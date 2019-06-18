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Negreira a Olveiroa etapa
Etapa konplexua, Negreiratik Vilaseriora, 12,7 kilometro gogorrekoa.
Etapari buruzko informazioa 2: Negreira a Olveiroa etapa
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Etapako interesguneak 2: Negreira a Olveiroa etapa
Ibilbidea
- 0 km. Negreira (zerbitzu guztiak)
San Mauroren ibilbidetik Negreirako erdigunetik urruntzen gara, XVIII. mendeko kapera eta Kotonen jauretxea lotzen dituen arkuaren azpitik pasatuz, jatorri ezezaguneko eta XVIII. mendetik XX. mendera arteko eranskin askorekin. Bere fatxadan dozena bat armarri ikus daitezke, bertan bizi izan ziren familietakoak. Barcala ibaia zeharkatuko dugu (kontuz hemen, bidegurutze bat baitago, ondo seinaleztatua, zubia ibai-pasealeku batetik igaro eta berehala eskuinera joateko, eta, hala, errepide arriskutsuko bazterbidea kentzeko, bi bideak Zasa inguruan elkartzen dira 3 kilometro egin ondoren. Aukera hau oso gomendagarria da) Gero, Negreiroa herriraino igotzen den errepidea hartuko dugu, aterpetxe publikoa, parrokia-eliza, dagoen herrixka txikiraino, Negreirako jatorrizko gunea izan zena. Errepidea eskuinetik utzi eta XVIII. mendeko San Julian elizaren ondotik pasa behar da (1. km). Ongietorria ematen digu hosto erorkorreko tarte basotsu batek, Cruz gainera igotzen dena eta berriro errepidera ateratzen dena (2,3 km). 600 bat metroko zuzen batek San Mamede de Zas herriraino eramaten du, eta han errepidea utzi eta herrixka zeharkatzen du. Irteeran, harrizko hormak dituen pasealeku polit bat dator, askotariko landarez inguratua. Tarte horretan erraz sortzen dira ur-putzuak. Kamiño Realaren erdigunea inguratzen du ibilbideak, eta ezkerretara uzten dugu.
- 4,6 km. Erdizka
Atsedenaldi txiki bat ia bi kilometro eta erdiko tarterako, hurrengo herrixkara arte, gorantz, eta txirrista batzuk bukaeran. Rapotera (7. km) iritsita, Broñoko San Martiño parrokiako herrixka, ibilgu bateraino jaitsi eta Espñareiro mendian galdutako metroak berreskuratuko ditugu A Pena arte. Sarreran, tabernarako eta ondoko aterpetxerako desbideratzea dago.
- 8,2 km. A Pena (aterpetxeak. Taberna)
San Mamede eliza eta errektore etxea igarota, Piaxen sartzen da (8,4 km). Kilometro erdi aurrerago, DP-5603 errepidera aterako gara, Portocamiñon parean (8,9 km), eta bertatik jarraituko dugu Cornovoraino (9,3 km) (puntu horretan, ondo seinaleztatutako adarkatze bat ikusiko dugu, eskuinetik Vilaseriora eramango gaituena, lurretik eta etapa luzatu gabe, zalantzarik gabe gomendagarria). Ezkerretik, Cornovotik ateratzen den trazadura ofizialak, Gorgal eta Xallasera gurutzatu ondoren, asfaltoaren konpainia utzi eta Forxán errekastoa gainditzen duen pasabide txiki batera iristen da. Jardunaldia Altiño do Cotón alderdian zehar ibiliko da, eta, inguru horretan, onddoak, artasoroak, pinuak eta eukaliptoak nahasiko dira, eta berriro ere errepidera itzuliko da. Bi kilometro baino gehiagoko asfaltoa duen zati astun batek Vilaserioraino eramango gaitu, Bugallidoko San Pedro parrokiako herrixkara, taberna eta bi aterpetxe dituena, bat publikoa eta bestea pribatua.
