Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira

L’itinerari

“Enrere queda el panorama petri de l'urbs somiadora i es desenvolupa el paisatge de la Mahia, terra baixa, frondosa, coberta de pinedes, jalonada d'esmeraldinas riberes amb saltarines regats i boscajes umbrosos i deleitables”. Així comença Luciando Huidobro i Serna el capítol VII del tom III de Les Peregrinacions Jacobeas, de mitjan segle XX, en el qual narra el camí de Sant Jaume a Finisterre. Allunyat de la moda passatgera i del reclam turístic, més fins i tot del que caldria pensar, la prolongació fins a Finisterre ha estat un referent per a pelegrins i viatgers al llarg de la Història. El penyal de pedra que se submergeix a l'Atlàntic, fi del món antany conegut, continua actuant com un bàlsam d'inquietuds i font de respostes per a aquells que decideixen continuar el seu camí, potser amb una certa incertesa, més enllà de la ciutat de l'Apòstol. Més que una extensió del camí és un epíleg, una part final per a la reflexió que tanca el cercle i dota de més significat a la peregrinació.

Km 0. Santiago de Compostel·la(Tots els serveis)

Un penúltim cop d'ull a la catedral i canalitzem la rúa dones Hortas, entre l'Hostal dels Reis Catòlics i el pazo de Raxoi. No retornem a casa, caminem de nou cap a l'ocàs. Descendim rectes per aquest carrer al costat de la església de San Frucutoso, caracteritzada per quatre escultures que representen les virtuts cardinals. Das Hortas prolonga amb la rúa Camp dones Hortas i després d'un pas de vianants continuem de front per la rúa do Cruceiro do Gal, que passa a denominar-se Gorg de Bar i més endavant San Lourenzo. Aquesta ens porta fins a la carballeira del mateix nom, una antiquíssima fronda de roures on habita el convent franciscà de Sant Lorenzo de Trasouto, avui convertit en pazo i destinat a celebracions socials. En aquest paratge trobem la primera fita jacobeo que ens indica les distàncies fins a Fisterra i Muxía. Un dels passejos de la roureda arriba fins a la Costa do Cano, que descendeix fins Posa't Sarela. Després de travessar el riu encara podem veure en ruïnes i conquistades per les heures les antigues fàbriques d'adobats (Km 1,5). Una senda cenyida, tot un regal tan pròxim a la ciutat, ens aproxima fins a la pista que condueix a Sarela dona Baixo, on, si el dia està buidat, veurem tirant la vista enrere per última vegada en aquest camí la catedral compostelana (Km 2,3).

Km 2,3. Sarela dona Baixo

En la fita 86,722 girem a la dreta i reprenem la travessia per un camí que flueix sota els eucaliptus. Manuel Vilar, en el seu més que recomanat títol ‘El Camí a la fi de la Terra’, ens relata que un veí gairebé octogenari li va contar que aquest camí l'utilitzaven les lleteres de Villestro per a anar a vendre a Santiago. El bosc finalitza a l'altura d'uns unifamiliars de Moas d'Abaixo, lloc de la parròquia de Santa María de Figueiras que deixem a mà esquerra (Km 3,6). Avancem per asfalt fins al nucli de Carballal, on ingressem en la parròquia de Villestro (Km 4,5).A la sortida de la població ens espera un tram de pujada tacat d'eucaliptus. Pedregós primer i de terra sense compactar després, no serà estrany veure a més d'un caçador entrenant als cans a la recerca de peces. Ja en baixada i per pista asfaltada, en la fita 82,306, entrem en el nucli de Quintáns, de cases coloristes i un excel·lent mirador sobre la vall (Km 7,1).Sortim del nucli després de diversos canvis de direcció i arribem per una recta asfaltada fins al pont medieval sobre el riu Roxos, un bon racó amb diverses taules per a descansar a recer del sol, encara que la primera possibilitat de refrigeri camina bé a prop. Sense interrupció i a penes sense esforç ens plantem en el Alt do Vento, on hi ha un bar-restaurant. En aquest punt abandonem el concello de Santiago per a entrar en el de Ames.

Km 8,8. Alt do Vento(Bar)

Ventosa és el primer nucli de la parròquia de Covas, al qual arribem en un sospir per la vorera de l'AC-453. Deixem aquesta carretera per a travessar part de la població i la creuem més endavant per a tornar finalment a ella a l'altura de Lombao.Seguint l'AC-453 deixem a banda i banda els desviaments a Bertamirans, Ameixenda i Castelo, i ens deixem caure fins a Augapesada. L'itinerari ens obliga a deixar la carretera per a passar al costat del pont sobre el rego dos Passos, un gual medieval rehabilitat d'un sol ull (Km 11,6).

Km 11,6. Augapesada(Bar-Botiga)

Després de travessar la carretera CP-0204 – hi ha un bar supermercat a mà esquerra – comencem a degustar el plat fort del dia: la pujada de Mar d'Ovellas, que segueix la traça del Camí ral i presenta 215 metres de desnivell. S'aconsella als ciclistes que pugin per la carretera.Res més començar el camí hi ha un banc de pedra, perfecte per a ajustar-se la motxilla i tirar un bon glop abans de l'esforç. Tranquils, perquè al llarg de la pujada hi ha algun més. Abrigallats per la roureda anem sentint les primeres fuetades que ens propina la costa, que també ens deixa respirar durant alguns trams. El primer quilòmetre i mig ho fem per camí i a l'altura d'un dipòsit d'aigua sortim a la carretera, que ajuda a suavitzar la duresa de les rampes. Coronem el alt do Mar d'Ovellas vuit-cents metres després (Km 13,8).Descendim per la mateixa carretera entrant en la parròquia de Trasmonte d'Ames. Passem el nucli de Carballo (Km 14,2) i Trasmonte, amb bar al costat de l'itinerari.

Km 15. Trasmonte(Bar)

En breu travessem els llocs de Regne (Km 15,5) i Burgueiros (Km 16,2). L'asfalt ens porta fins a el riu Tambre, que separa en dos el nucli de Posa't Maceira i serveix de divisió entre els Concellos d'Ames i Negreira. A aquest costat del riu la terrassa d'un bar brinda una excel·lent panoràmica del magnífic pont d'origen medieval. Conegut localment pel nom de Posa't Vella, és de finals del segle XIV i es va ensorrar en diverses ocasions per les envestides del Tambre. A l'altre costat del pont es troba la capella del Carmen o de Sant Blas. Segons apunta Manuel Vilar se'n diu indistintament. És del segle XVIII i a mitjan segle XX se li va adossar l'absis semicircular. A la seva dreta queda el pazo de Baladrón, construït també entre 1945 i 1955.

Km 17. Posa't Maceira(Bar)

Després de Posa't Maceira prenem una sendera arbrada pròxima al riu que ens planta finalment en l'AC-447, per la qual entrem en Barca (Km 19,1). Deixem la carretera per l'esquerra per a afrontar una pujada per pista fins A Chancela (Km 20,2), A mà esquerra es troba el desviament a Logrosa, on hi ha un alberg privat i el pazo conegut com a Casa do Capità.

Km 20,2. A Chancela(Alberg al peu del Camí i Alberg a 700 metres en el desviament a Logrosa)

L'itinerari continua de front per a entrar en Negreira. Trobarem primer les indicacions cap als albergs privats. Per a arribar a l'alberg públic només n'hi ha prou amb seguir el camí. Cal travessar Negreira (Km 21), passar al costat de la capella de San Mauro i el pazo de Cotón, travessar el riu i pujar per carretera.