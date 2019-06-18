Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Negreira a Olveiroa
Información sobre a etapa 2: Etapa de Negreira a Olveiroa
Ampliar mapa
Puntos de interese da etapa 2: Etapa de Negreira a Olveiroa
O itinerario
- Km 0. Negreira(Todos os Servizos)
Afastámonos do centro de Negreira pola carreira de San Mauro, pasando baixo o arco que comunica a capela, do século XVIII, con o pazo de Cotón, de incerta orixe e con bastantes engadidos dos séculos XVIII ao XX. Na súa fachada pódense ver unha ducia de escudos de armas pertencentes ás familias que o habitaron. Cruzamos o río Barcala, (atención aquí pois hai unha bifurcación, ben sinalizada para ir á dereita nada máis pasar a ponte por un paseo fluvial e así quitarnos beiravía de estrada perigosa, os dous camiños únense preto de Zas ao cabo de 3 quilómetros. Esta opción é francamente recomendable) Xusto despois tomamos a estrada que ascende até o lugar de Negreiroa, a pequena aldea onde se atopa o albergue público, a igrexa parroquial e que foi o núcleo orixinal de Negreira. Hai que deixar a estrada pola dereita e pasar xunto á igrexa de San Julián, do XVIII (Km 1).Dános a benvida un bo tramo boscoso de folla caduca que ascende cara a o alto dá Cruz e que sae de novo á estrada (Km 2,3). Unha recta duns 600 metros conduce até San Mamede de Zas, onde se abandona outra vez a estrada para atravesar a aldea. Á saída vén un bonito paseo canalizado por muros de pedra e rodeado de vexetación variada. Neste tramo fórmanse balsas de auga con facilidade. O itinerario roza o núcleo de Camiño Real, que deixamos a man esquerda.
- Km 4,6. Camiño Real
Un pequeno respiro para o treito de case dous quilómetros e medio até a seguinte aldea, en subida e con algúns tobogáns ao final. Chegados a Rapote (Km 7), aldea da parroquia de San Martiño de Broño, baixamos até unha canle e recuperamos os metros perdidos por o monte de Espñareiro até A Pena. Á entrada atópase o desvío cara ao bar e o albergue adxunto.
- Km 8,2. A Pena(Albergues. Bar)
Pasada a igrexa de San Mamede e a casa reitoral éntrase en Piaxe (Km 8,4). Medio quilómetro máis adiante saímos á estrada DP-5603 á altura de Portocamiño (Km 8,9) e seguimos por ela até Cornovo (Km 9,3) (neste punto atoparémonos unha bifurcación ben sinalizada que pola dereita levaríanos até Vilaserio por camiño de terra e sen alargar a etapa, sen dúbida recomendable). Pola esquerda o trazado oficial á saída de Cornovo, tras o cruzamento a Gorgal e Xallas, deixa outra vez a compañía do asfalto e chega até unha pequena pasarela que salva o rego de Forxán. A xornada percorre a paraxe do Altiño do Cotón nunha contorna onde se mesturan toxos, maizales, piñeiros e eucaliptos e retorna de novo á estrada. Un pesado tramo de asfalto de máis de dous quilómetros conduce até Vilaserío, aldea da parroquia de San Pedro de Bugallido con bar e un par de albergues, un público e outro privado.
- Km 12,7. Vilaserío(Albergues. Bar)
Deixamos Vilaserío e continuamos pola estrada até Cornado, última poboación do Concello de Negreira (Km 14,9). A partir deste pobo a paisaxe vai ir cambiando radicalmente debido á concentración parcelaria. Un pequeno repecho e a súa posterior baixada por pista onde poderemos ver algunha cabana de vacas entre o piñeiral, levan até a estrada DP-5604, que seguimos pola dereita durante 400 metros. Deixámola pola esquerda e ao pouco, tras pasar algún tramo propenso a encharcarse debido á proximidade de o río de Barbeira, atoparémonos cunha pista agrícola envolta por cultivos de millo.Uns 40 ou 45 minutos despois chegamos até a ponte sobre o río de Maroñas. Cruzámolo e entramos na parroquia do mesmo nome, de o Concello de Mazaricos e sinalizada cun rótulo de madeira (Km 19,8). Á entrada saúdannos dous hórreos típicos e continuamos por pista veciñal até Santa Mariña (Km 20,8). Á altura do cruceiro podemos virar á esquerda si imos pasar# a noite en o albergue Casa Pepa, con bar restaurante. O Camiño segue á dereita en busca da estrada AC-400. Hai que cruzala con sumo coidado xa que os coches pasan a gran velocidade. Alén está o bar e o albergue Santa Mariña (Km 21,5).
- Km 21,5. Santa Mariña(Albergue. Bar)
Trescentos metros despois do albergue deixamos o xeneral pola dereita e collemos unha pista veciñal asfaltada que pica cara arriba até Bon Xesús (Km 23,3) e Gueima (Km 23,7). Desde esta aldea superamos un bo repecho até Vilar do Castro (Km 24,4), (á entrada de Vilar do Castro atoparémonos unhas frechas verdes con indicacións cara a "Picota City", estas frechas verdes van ao lugar da Picota, que conta con albergue e servizos, e que só deben seguirse si vaise a pasar a noite alí. Este desvío alarga o traxecto nun quilómetro e medio).
- Km 24,4. Vilar do Castro
Ao chegar ás primeiras casas viramos 180 graos cara á dereita para coller unha pista asfaltada que sobe ao monte Aro, a pouco menos dun quilómetro unirémonos a outra pista de terra que sobe desde Gueima para ao pouco virar á esquerda por unha pista de terra que nos leva a un miradoiro, bonito lugar para descansar nos seus bancos, continuamos cara á cima, pero 500 metros antes de chegar viraremos á dereita en baixada por unha pista de terra e excelentes vistas a o encoro dá Fervenza, construído na década dos 60 e escenario dunha multitudinaria festa estival. Depues dunha pecha curva chegamos a Lago, onde se atopa téndaa-cafetaría Casa Xalleiro. Visitamos despois Campo Valado (Km 27,1), Porteliñas (Km 27,4) e Abeleiroas.
- Km 27,9. Abeleiroas
Xunto ao desvío cara a o miradoiro de Corzón viramos á esquerda e aproximámonos até a igrexa parroquial de San Cristovo de Corzón, sobria construción rural con elementos que van desde o románico até o neoclásico.
- Km 30. San Cristovo de Corzón
En lugar de entrar na poboación torcemos á esquerda para afrontar unha recta de máis dun quilómetro até o núcleo de Mallón (Km 31,2). Viramos á dereita para tomar unha estrada máis relevante e chegamos á ponte sobre o río Xallas que divide os Concellos de Mazaricos e Dumbría. Neste mesmo lugar, en 1809, os labriegos galegos tentaron sen éxito frear o avance das tropas francesas. Alén atópase Ponche Olveira.
- Km 31,6. Ponche Olveira(Albergue-Bar)
Até o final de etapa restan uns 25 minutos. Hai que seguir a estrada, xa sen perda, e desviarse cara ao centro de Olveiroa. No centro do pobo atópase o albergue da Xunta, está distribuído en varios edificios: as antigas escolas, casas particulares, varios hórreos, un merendero e o local da recepción.
- Km 33,4. Olveiroa(Albergues. Bares)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo