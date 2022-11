Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

El itinerario

Km 0. Santiago de Compostela(Todos los servicios)

Km 2,3. Sarela da Baixo

Km 8,8. Alto do Vento(Bar)

Km 11,6. Augapesada(Bar-Tienda)

Km 15. Trasmonte(Bar)

Km 17. Ponte Maceira(Bar)

Km 20,2. A Chancela(Albergue al pie del Camino y Albergue a 700 metros en el desvío a Logrosa)

Km 21. Negreira(Todos los Servicios)

“Atrás queda el panorama pétreo de la urbe soñadora y se desarrolla el paisaje de la Mahia, tierra baja, frondosa, cubierta de pinares, jalonada de esmeraldinas riberas con saltarines regatos y boscajes umbrosos y deleitables”. Así comienzael capítulo VII del tomo III de, de mediados del siglo XX, en el que narra el camino de Santiago a Finisterre. Alejado de la moda pasajera y del reclamo turístico, más incluso de lo que cabría pensar, la prolongación hasta Finisterre ha sido un referente para peregrinos y viajeros a lo largo de la Historia. El peñón de piedra que se sumerge en el Atlántico, fin del mundo antaño conocido, sigue actuando como un bálsamo de inquietudes y fuente de respuestas para aquellos que deciden continuar su camino, quizás con cierta incertidumbre, más allá de la ciudad del Apóstol. Más que una extensión del camino es un epílogo, una parte final para la reflexión que cierra el círculo y dota de más significado a la peregrinación.Un penúltimo vistazo a la catedral y encauzamos la, entre el Hostal de los Reyes Católicos y el pazo de Raxoi. No retornamos a casa, caminamos de nuevo hacia el ocaso. Descendemos rectos por esta calle junto a la, caracterizada por cuatro esculturas que representan las virtudes cardinales. Das Hortas prolonga con la rúa Campo das Hortas y tras un paso de peatones continuamos de frente por la rúa do Cruceiro do Galo, que pasa a denominarse Poza de Bar y más adelante. Ésta nos lleva hasta ladel mismo nombre, una antiquísima fronda de robles donde habita el, hoy convertido en pazo y destinado a celebraciones sociales. En este paraje encontramos el primer mojón jacobeo que nos indica las distancias hasta Fisterra y Muxía. Uno de los paseos del robledal llega hasta la Costa do Cano, que desciende hasta. Tras cruzar el río aún podemos ver en ruinas y conquistadas por las hiedras las. Una senda ceñida, todo un regalo tan cercano a la ciudad, nos aproxima hasta la pista que conduce a, donde, si el día está despejado, veremos echando la vista atrás por última vez en este camino la catedral compostelanaEn el mojón 86,722 giramos a la derecha y retomamos la travesía por un camino que fluye bajo los eucaliptos. Manuel Vilar, en su más que recomendado título, nos relata que un vecino casi octogenario le contó que este camino lo utilizaban las lecheras de Villestro para ir a vender a Santiago. El bosque finaliza a la altura de unos unifamiliares de, lugar de la parroquia de Santa María de Figueiras que dejamos a mano izquierda. Avanzamos por asfalto hasta el núcleo de, donde ingresamos en la parroquia de Villestro. A la salida de la población nos aguarda un tramo de subida manchado de eucaliptos. Pedregoso primero y de tierra sin compactar después, no será extraño ver a más de un cazador entrenando a los canes en busca de piezas. Ya en bajada y por pista asfaltada, en el mojón 82,306, entramos en el núcleo de, de casas coloristas y un excelente mirador sobre el valle. Salimos del núcleo tras varios cambios de dirección y llegamos por una recta asfaltada hasta el puente medieval sobre el, un buen rincón con varias mesas para descansar a cobijo del sol, aunque la primera posibilidad de refrigerio anda bien cerca. Sin interrupción y apenas sin esfuerzo nos plantamos en el, donde hay un bar-restaurante. En este punto abandonamos el concello de Santiago para entrar en el dees el primer núcleo de la parroquia de Covas, al que llegamos en un suspiro por la acera de la AC-453. Dejamos esta carretera para atravesar parte de la población y la cruzamos más adelante para regresar finalmente a ella a la altura de. Siguiendo la AC-453 dejamos a ambos lados los, y nos dejamos caer hasta. El itinerario nos obliga a dejar la carretera para pasar junto al puente sobre el, un vado medieval rehabilitado de un solo ojoTras cruzar la carretera CP-0204 – hay un bar supermercado a mano izquierda – comenzamos a degustar el plato fuerte del día:, que sigue la traza del Camino Real y presenta 215 metros de desnivel. Se aconseja a los ciclistas que suban por la carretera. Nada más comenzar el camino hay un banco de piedra, perfecto para ajustarse la mochila y echar un buen trago antes del esfuerzo. Tranquilos, porque a lo largo de la subida hay alguno más. Arropados por el robledal vamos sintiendo los primeros latigazos que nos propina la cuesta, que también nos deja respirar durante algunos tramos. El primer kilómetro y medio lo hacemos por camino y a la altura de un depósito de agua salimos a la carretera, que ayuda a suavizar la dureza de las rampas. Coronamos elochocientos metros después. Descendemos por la misma carretera entrando en la parroquia de Trasmonte de Ames. Pasamos el núcleo de, con bar junto al itinerario.En breve atravesamos los lugares de. El asfalto nos lleva hasta el, que separa en dos el núcleo dey sirve de división entre los Concellos de Ames y Negreira. A este lado del río la terraza de un bar brinda una excelente panorámica del magnífico puente de origen medieval. Conocido localmente por el nombre de, es de finales del siglo XIV y se vino abajo en varias ocasiones por las embestidas del Tambre. Al otro lado del puente se encuentra la. Según apunta Manuel Vilar se le llama indistintamente. Es del siglo XVIII y a mediados del siglo XX se le adosó el ábside semicircular. A su derecha queda el, construido también entre 1945 y 1955.Después de Ponte Maceira tomamos un sendero arbolado cercano al río que nos planta finalmente en la AC-447, por la que entramos en. Dejamos la carretera por la izquierda para afrontar una subida por pista hasta, A mano izquierda se encuentra el desvío a Logrosa, donde hay un albergue privado y el pazo conocido comoEl itinerario continúa de frente para entrar en. Encontraremos primero las indicaciones hacia los albergues privados. Para llegar al albergue público sólo basta con seguir el camino. Hay que atravesar Negreira, pasar junto a lay el, cruzar el río y subir por carretera.