Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Negreira a Olveiroa
Etapa complicada des de Negreira fins a Vilaserío, amb 12,7 quilòmetres durs
Informació sobre l’etapa 2: Etapa de Negreira a Olveiroa
Amplia el mapa
Punts d’interès de l’etapa 2: Etapa de Negreira a Olveiroa
L’itinerari
- Km 0. Negreira(Tots els Serveis)
Ens allunyem del centre de Negreira per la carrera de San Mauro, passant sota l'arc que comunica la capella, del segle XVIII, amb el pazo de Cotón, d'incert origen i amb bastants afegits dels segles XVIII al XX. En la seva façana es poden veure una dotzena d'escuts d'armes pertanyents a les famílies que ho van habitar. Travessem el riu Barcala, (atenció aquí perquè hi ha una bifurcació, ben senyalitzada per a anar a la dreta neda més passar el pont per un passeig fluvial i així llevar-nos voral de carretera perillosa, els dos camins s'uneixen prop de Zas al cap de 3 quilòmetres. Aquesta opció és francament recomanable) Just després prenem la carretera que ascendeix fins al lloc de Negreiroa, el petit llogaret on es troba l'alberg públic, l'església parroquial i que va ser el nucli original de Negreira. Cal deixar la carretera per la dreta i passar al costat de l'església de Sant Julián, del XVIII (Km 1).Ens dona la benvinguda un bon tram boscós de fulla caduca que ascendeix cap a el alt dona Cruz i que sali de nou a la carretera (Km 2,3). Una recta d'uns 600 metres condueix fins a San Mamede de Zas, on s'abandona una altra vegada la carretera per a travessar el llogaret. A la sortida ve un bonic passeig canalitzat per murs de pedra i envoltat de vegetació variada. En aquest tram es formen basses d'aigua amb facilitat. L'itinerari frega el nucli de Camiño Real, que deixem a mà esquerra.
- Km 4,6. Camiño Real
Un petit respir per al tros de gairebé dos quilòmetres i mig fins al següent llogaret, en pujada i amb alguns tobogans al final. Arribats a Rapote (Km 7), llogaret de la parròquia de San Martiño de Broño, baixem fins a un llit i recuperem els metres perduts per la muntanya d'Espñareiro fins A Pena. A l'entrada es troba el desviament cap al bar i l'alberg adjunt.
- Km 8,2. A Pena(Albergs. Bar)
Passada l'església de San Mamede i la casa rectoral s'entra en Piaxe (Km 8,4). Mig quilòmetre més endavant sortim a la carretera DP-5603 a l'altura de Portocamiño (Km 8,9) i seguim per ella fins a Cornovo (Km 9,3) (en aquest punt ens trobarem una bifurcació ben senyalitzada que per la dreta ens portaria fins a Vilaserio per camí de terra i sense allargar l'etapa, sens dubte recomanable). Per l'esquerra el traçat oficial a la sortida de Cornovo, després de l'encreuament a Gorgal i Xallas, deixa una altra vegada la companyia de l'asfalt i arriba fins a una petita passarel·la que salva el rego de Forxán. La jornada recorre el paratge de l'Altiño do Cotón en un entorn on es barregen tojos, maizales, pins i eucaliptus i retorna de nou a la carretera. Un pesat tram d'asfalt de més de dos quilòmetres condueix fins a Vilaserío, llogaret de la parròquia de Sant Pere de Bugallido amb bar i un parell d'albergs, un públic i un altre privat.
- Km 12,7. Vilaserío(Albergs. Bar)
Deixem Vilaserío i continuem per la carretera fins a Cornado, última població del Concello de Negreira (Km 14,9). A partir d'aquest poble el paisatge anirà canviant radicalment a causa de la concentració parcel·lària. Un petit repit i la seva posterior baixada per pista on podrem veure alguna cabanya de vaques entre la pineda, porten fins a la carretera DP-5604, que seguim per la dreta durant 400 metres. La deixem per l'esquerra i al poc, després de passar algun tram propens a entollar-se a causa de la proximitat de el riu de Barbeira, ens trobarem amb una pista agrícola embolicada per cultius de blat de moro.Uns 40 o 45 minuts després arribem fins al pont sobre el riu de Maroñas. Ho creuem i entrem en la parròquia del mateix nom, de el Concello de Mazaricos i senyalitzada amb un rètol de fusta (Km 19,8). A l'entrada ens saluden dues hórreos típics i continuem per pista veïnal fins a Santa Mariña (Km 20,8). A l'altura del creuer podem girar a l'esquerra si pernoctarem en el alberg Casa Pepa, amb bar restaurant. El Camí segueix a la dreta a la recerca de la carretera AC-400. Cal creuar-la amb summa cura ja que els cotxes passen a gran velocitat. A l'altre costat està el bar i l'alberg Santa Mariña (Km 21,5).
- Km 21,5. Santa Mariña(Alberg. Bar)
Tres-cents metres després de l'alberg deixem la general per la dreta i agafem una pista veïnal asfaltada que pica cap amunt fins a Bon Xesús (Km 23,3) i Gueima (Km 23,7). Des d'aquest llogaret superem un bon repit fins a Vilar do Castro (Km 24,4), (a l'entrada de Vilar do Castro ens trobarem unes fletxes verdes amb indicacions cap a "Picota City", aquestes fletxes verdes van al lloc de Picota, que compta amb alberg i serveis, i que només han de seguir-se si es pernoctarà allí. Aquest desviament allarga el trajecte en un quilòmetre i mig).
- Km 24,4. Vilar do Castro
En arribar a les primeres cases girem 180 graus cap a la dreta per a agafar una pista asfaltada que puja a la muntanya Cèrcol, a poc menys d'un quilòmetre ens unirem a una altra pista de terra que puja des de Gueima per a a el poc girar a l'esquerra per una pista de terra que ens porta a un mirador, bonic lloc per a descansar en els seus bancs, continuem cap al cim, però 500 metres abans d'arribar girarem a la dreta en baixada per una pista de terra i excel·lents vistes a el embassament dona Fervenza, construït en la dècada dels 60 i escenari d'una multitudinària festa estiuenca. Depues d'una tancada corba arribem a Llac, on es troba la tendeixi-cafeteria Casa Xalleiro. Visitem després Camp Valado (Km 27,1), Porteliñas (Km 27,4) i Abeleiroas.
- Km 27,9. Abeleiroas
Al costat del desviament cap a el mirador de Corzón girem a l'esquerra i ens aproximem fins a la església parroquial de San Cristovo de Corzón, sòbria construcció rural amb elements que van des del romànic fins al neoclàssic.
- Km 30. San Cristovo de Corzón
En lloc d'entrar en la població torcem a l'esquerra per a afrontar una recta de més d'un quilòmetre fins al nucli de Mallón (Km 31,2). Girem a la dreta per a prendre una carretera més rellevant i arribem al pont sobre el riu Xallas que divideix els Concellos de Mazaricos i Dumbría. En aquest mateix lloc, en 1809, els llauradors gallecs van intentar sense èxit frenar l'avanç de les tropes franceses. A l'altre costat es troba Posa't Olveira.
- Km 31,6. Posa't Olveira(Alberg-Bar)
Fins al final d'etapa resten uns 25 minuts. Cal seguir la carretera, ja sense pèrdua, i desviar-se cap al centre de Olveiroa. En el centre del poble es troba l'alberg de la Xunta, està distribuït en diversos edificis: les antigues escoles, cases particulars, diversos hórreos, un berenador i el local de la recepció.
- Km 33,4. Olveiroa(Albergs. Bars)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots