Santiagotik Negreirako etapa

Ibilbidea

0 km. Santiago (zerbitzu guztiak)

2,3 km. Sarela da Baixo

8,8 km. Alto do Vento (Bar)

11,6 km. Augapesada (taberna-denda)

15 km. Trasmonte (taberna)

17. km. Ponte Maceira (taberna)

20,2 km. Chancela(bidearen oineko aterpetxea eta 700 metroko aterpetxea Logrosarako desbideraketan)

21. km. Negreira (zerbitzu guztiak)

“Atzean geratzen da hiri ameslariaren harrizko panorama, eta Mahiaren paisaia garatzen da: lur baxua, hostozabala, pinudiz estalia, esmeraldina erriberez jalonatua, erreka-jauzilariekin eta boskaia beldurgarri eta atseginekin”. Horrela hasten da Luciandokapitulua, XX.erdialdekoa, Santiagotik Finisterrerako bidea kontatzen duena. Moda iragankorretik eta turismoaren erakargarritasunetik urrun, are gehiago, Finisterreraino luzatzea erreferente bat izan da erromes eta bidaiarientzat historian zehar. Atlantikoan sartzen den harrizko harkaitza, garai batean ezaguna zen munduaren amaiera dena, kezka-iturri eta erantzun-iturri izaten jarraitzen du, agian ziurgabetasun pixka batekin, Apostoluaren hiritik harantzago, aurrera egitea erabakitzen dutenentzat. Bidearen luzapen bat baino gehiago epilogoa da, zirkulua ixten duen eta erromesaldiari esanahi handiagoa ematen dion gogoetarako azken zatia.Azken-aurreko begiratu bat eman katedralari, etaErrege Katolikoen Hostalaren eta Raxoiren jauregiaren artean. Ez gara etxera itzultzen, berriz ere ilunabarrean ibiltzen gara. Kale horretatik behera,irudikatzen dituzten lau eskultura ikusiko ditugu. Das Hortasek Campo das Hortas rua luzatzen du eta, oinezkoentzako pasabide baten ondoren, Cruceiro do Galo rua zeharkatzen dugu, Poza de Bar eta San Lourenzo izena hartzen duena.Honek izenkarballeirara eramango gaitu,da, eta gizarte-ospakizunetarako erabiltzen da. Paraje horretan dago Fisterrara eta Muxiara arteko distantziak adierazten dituen lehen mugarri jacobeo bat. Hariztiaren pasealekuetako bat Costa do Canora iristen da, eta Ponte Sarelara jaisten da.Ibaia gurutzatu ondoren, hondarretan eta izotzek konkistatuta ikus ditzakegu larrugintzako lantegi zaharrak (1,5 km).Bidexka batek, hiritik hain hurbil dagoen opari batek, Sarelabadago, atzera begira ikusiko dugu bide horretan katedral konposta (2,3 km).86,722 mugarrian eskuinetara egingo dugu, eta eukaliptoen azpitik doan bide batetik abiatuko gara. Manuel Vilarrek, ‘Elbizilagun ia oktogenario batek esan ziola bide hori Villderriko esne-etxeek erabiltzen zutela Santiagori saltzeko. Abaixoko Moas familia bakarreko etxe batzuen parean amaitzenbasoa, Figueirasko Santa Maria parrokian, ezkerrean (3,6 km).Asfaltoan aurrera egin, Carballal auzoraino, eta Villijoko parrokian sartuko(4,5 km).Herritik ateratzean, eukaliptoz zikindutako igoera baten zain gaude. Harritsua, lehenik, eta lurrekoa, ondoren trinkotu gabe, ez da harritzekoa ehiztari bat baino gehiago zakurrak pieza bila entrenatzen ikustea. Jaitsieran eta pista asfaltatuan, 82,306 mugarrian, Quintans herrigunean sartuko gara. Etxe koloretsuaketa haranaren gaineko begiratoki bikaina (7,1 km).Zenbait norabide-aldaketa egin ondoren, hirigunetik irten, eta zuzen asfaltatu batetik Roxos ibaiaren gaineko Erdi Aroko zubiraino iritsiko gara. Zubi horrekmahai ditu, eta eguzkitik aterata atseden hartzeko aukera ematen du. Hala ere, hozten hasteko aukera oso gertu dago. Etenik gabe eta ia ahaleginik gabe, Altotaberna-jatetxe batean. Puntu horretan, Santiagoko koniferoa utzi eta Amesekoa sartuko gara.da Covasko parrokiako lehen gunea, AC-453 espaloia hartuta. Errepide hori utzi, herriaren zati bat zeharkatzeko, eta aurrerago gurutzatuko dugu, Lombaora itzultzeko.AC-453 bideari jarraituz, Bertamirans, Ameixenda eta CasteloIbilbideak errepidea uztera behartzen gaitu,km), errekaren gaineko zubiaren ondotik pasatzeko.CP-0204 errepidea gurutzatu ondoren – supermerkatu bat dago ezkerretara – eguneko plater nagusia dastatzen hasiko gara: Ovellaseta 215 metroko desnibela duena. Errepidean gora egiteko gomendatzen zaie txirrindulariei. Bidea hasi orduko, harrizko banku bat dago, motxila doitzeko eta esfortzua baino lehen trago ona botatzeko aproposa. Lasai, igotzean beste batzuk daudelako. Hariztiak babestuta, aldapak eragiten dizkigun lehen zartadak sentitzen ditugu, eta tarte batzuetan arnasa hartzen uzten digu. Lehenengo kilometro eta erdia bidetik egin, eta ur-biltegi baten parean errepidera atera, arrapalen gogortasuna leuntzen laguntzen baitu. Ovellas(13,8 km).Errepide beretik jaitsiko gara, Amesko Trasmonte parrokiatik. Carballo (14,2 km) etaibilbidearentaberna duela.Laster Erresuma (15,5 km) eta Burgeirosditugu.Asfaltoak Tambre ibairaino garamatza. Ibai horrekbanatzen du Ponte Maceirako gunea etadu. Ibaiaren alde honetan, taberna bateko terrazak Erdi Aroko zubi ederraren ikuspegi bikaina eskaintzen du. Ponte Vella izenaz ezagunaeta Danborreko enbestidoek behin baino gehiagotan jo zuten behera. Zubiaren beste aldean Karmengo kapera edo San Blasekoa dago.Manuel Vilarrek dioenez, berdin deitzen zaio. XVIII. mendekoa da eta XX. mendearen erdialdean abside erdizirkularra atxiki zitzaion. Eskuinean, Baladroneko zelaia1955 artean eraikia.Ponte Maceiraren ondoren, ibaitik hurbil dagoen zuhaizti bat hartuko dugu, eta, azkenean, AC-447 errepidean, Barcan sartuko gara (19,1 km).Errepidea ezkerretik utzi eta pista batetikigo. Ezkerretara, Logrosarako desbideraketa dago, aterpetxe pribatu bat eta Casa do Capitán zelaia.Ibilbideak aurrera jarraitzen du Negreira iristeko.Lehenbizi, aterpetxe pribatuetarako jarraibideak aurkituko ditugu. Aterpetxe publikora iristeko nahikoa da bideari jarraitzea. Negreira zeharkatu behar dakm), San Mauroren kaperaren etaigo.