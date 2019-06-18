Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Epílogo a Fisterra e Muxía

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
Albergues 22
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 3: Etapa de Olveiroa a Fisterra

Perfil: Etapa de Olveiroa a Fisterra

Ampliar mapa

Puntos de interese da etapa 3: Etapa de Olveiroa a Fisterra

  • 7 Albergue do Sol
  • 6 Albergue O Encontro Finisterra
  • 5 Albergue de Paz
  • 4 Albergue Finistellae
  • 3 Albergue de Peregrinos de Fisterra
  • 2 Albergue O Bordón
  • 1 Albergue O Camiño das Estrelas

O itinerario

  • Km 0. Olveiroa(Albergues. Bares)

Descendemos a rúa do albergue e viramos á dereita para saír de Olveiroa pola pista asfaltada. Hai que prestar atención porque en breve, á altura da mouteira 34,558, debemos torcer á esquerda para cruzar un arroio e tomar unha senda encaixada que desemboca na pista que se dirixe a o encoro do Castrelo. Tras unha curva collemos, pola dereita, un camiño que sobe cara a unha liña de aeroxeradores. Máis adiante deixamos este camiño e avanzamos pola ladeira da montaña cunhas vistas incribles de o río Xallas, que flúe encajonado por unha tupida vexetación. Terminamos baixando ao lugar de Vao de Ripas, onde cruzamos o río de Hospital por unha ponte de pedra rehabilitado no ano 2005 pola AGACS (Km 2,7).Salvamos unha costa e entramos en Logoso, aldea situada nas ladeiras de o monte Castelo.

  • Km 3,7. Logoso(Albergue-Tenda. Bar)

Atravesamos este pequeno lugar e abordamos unha levadía subida até a aldea de Hospital, onde collemos a estrada CP-3404 (Km 5,1). Aos poucos metros hai un bar con albergue a man esquerda. É o último punto de avituallamiento até Cee, así que convén comer algo ou aprovisionarse de bebida e algún bocadillo. Pasado o bar acurtamos un treito pola estrada antiga para desembocar na rotonda onde se atopa a mouteira que bifurca os camiños a Fisterra e Muxía. Consultade etapa 4 para o traxecto cara a Muxía!

  • Km 6. Bifurcación Fisterra e Muxía

Continuamos pola esquerda, en dirección Fisterra, e pasada a fábrica deixamos a estrada pola dereita para tomar unha boa pista rodeada dunha paisaxe aberta de toxos, piñeiros e eucaliptos. Condúcenos até o cruceiro de Marco do Couto (Km 8,4), tamén neste lugar colocouse en 2022 unha escultura do monstro Vákner, un mito da idade media. Continuamos por un terreo similar, con vistas a man esquerda de Buxantes, até a ermida da nosa Señora das Neves. Hai un merendero onde podemos facer un alto (Km 10,5).A continuación, percorremos o repoboado monte do Lousado por cómodas pistas até a ermida de San Pedro Mártir, da parroquia de Pereiriña. Manuel Vilar cita que “a construción pode estar relacionada co mosteiro de Santa Tasia” (Km 13,8). Prolongamos a camiñada até o cruceiro dá Armada, que podemos observar a man dereita. Desde aquí xa se pode ver o Cabo Fisterra bañado polo Atlántico (Km 16,2).Tras o cruceiro sobrevén un empinado descenso, con vistas á ría de Corcubión, que conduce até Camiños Chans e Cee, lugares onde tamén hai opción de finalizar a etapa grazas á apertura de varios albergues privados. O itinerario conduce polo Campo Sacramento e rúa Magdalena até o centro de Cee, onde se atopa a igrexa de Santa María de Xunqueira, do século XVI e con capela maior de estilo gótico. Cee estivo poboada na antigüidade polos Nerios. Cara ao século XII foi unha pequena vila agrícola e nos tempos actuais é o municipio máis grande da Costa da Morte con preto de 8.000 habitantes.

