Etapa de Negreira a Olveiroa

L’itinerari

Km 0. Negreira(Tots els Serveis)

Km 4,6. Camiño Real

Km 8,2. A Pena(Albergs. Bar)

Km 12,7. Vilaserío(Albergs. Bar)

Km 21,5. Santa Mariña(Alberg. Bar)

Km 24,4. Vilar do Castro

Km 27,9. Abeleiroas

Km 30. San Cristovo de Corzón

Km 31,6. Posa't Olveira(Alberg-Bar)

Km 33,4. Olveiroa(Albergs. Bars)

Ens allunyem del centre de Negreira per la carrera de San Mauro, passant sota l'arc que comunica la, del segle XVIII, amb el, d'incert origen i amb bastants afegits dels segles XVIII al XX. En la seva façana es poden veure una dotzena d'escuts d'armes pertanyents a les famílies que ho van habitar. Travessem el, () Just després prenem la carretera que ascendeix fins al lloc de, el petit llogaret on es troba l'alberg públic, l'església parroquial i que va ser el nucli original de Negreira. Cal deixar la carretera per la dreta i passar al costat de l'església de, del XVIII.Ens dona la benvinguda un bon tram boscós de fulla caduca que ascendeix cap a eli que sali de nou a la carretera. Una recta d'uns 600 metres condueix fins a, on s'abandona una altra vegada la carretera per a travessar el llogaret. A la sortida ve un bonic passeig canalitzat per murs de pedra i envoltat de vegetació variada. En aquest tram es formen basses d'aigua amb facilitat. L'itinerari frega el nucli de, que deixem a mà esquerra.Un petit respir per al tros de gairebé dos quilòmetres i mig fins al següent llogaret, en pujada i amb alguns tobogans al final. Arribats a, llogaret de la parròquia de San Martiño de Broño, baixem fins a un llit i recuperem els metres perduts per lafins. A l'entrada es troba el desviament cap al bar i l'alberg adjunt.Passada l'església dei la casa rectoral s'entra en. Mig quilòmetre més endavant sortim a la carretera DP-5603 a l'altura dei seguim per ella fins a). Per l'esquerra el traçat oficial a la sortida de Cornovo, després de l'encreuament a Gorgal i Xallas, deixa una altra vegada la companyia de l'asfalt i arriba fins a una petita passarel·la que salva el. La jornada recorre elen un entorn on es barregen tojos, maizales, pins i eucaliptus i retorna de nou a la carretera. Un pesat tram d'asfalt de més de dos quilòmetres condueix fins a, llogaret de la parròquia de Sant Pere de Bugallido amb bar i un parell d'albergs, un públic i un altre privat.Deixem Vilaserío i continuem per la carretera fins a, última població del Concello de Negreira. A partir d'aquest poble el paisatge anirà canviant radicalment a causa de la concentració parcel·lària. Un petit repit i la seva posterior baixada per pista on podrem veure alguna cabanya de vaques entre la pineda, porten fins a la carretera DP-5604, que seguim per la dreta durant 400 metres. La deixem per l'esquerra i al poc, després de passar algun tram propens a entollar-se a causa de la proximitat de el, ens trobarem amb una pista agrícola embolicada per cultius de blat de moro.Uns 40 o 45 minuts després arribem fins al pont sobre el. Ho creuem i entrem en la parròquia del mateix nom, de eli senyalitzada amb un rètol de fusta. A l'entrada ens saluden dues hórreos típics i continuem per pista veïnal fins a. A l'altura del creuer podem girar a l'esquerra si pernoctarem en el, amb bar restaurant. El Camí segueix a la dreta a la recerca de la carretera AC-400. Cal creuar-la amb summa cura ja que els cotxes passen a gran velocitat. A l'altre costat està el bar i l'alberg Santa Mariña (Km 21,5).Tres-cents metres després de l'alberg deixem la general per la dreta i agafem una pista veïnal asfaltada que pica cap amunt fins a. Des d'aquest llogaret superem un bon repit fins a, ().En arribar a les primeres cases girem 180 graus cap a la dreta per a agafar una pista asfaltada que puja a la muntanya Cèrcol, a poc menys d'un quilòmetre ens unirem a una altra pista de terra que puja des de Gueima per a a el poc girar a l'esquerra per una pista de terra que ens porta a un mirador, bonic lloc per a descansar en els seus bancs, continuem cap al cim, però 500 metres abans d'arribar girarem a la dreta en baixada per una pista de terra i excel·lents vistes a el, construït en la dècada dels 60 i escenari d'una multitudinària festa estiuenca. Depues d'una tancada corba arribem a, on es troba la tendeixi-cafeteria. Visitem desprésAl costat del desviament cap a elgirem a l'esquerra i ens aproximem fins a la, sòbria construcció rural amb elements que van des del romànic fins al neoclàssic.En lloc d'entrar en la població torcem a l'esquerra per a afrontar una recta de més d'un quilòmetre fins al nucli de. Girem a la dreta per a prendre una carretera més rellevant i arribem al pont sobre elque divideix els Concellos de Mazaricos i Dumbría. En aquest mateix lloc, en 1809, els llauradors gallecs van intentar sense èxit frenar l'avanç de les tropes franceses. A l'altre costat es trobaFins al final d'etapa resten uns 25 minuts. Cal seguir la carretera, ja sense pèrdua, i desviar-se cap al centre de. En el centre del poble es troba l'alberg de la Xunta, està distribuït en diversos edificis: les antigues escoles, cases particulars, diversos hórreos, un berenador i el local de la recepció.