- 12,7 km. Vilaserío (aterpetxeak. Taberna)
Vilaserío utzi eta errepidetik jarraituko dugu Cornado arte, Concello de Negreirako azken herria (14,9 km). Herri horretatik aurrera, paisaia errotik aldatuko da, lurzati berrantolamenduaren ondorioz. Aldapa txiki batean, pista batetik behera, pinudiaren artean behi txabola bat ikusi ahal izateko, DP-5604 errepidera iritsiko zarete. Eskuinetik jarraituko dugu 400 metroz. Ezkerretik utzi, eta, handik gutxira, Barbeira ibaiaren gertutasunagatik urpean geratzeko joera duen tarteren bat igaro ondoren, arto-laborez inguratutako nekazaritza-pista aurkituko dugu. 45 minutu geroago, Maroñas ibaiaren gaineko zubiraino iritsiko gara. Gurutzatu eta izen bereko parrokian sartuko gara, Concello de Mazaricos kalean, egurrezko errotulu batekin seinaleztatuta (19,8 km). Sarreran, ohiko bi garai agurtuko ditugu, eta auzo-pistatik jarraituko dugu Santa Mariñaraino (20,8 km). Gurutzaduraren parean ezkerrera egin dezakegu gaua Casa Pepa aterpetxean igaro behar badugu, taberna eta jatetxearekin. Bideak eskuinetara jarraitzen du AC-400 errepidearen bila. Kontu handiz gurutzatu behar da, autoak abiadura handian pasatzen baitira. Beste aldean Santa Mariña ostatua eta aterpetxea daude (21,5 km).
- 21,5 km. Santa Mariña(aterpetxea. Taberna)
Aterpetxetik hirurehun metrora, jenerala eskuinetik utzi eta auzo-pista asfaltatu bat hartuko dugu. Pista horrek gorantz egingo du, Bon Xesus (23,3 km) eta Geima (23,7 km) iritsi arte. Herrixka horretatik aldapa handi bat egingo dugu Vilar do Castroraino (24,4. km) (Vilar do Castroren sarreran gezi berde batzuk aurkituko ditugu, "Picota City"-rantz orientatuak. Gezi berde horiek A Picota tokira joango dira, aterpetxea eta zerbitzuak baititu, eta han gaua pasatzera joatean soilik jarraitu behar dira. Desbideraketa horrek kilometro eta erdi luzatzen du ibilbidea).
- 24,4 km. Vilar do Castro
Lehenengo etxeetara iristean, 180º-ko biraketa egingo dugu eskuinerantz, Aro mendira igotzen den pista asfaltatu bat hartzeko. Kilometro bat baino gutxiagora, Gueimatik igotzen den beste pista batekin elkartuko gara, eta, handik gutxira, ezkerretara egingo dugu begiratoki batera eramango gaituen lur-pista batetik. Behatoki hori leku polita da hango eserlekuetan atseden hartzeko, eta gailurrera jarraituko dugu. Hamarraldia baino 500 metro lehenago, urtegi eder bat egingo dugu, eskuin aldera. Bihurgune itxi batetik Lakura iritsiko gara, eta han dago denda -kafetegia Casa Xalleiro. Gero, Campo Valado (27,1 km), Porteliñas (27,4 km) eta Abeleiroas bisitatuko ditugu.
- 27,9 km. Abeleiroak
Gorzongo begiratokirako desbideraketaren ondoan, ezkerrera egingo dugu, eta Korzongo San Cristovo parrokia-elizara hurbilduko gara. Landa-eraikin soila da, eta erromanikotik neoklasikora bitarteko elementuak ditu.
- 30. km. Korzongo San Cristovo
Herrian sartu beharrean, ezkerrera egingo dugu, kilometro batetik gorako zuzen bati aurre egiteko, Mallongo guneraino (31,2 km). Eskuinetara egingo dugu, errepide garrantzitsuago bat hartzeko, eta Xallas ibaiaren gaineko zubira iritsiko gara. Zubi horrek Mazaricos eta Dumbriako kontzejuak banatzen ditu. Leku horretan bertan, 1809an, Galiziako nekazariak tropa frantsesen aurrerapena geldiarazten saiatu ziren, arrakastarik gabe. Beste aldean Ponte Olveira dago.
- 31,6 km. Ponte Olveira(–Bar)
Etapa amaitu arte 25 minutu inguru gelditzen dira. Errepidetik jarraitu behar da, galerarik gabe, eta Olveiroako erdigunera desbideratu. Herriaren erdian, Xuntako aterpetxea dago, hainbat eraikinetan banatuta: eskola zaharrak, etxe partikularrak, hainbat garaia, askaldegia eta harrerako lokala.
- 33,4 km. Olbeiroa (Aterpetxeak. Tabernak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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