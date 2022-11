Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

O itinerario

Km 0. Santiago de Compostela(Todos os servizos)

Km 2,3. Sarela dá Baixo

Km 8,8. Alto do Vento(Bar)

Km 11,6. Augapesada(Bar-Tenda)

Km 15. Trasmonte(Bar)

Km 17. Ponche Maceira(Bar)

Km 20,2. A Chancela(Albergue ao pé do Camiño e Albergue a 700 metros no desvío a Logrosa)

Km 21. Negreira(Todos os Servizos)

“Atrás queda o panorama pétreo da urbe soñadora e desenvólvese a paisaxe da Mahia, terra baixa, frondosa, cuberta de piñeirais, balizada de esmeraldinas ribeiras con saltaricos regachos e boscajes umbrosos e deleitables”. Así comezao capítulo VII do tomo III de, de mediados do século XX, no que narra o camiño de Santiago a Finisterre. Afastado da moda pasaxeira e do reclamo turístico, máis mesmo do que cabería pensar, a prolongación até Finisterre foi un referente para peregrinos e viaxeiros ao longo da Historia. O peñón de pedra que se mergulla no Atlántico, fin do mundo outrora coñecido, segue actuando como un bálsamo de inquietudes e fonte de respostas para aqueles que deciden continuar o seu camiño, quizais con certa incerteza, máis aló da cidade do Apóstolo. Máis que unha extensión do camiño é un epílogo, unha parte final para a reflexión que pecha o círculo e dota de máis significado á peregrinación.Unha penúltima ollada á catedral e canalizamos a, entre o Hostal dos Reis Católicos e o pazo de Raxoi. Non retornamos a casa, camiñamos de novo cara ao ocaso. Descendemos rectos por esta rúa xunto a a, caracterizada por catro esculturas que representan as virtudes cardinais. Dás Hortas prolonga coa rúa Campo dás Hortas e tras un paso de peóns continuamos de fronte pola rúa do Cruceiro do Galo, que pasa a denominarse Poza de Bar e máis adiante. Esta lévanos até ado mesmo nome, unha antiquísima fronda de carballos onde habita o, hoxe convertido en pazo e destinado a celebracións sociais. Nesta paraxe atopamos a primeira mouteira xacobea que nos indica as distancias até Fisterra e Muxía. Un dos paseos do carballal chega até a Costa do Cano, que descende até. Tras cruzar o río aínda podemos ver en ruínas e conquistadas polas hiedras as. Unha senda cinguida, todo un agasallo tan próximo á cidade, aproxímanos até a pista que conduce a, onde, si o día está despexado, veremos botando a vista atrás por última vez neste camiño a catedral composteláNa mouteira 86,722 viramos á dereita e retomamos a travesía por un camiño que flúe baixo os eucaliptos. Manuel Vilar, no seu máis que recomendado título ‘’, relátanos que un veciño case octoxenario contoulle que este camiño o utilizaban as leiteiras de Villestro para ir vender a Santiago. O bosque finaliza á altura duns unifamiliares de, lugar da parroquia de Santa María de Figueiras que deixamos a man esquerda. Avanzamos por asfalto até o núcleo de, onde ingresamos na parroquia de Villestro.Á saída da poboación agárdanos un tramo de subida manchado de eucaliptos. Pedregoso primeiro e de terra sen compactar despois, non será estraño ver a máis dun cazador adestrando aos canes en busca de pezas. Xa en baixada e por pista asfaltada, na mouteira 82,306, entramos no núcleo de, de casas coloristas e un excelente miradoiro sobre o val.Saímos do núcleo tras varios cambios de dirección e chegamos por unha recta asfaltada até a ponte medieval sobre o, un bo recuncho con varias mesas para descansar a acubillo do sol, aínda que a primeira posibilidade de refrixerio anda ben cerca. Sen interrupción e apenas sen esforzo plantámonos en o, onde hai un bar-restaurante. Neste punto abandonamos o concello de Santiago para entrar no deé o primeiro núcleo da parroquia de Covas, ao que chegamos nun amén pola beirarrúa da AC-453. Deixamos esta estrada para atravesar parte da poboación e cruzámola máis adiante para regresar finalmente a ela á altura de.Seguindo a AC-453 deixamos a ambos os dous lados os, e deixámonos caer até. O itinerario obríganos a deixar a estrada para pasar xunto á ponte sobre o, un vao medieval rehabilitado dun só olloTras cruzar a estrada CP-0204 – hai un bar supermercado a man esquerda – comezamos a degustar o prato forte do día:, que segue trázaa do Camiño Real e presenta 215 metros de desnivel. Aconséllase aos ciclistas que suban pola estrada.Nada máis comezar o camiño hai un banco de pedra, perfecto para axustarse a mochila e botar un bo grolo antes do esforzo. Tranquilos, porque ao longo da subida hai algún máis. Arroupados polo carballal imos sentindo os primeiros lategazos que nos propina a costa, que tamén nos deixa respirar durante algúns tramos. O primeiro quilómetro e medio facémolo por camiño e á altura dun depósito de auga saímos á estrada, que axuda a suavizar a dureza das ramplas. Coroamos ooitocentos metros despois.Descendemos pola mesma estrada entrando na parroquia de Trasmonte de Ames. Pasamos o núcleo de, con bar xunto ao itinerario.En breve atravesamos os lugares de. O asfalto lévanos até o, que separa en dous o núcleo dee serve de división entre os Concellos de Ames e Negreira. A este lado do río a terraza dun bar brinda unha excelente panorámica da magnífica ponte de orixe medieval. Coñecido localmente polo nome de, é de finais do século XIV e veu abaixo en varias ocasións polas arremetidas do Tambre. Alén da ponte atópase a. Segundo apunta Manuel Vilar chámaselle indistintamente. É do século XVIII e a mediados do século XX encostóuselle a ábsida semicircular. Á súa dereita queda o, construído tamén entre 1945 e 1955.Despois de Ponche Maceira tomamos un carreiro arboledo próximo ao río que nos planta finalmente na AC-447, pola que entramos en. Deixamos a estrada pola esquerda para afrontar unha subida por pista até, A man esquerda atópase o desvío a Logrosa, onde hai un albergue privado e o pazo coñecido comoO itinerario continúa de fronte para entrar en. Atoparemos primeiro as indicacións cara a albérguelos privados. Para chegar ao albergue público só basta con seguir o camiño. Hai que atravesar Negreira, pasar xunto a ae o, cruzar o río e subir por estrada.