  • Km 19,5. Cee(Todos os Servizos)

Pódese ir cara a Corcubión tomando o paseo máis próximo á praia. Hai unha mouteira xacobea que nos desvía pola parte de atrás, pero merecen máis as vistas ao mar e o porto. Ao chegar a Corcubión hai que cruzar o paso de peóns que se atopa xunto á oficina de Correos para enlazar co trazado oficial. Pola rúa San Marcos chegamos até a igrexa do mesmo nome. Substituíu á antiga parroquial de San Andrés de Canle, está declarada Ben de Interese Cultural e é de estilo gótico mariñeiro, aínda que ten partes barrocas e mesmo neogóticas, como é o caso da fachada.

  • Km 21. Corcubión(Todos os Servizos)

Xunto ao templo tomamos as escaleiras da dereita e pola rúa das Mercés imos ao campo do Rolo, con parque infantil. Neste punto ascendemos por unha calzada que nos gratificará cunhas bonitas vistas de Corcubión e Cee. O ascenso non termina e hai que empregarse a fondo para superar o curta pero exixente rampla que ascende até o campo de San Roque, onde se atopa o albergue xestionado pola AGACS, e a aldea de Vilar (Km 21,8).

  • Km 21,8. Vilar(Albergue)

Máis adiante, tras cruzar a estrada, tomamos un camiño que descende novamente até a AC-445. Case sempre pola beiravía pasamos Amarela e despois Estorde. Á entrada de Sardiñeiro deixamos un treito a estrada para regresar a ela e abandonámola á altura da rúa Nova.

  • Km 25,7. Sardiñeiro(Bares. Tenda)

Despedímonos desta localidade por un agradable tramo, que foi Camiño Real, onde non será difícil que vexamos a máis dun cazador adestrando aos cans. Finaliza en un miradoiro sobre Fisterra e o Cabo (Km 27,5). Tras cruzar de novo a estrada descendemos súbitamente para rodear a cala do Talón. Outro breve tramo de estrada conduce até Calcoba, onde brota o extenso areal de Langosteira.

  • Km 28,8. Calcoba(Bar)

Moitos peregrinos deciden percorrer este tramo a pé de praia, un percorrido máis auténtico, aínda que o camiño oficial avanza tras as dunas. Accédese a Fisterra por o barrio de San Roque e pásase xunto a a cruz de Baixar, un cruceiro de granito do XVI. No anverso está representado Cristo crucificado e no reverso María Inmaculada co neno Jesús (Km 30,7). Pola rúa Santa Catalina chégase á rúa Real, onde está o albergue público e onde nos darán a Fisterrá.

  • Km 31,7. Fisterra(Todos os Servizos)

Este non é o fin, aínda debemos ascender até o Faro. Tras o albergue pasaremos xunto a a capela da nosa Señora do Bo Suceso, igrexa barroca de 1743 situada na praza de Ara Solis. O cruceiro mostra a Cristo crucificado e á Virxe do Socorro. Xa na estrada de acceso ao Faro atópase a igrexa de Santa María dás Areas, a súa orixe remóntase ao século XII. Alberga a talla gótica do Cristo de Fisterra, unha imaxe envolta en lendas. Ten Porta Santa e un Santiago Peregrino do século XVII.O ascenso por estrada é bastante levadío e a metade da subida veremos unha moderna escultura dun peregrino medieval. A mouteira dos 0 quilómetros dános a benvida á contorna de o Faro. Foi construído en 1853 en base ao deseño de Félix Uhagón. O edificio da entrada coñécese como A Sirena e é de 1889. Nel alóxase o Centro de Información Turística xestionado pola Asociación Neria da Costa da Morte, onde dan asesoramento, selan credenciais e solicitan estadísticas (Teléfonos: 670 29 27 20, 981 70 60 28). Os pobos prerromanos xa adoraban ao sol desde este punto xeográfico tan suxestivo. Velo esconderse baixo as augas do océano é un espectáculo único e o remate de toda unha peregrinación até o final da Terra.

  • Km 34,9. Faro de Fisterra

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Seguinte etapa

Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade media
12 Albergues