas. Accédese apor oe pásase xunto a a, un cruceiro de granito do XVI. No anverso está representado Cristo crucificado e no reverso María Inmaculada co neno Jesús. Pola rúa Santa Catalina chégase á rúa Real, onde está o albergue público e onde nos darán aEste non é o fin, aínda debemos ascender até o Faro. Tras o albergue pasaremos xunto a a, igrexa barroca de 1743 situada na praza de Ara Solis. O cruceiro mostra a Cristo crucificado e á Virxe do Socorro. Xa na estrada de acceso ao Faro atópase a igrexa de, a súa orixe remóntase ao século XII. Alberga a, unha imaxe envolta en lendas. Ten Porta Santa e un Santiago Peregrino do século XVII.O ascenso por estrada é bastante levadío e a metade da subida veremos unha moderna escultura dun peregrino medieval. A mouteira dos 0 quilómetros dános a benvida á contorna de o. Foi construído en 1853 en base ao deseño de Félix Uhagón. O edificio da entrada coñécese como A Sirena e é de 1889. Nel alóxase o, onde dan asesoramento, selan credenciais e solicitan estadísticas (Teléfonos: 670 29 27 20, 981 70 60 28). Os pobos prerromanos xa adoraban ao sol desde este punto xeográfico tan suxestivo. Velo esconderse baixo as augas do océano é un