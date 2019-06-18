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Epílogo a Fisterra e Muxía

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Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
Albergues 14
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 2: Etapa de Negreira a Olveiroa

Perfil: Etapa de Negreira a Olveiroa

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Puntos de interese da etapa 2: Etapa de Negreira a Olveiroa

  • 3 Albergue de Negreira
  • 2 Cotón
  • 1 Albergue turístico San José

O itinerario

  • Km 0. Negreira(Todos os Servizos)

Afastámonos do centro de Negreira pola carreira de San Mauro, pasando baixo o arco que comunica a capela, do século XVIII, con o pazo de Cotón, de incerta orixe e con bastantes engadidos dos séculos XVIII ao XX. Na súa fachada pódense ver unha ducia de escudos de armas pertencentes ás familias que o habitaron. Cruzamos o río Barcala, (atención aquí pois hai unha bifurcación, ben sinalizada para ir á dereita nada máis pasar a ponte por un paseo fluvial e así quitarnos beiravía de estrada perigosa, os dous camiños únense preto de Zas ao cabo de 3 quilómetros. Esta opción é francamente recomendable) Xusto despois tomamos a estrada que ascende até o lugar de Negreiroa, a pequena aldea onde se atopa o albergue público, a igrexa parroquial e que foi o núcleo orixinal de Negreira. Hai que deixar a estrada pola dereita e pasar xunto á igrexa de San Julián, do XVIII (Km 1).Dános a benvida un bo tramo boscoso de folla caduca que ascende cara a o alto dá Cruz e que sae de novo á estrada (Km 2,3). Unha recta duns 600 metros conduce até San Mamede de Zas, onde se abandona outra vez a estrada para atravesar a aldea. Á saída vén un bonito paseo canalizado por muros de pedra e rodeado de vexetación variada. Neste tramo fórmanse balsas de auga con facilidade. O itinerario roza o núcleo de Camiño Real, que deixamos a man esquerda.

  • Km 4,6. Camiño Real

Un pequeno respiro para o treito de case dous quilómetros e medio até a seguinte aldea, en subida e con algúns tobogáns ao final. Chegados a Rapote (Km 7), aldea da parroquia de San Martiño de Broño, baixamos até unha canle e recuperamos os metros perdidos por o monte de Espñareiro até A Pena. Á entrada atópase o desvío cara ao bar e o albergue adxunto.

  • Km 8,2. A Pena(Albergues. Bar)

Pasada a igrexa de San Mamede e a casa reitoral éntrase en Piaxe (Km 8,4). Medio quilómetro máis adiante saímos á estrada DP-5603 á altura de Portocamiño (Km 8,9) e seguimos por ela até Cornovo (Km 9,3) (neste punto atoparémonos unha bifurcación ben sinalizada que pola dereita levaríanos até Vilaserio por camiño de terra e sen alargar a etapa, sen dúbida recomendable). Pola esquerda o trazado oficial á saída de Cornovo, tras o cruzamento a Gorgal e Xallas, deixa outra vez a compañía do asfalto e chega até unha pequena pasarela que salva o rego de Forxán. A xornada percorre a paraxe do Altiño do Cotón nunha contorna onde se mesturan toxos, maizales, piñeiros e eucaliptos e retorna de novo á estrada. Un pesado tramo de asfalto de máis de dous quilómetros conduce até Vilaserío, aldea da parroquia de San Pedro de Bugallido con bar e un par de albergues, un público e outro privado.

  • Km 12,7. Vilaserío(Albergues. Bar)

Deixamos Vilaserío e continuamos pola estrada até Cornado, última poboación do Concello de Negreira (Km 14,9). A partir deste pobo a paisaxe vai ir cambiando radicalmente debido á concentración parcelaria. Un pequeno repecho e a súa posterior baixada por pista onde poderemos ver algunha cabana de vacas entre o piñeiral, levan até a estrada DP-5604, que seguimos pola dereita durante 400 metros. Deixámola pola esquerda e ao pouco, tras pasar algún tramo propenso a encharcarse debido á proximidade de o río de Barbeira, atoparémonos cunha pista agrícola envolta por cultivos de millo.Uns 40 ou 45 minutos despois chegamos até a ponte sobre o río de Maroñas. Cruzámolo e entramos na parroquia do mesmo nome, de o Concello de Mazaricos e sinalizada cun rótulo de madeira (Km 19,8). Á entrada saúdannos dous hórreos típicos e continuamos por pista veciñal até Santa Mariña (Km 20,8). Á altura do cruceiro podemos virar á esquerda si imos pasar# a noite en o albergue Casa Pepa, con bar restaurante. O Camiño segue á dereita en busca da estrada AC-400. Hai que cruzala con sumo coidado xa que os coches pasan a gran velocidade. Alén está o bar e o albergue Santa Mariña (Km 21,5).

  • Km 21,5. Santa Mariña(Albergue. Bar)

Trescentos metros despois do albergue deixamos o xeneral pola dereita e collemos unha pista veciñal asfaltada que pica cara arriba até Bon Xesús (Km 23,3) e Gueima (Km 23,7). Desde esta aldea superamos un bo repecho até Vilar do Castro (Km 24,4), (á entrada de Vilar do Castro atoparémonos unhas frechas verdes con indicacións cara a "Picota City", estas frechas verdes van ao lugar da Picota, que conta con albergue e servizos, e que só deben seguirse si vaise a pasar a noite alí. Este desvío alarga o traxecto nun quilómetro e medio).

  • Km 24,4. Vilar do Castro

Ao chegar ás primeiras casas viramos 180 graos cara á dereita para coller unha pista asfaltada que sobe ao monte Aro, a pouco menos dun quilómetro unirémonos a outra pista de terra que sobe desde Gueima para ao pouco virar á esquerda por unha pista de terra que nos leva a un miradoiro, bonito lugar para descansar nos seus bancos, continuamos cara á cima, pero 500 metros antes de chegar viraremos á dereita en baixada por unha pista de terra e excelentes vistas a o encoro dá Fervenza, construído na década dos 60 e escenario dunha multitudinaria festa estival. Depues dunha pecha curva chegamos a Lago, onde se atopa téndaa-cafetaría Casa Xalleiro. Visitamos despois Campo Valado (Km 27,1)Porteliñas (Km 27,4) e Abeleiroas.

  • Km 27,9. Abeleiroas

Xunto ao desvío cara a o miradoiro de Corzón viramos á esquerda e aproximámonos até a igrexa parroquial de San Cristovo de Corzón, sobria construción rural con elementos que van desde o románico até o neoclásico.

  • Km 30. San Cristovo de Corzón

En lugar de entrar na poboación torcemos á esquerda para afrontar unha recta de máis dun quilómetro até o núcleo de Mallón (Km 31,2). Viramos á dereita para tomar unha estrada máis relevante e chegamos á ponte sobre o río Xallas que divide os Concellos de Mazaricos e Dumbría. Neste mesmo lugar, en 1809, os labriegos galegos tentaron sen éxito frear o avance das tropas francesas. Alén atópase Ponche Olveira.

  • Km 31,6. Ponche Olveira(Albergue-Bar)

Até o final de etapa restan uns 25 minutos. Hai que seguir a estrada, xa sen perda, e desviarse cara ao centro de Olveiroa. No centro do pobo atópase o albergue da Xunta, está distribuído en varios edificios: as antigas escolas, casas particulares, varios hórreos, un merendero e o local da recepción.

  • Km 33,4. Olveiroa(Albergues. Bares)

As dificultades

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