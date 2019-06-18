Etapa de Negreira a Olveiroa

El itinerario

Km 0. Negreira(Todos los Servicios)

Nos alejamos del centro de Negreira por la carrera de San Mauro, pasando bajo el arco que comunica la capilla, del siglo XVIII, con el pazo de Cotón, de incierto origen y con bastantes añadidos de los siglos XVIII al XX. En su fachada se pueden ver una docena de escudos de armas pertenecientes a las familias que lo habitaron. Cruzamos el río Barcala, (atención aquí pues hay una bifurcación, bien señalizada para ir a la derecha nada más pasar el puente por un paseo fluvial y así quitarnos arcén de carretera peligrosa, los dos caminos se unen cerca de Zas al cabo de 3 kilómetros. Esta opción es francamente recomendable) Justo después tomamos la carretera que asciende hasta el lugar de Negreiroa, la pequeña aldea donde se encuentra el albergue público, la iglesia parroquial y que fue el núcleo original de Negreira. Hay que dejar la carretera por la derecha y pasar junto a la iglesia de San Julián, del XVIII (Km 1).

Nos da la bienvenida un buen tramo boscoso de hoja caduca que asciende hacia el alto da Cruz y que sale de nuevo a la carretera (Km 2,3). Una recta de unos 600 metros conduce hasta San Mamede de Zas, donde se abandona otra vez la carretera para atravesar la aldea. A la salida viene un bonito paseo encauzado por muros de piedra y rodeado de vegetación variada. En este tramo se forman balsas de agua con facilidad. El itinerario roza el núcleo de Camiño Real, que dejamos a mano izquierda.

Km 4,6. Camiño Real

Un pequeño respiro para el trecho de casi dos kilómetros y medio hasta la siguiente aldea, en subida y con algunos toboganes al final. Llegados a Rapote (Km 7), aldea de la parroquia de San Martiño de Broño, bajamos hasta un cauce y recuperamos los metros perdidos por el monte de Espñareiro hasta A Pena. A la entrada se encuentra el desvío hacia el bar y el albergue adjunto.

Km 8,2. A Pena(Albergues. Bar)

Pasada la iglesia de San Mamede y la casa rectoral se entra en Piaxe (Km 8,4). Medio kilómetro más adelante salimos a la carretera DP-5603 a la altura de Portocamiño (Km 8,9) y seguimos por ella hasta Cornovo (Km 9,3) (en este punto nos encontraremos una bifurcación bien señalizada que por la derecha nos llevaría hasta Vilaserio por camino de tierra y sin alargar la etapa, sin duda recomendable). Por la izquierda el trazado oficial a la salida de Cornovo, tras el cruce a Gorgal y Xallas, deja otra vez la compañía del asfalto y llega hasta una pequeña pasarela que salva el rego de Forxán. La jornada recorre el paraje del Altiño do Cotón en un entorno donde se mezclan tojos, maizales, pinos y eucaliptos y retorna de nuevo a la carretera. Un pesado tramo de asfalto de más de dos kilómetros conduce hasta Vilaserío, aldea de la parroquia de San Pedro de Bugallido con bar y un par de albergues, uno público y otro privado.

Km 12,7. Vilaserío(Albergues. Bar)

Dejamos Vilaserío y continuamos por la carretera hasta Cornado, última población del Concello de Negreira (Km 14,9). A partir de este pueblo el paisaje va a ir cambiando radicalmente debido a la concentración parcelaria. Un pequeño repecho y su posterior bajada por pista donde podremos ver alguna cabaña de vacas entre el pinar, llevan hasta la carretera DP-5604, que seguimos por la derecha durante 400 metros. La dejamos por la izquierda y al poco, tras pasar algún tramo propenso a encharcarse debido a la cercanía del río de Barbeira, nos encontraremos con una pista agrícola envuelta por cultivos de maíz.

Unos 40 o 45 minutos después llegamos hasta el puente sobre el río de Maroñas. Lo cruzamos y entramos en la parroquia del mismo nombre, del Concello de Mazaricos y señalizada con un rótulo de madera (Km 19,8). A la entrada nos saludan dos hórreos típicos y continuamos por pista vecinal hasta Santa Mariña (Km 20,8). A la altura del crucero podemos girar a la izquierda si vamos a pernoctar en el albergue Casa Pepa, con bar restaurante. El Camino sigue a la derecha en busca de la carretera AC-400. Hay que cruzarla con sumo cuidado ya que los coches pasan a gran velocidad. Al otro lado está el bar y el albergue Santa Mariña (Km 21,5).

Km 21,5. Santa Mariña(Albergue. Bar)

Trescientos metros después del albergue dejamos la general por la derecha y cogemos una pista vecinal asfaltada que pica hacia arriba hasta Bon Xesús (Km 23,3) y Gueima (Km 23,7). Desde esta aldea superamos un buen repecho hasta Vilar do Castro (Km 24,4), (a la entrada de Vilar do Castro nos encontraremos unas flechas verdes con indicaciones hacia "Picota City", estas flechas verdes van al lugar de A Picota, que cuenta con albergue y servicios, y que solo han de seguirse si se va a pernoctar allí. Este desvío alarga el trayecto en un kilómetro y medio).

Km 24,4. Vilar do Castro

Al llegar a las primeras casas giramos 180 grados hacia la derecha para coger una pista asfaltada que sube al monte Aro, a poco menos de un kilómetro nos uniremos a otra pista de tierra que sube desde Gueima para al poco girar a la izquierda por una pista de tierra que nos lleva a un mirador, bonito lugar para descansar en sus bancos, continuamos hacia la cima, pero 500 metros antes de llegar giraremos a la derecha en bajada por una pista de tierra y excelentes vistas al embalse da Fervenza, construido en la década de los 60 y escenario de una multitudinaria fiesta veraniega. Depues de una cerrada curva llegamos a Lago, donde se encuentra la tienda-cafetería Casa Xalleiro. Visitamos después Campo Valado (Km 27,1), Porteliñas (Km 27,4) y Abeleiroas.

Km 27,9. Abeleiroas

Junto al desvío hacia el mirador de Corzón giramos a la izquierda y nos aproximamos hasta la iglesia parroquial de San Cristovo de Corzón, sobria construcción rural con elementos que van desde el románico hasta el neoclásico.

Km 30. San Cristovo de Corzón

En lugar de entrar en la población torcemos a la izquierda para afrontar una recta de más de un kilómetro hasta el núcleo de Mallón (Km 31,2). Giramos a la derecha para tomar una carretera más relevante y llegamos al puente sobre el río Xallas que divide los Concellos de Mazaricos y Dumbría. En este mismo lugar, en 1809, los labriegos gallegos intentaron sin éxito frenar el avance de las tropas francesas. Al otro lado se encuentra Ponte Olveira.

Km 31,6. Ponte Olveira(Albergue-Bar)

Hasta el final de etapa restan unos 25 minutos. Hay que seguir la carretera, ya sin pérdida, y desviarse hacia el centro de Olveiroa. En el centro del pueblo se encuentra el albergue de la Xunta, está distribuido en varios edificios: las antiguas escuelas, casas particulares, varios hórreos, un merendero y el local de la recepción.