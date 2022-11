Etapa de Negreira a Olveiroa

O itinerario

Km 0. Negreira(Todos os Servizos)

Km 4,6. Camiño Real

Km 8,2. A Pena(Albergues. Bar)

Km 12,7. Vilaserío(Albergues. Bar)

Km 21,5. Santa Mariña(Albergue. Bar)

Km 24,4. Vilar do Castro

Km 27,9. Abeleiroas

Km 30. San Cristovo de Corzón

Km 31,6. Ponche Olveira(Albergue-Bar)

Km 33,4. Olveiroa(Albergues. Bares)

Afastámonos do centro de Negreira pola carreira de San Mauro, pasando baixo o arco que comunica a, do século XVIII, con o, de incerta orixe e con bastantes engadidos dos séculos XVIII ao XX. Na súa fachada pódense ver unha ducia de escudos de armas pertencentes ás familias que o habitaron. Cruzamos o, () Xusto despois tomamos a estrada que ascende até o lugar de, a pequena aldea onde se atopa o albergue público, a igrexa parroquial e que foi o núcleo orixinal de Negreira. Hai que deixar a estrada pola dereita e pasar xunto á igrexa de, do XVIII.Dános a benvida un bo tramo boscoso de folla caduca que ascende cara a oe que sae de novo á estrada. Unha recta duns 600 metros conduce até, onde se abandona outra vez a estrada para atravesar a aldea. Á saída vén un bonito paseo canalizado por muros de pedra e rodeado de vexetación variada. Neste tramo fórmanse balsas de auga con facilidade. O itinerario roza o núcleo de, que deixamos a man esquerda.Un pequeno respiro para o treito de case dous quilómetros e medio até a seguinte aldea, en subida e con algúns tobogáns ao final. Chegados a, aldea da parroquia de San Martiño de Broño, baixamos até unha canle e recuperamos os metros perdidos por oaté. Á entrada atópase o desvío cara ao bar e o albergue adxunto.Pasada a igrexa dee a casa reitoral éntrase en. Medio quilómetro máis adiante saímos á estrada DP-5603 á altura dee seguimos por ela até). Pola esquerda o trazado oficial á saída de Cornovo, tras o cruzamento a Gorgal e Xallas, deixa outra vez a compañía do asfalto e chega até unha pequena pasarela que salva o. A xornada percorre anunha contorna onde se mesturan toxos, maizales, piñeiros e eucaliptos e retorna de novo á estrada. Un pesado tramo de asfalto de máis de dous quilómetros conduce até, aldea da parroquia de San Pedro de Bugallido con bar e un par de albergues, un público e outro privado.Deixamos Vilaserío e continuamos pola estrada até, última poboación do Concello de Negreira. A partir deste pobo a paisaxe vai ir cambiando radicalmente debido á concentración parcelaria. Un pequeno repecho e a súa posterior baixada por pista onde poderemos ver algunha cabana de vacas entre o piñeiral, levan até a estrada DP-5604, que seguimos pola dereita durante 400 metros. Deixámola pola esquerda e ao pouco, tras pasar algún tramo propenso a encharcarse debido á proximidade de o, atoparémonos cunha pista agrícola envolta por cultivos de millo.Uns 40 ou 45 minutos despois chegamos até a ponte sobre o. Cruzámolo e entramos na parroquia do mesmo nome, de oe sinalizada cun rótulo de madeira. Á entrada saúdannos dous hórreos típicos e continuamos por pista veciñal até. Á altura do cruceiro podemos virar á esquerda si imos pasar# a noite en o, con bar restaurante. O Camiño segue á dereita en busca da estrada AC-400. Hai que cruzala con sumo coidado xa que os coches pasan a gran velocidade. Alén está o bar e o albergue Santa Mariña (Km 21,5).Trescentos metros despois do albergue deixamos o xeneral pola dereita e collemos unha pista veciñal asfaltada que pica cara arriba até. Desde esta aldea superamos un bo repecho até, ().Ao chegar ás primeiras casas viramos 180 graos cara á dereita para coller unha pista asfaltada que sobe ao monte Aro, a pouco menos dun quilómetro unirémonos a outra pista de terra que sobe desde Gueima para ao pouco virar á esquerda por unha pista de terra que nos leva a un miradoiro, bonito lugar para descansar nos seus bancos, continuamos cara á cima, pero 500 metros antes de chegar viraremos á dereita en baixada por unha pista de terra e excelentes vistas a o, construído na década dos 60 e escenario dunha multitudinaria festa estival. Depues dunha pecha curva chegamos a, onde se atopa téndaa-cafetaría. Visitamos despoisXunto ao desvío cara a oviramos á esquerda e aproximámonos até a, sobria construción rural con elementos que van desde o románico até o neoclásico.En lugar de entrar na poboación torcemos á esquerda para afrontar unha recta de máis dun quilómetro até o núcleo de. Viramos á dereita para tomar unha estrada máis relevante e chegamos á ponte sobre oque divide os Concellos de Mazaricos e Dumbría. Neste mesmo lugar, en 1809, os labriegos galegos tentaron sen éxito frear o avance das tropas francesas. Alén atópaseAté o final de etapa restan uns 25 minutos. Hai que seguir a estrada, xa sen perda, e desviarse cara ao centro de. No centro do pobo atópase o albergue da Xunta, está distribuído en varios edificios: as antigas escolas, casas particulares, varios hórreos, un merendero e o local da recepción.