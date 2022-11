Etapa de Olveiroa a Fisterra

El itinerario

Km 0. Olveiroa(Albergues. Bares)

Km 3,7. Logoso(Albergue-Tienda. Bar)

Km 6. Bifurcación Fisterra y Muxía

Km 19,5. Cee(Todos los Servicios)

Km 21. Corcubión(Todos los Servicios)

Km 21,8. Vilar(Albergue)

Km 25,7. Sardiñeiro(Bares. Tienda)

Km 28,8. Calcoba(Bar)

Km 31,7. Fisterra(Todos los Servicios)

Km 34,9. Faro de Fisterra

Descendemos la calle del albergue y giramos a la derecha para salir de Olveiroa por la pista asfaltada. Hay que prestar atención porque en breve, a la altura del mojón 34,558, debemos torcer a la izquierda para cruzar un arroyo y tomar una senda encajada que desemboca en la pista que se dirige al. Tras una curva cogemos, por la derecha, un camino que sube hacia una línea de aerogeneradores. Más adelante dejamos este camino y avanzamos por la ladera de la montaña con unas vistas increíbles del, que fluye encajonado por una tupida vegetación. Terminamos bajando al lugar de, donde cruzamos elpor un puente de piedra rehabilitado en el año 2005 por la AGACS. Salvamos una cuesta y entramos en, aldea situada en las laderas delAtravesamos este pequeño lugar y abordamos una llevadera subida hasta la aldea de, donde cogemos la carretera CP-3404. A los pocos metros hay una mano izquierda., así que conviene comer algo o aprovisionarse de bebida y algún bocadillo. Pasado el bar acortamos un trecho por la carretera antigua para desembocar en la rotonda donde se encuentra el mojón que bifurca los caminos a Fisterra y Muxía.Continuamos por la izquierda, en dirección Fisterra, y pasada la fábrica dejamos la carretera por la derecha para tomar una buena pista rodeada de un paisaje abierto de tojos, pinos y eucaliptos. Nos conduce hasta el. Continuamos por un terreno similar, con vistas a mano izquierda de Buxantes, hasta la. Hay un merendero donde podemos hacer un alto. A continuación, recorremos el repobladopor cómodas pistas hasta la, de la parroquia de Pereiriña. Manuel Vilar cita que “la construcción puede estar relacionada con el monasterio de Santa Tasia”. Prolongamos la caminata hasta el, que podemos observar a mano derecha. Desde aquí ya se puede ver el Cabo Fisterra bañado por el Atlántico. Tras el crucero sobreviene un empinado descenso, con vistas a la ría de Corcubión, que conduce hasta, lugares donde también hay opción de finalizar la etapa gracias a la apertura de varios albergues privados. El itinerario conduce por el Campo Sacramento y rúa Magdalena hasta el centro de Cee, donde se encuentra la, del siglo XVI y con capilla mayor de estilo gótico. Cee estuvo. Hacia el siglo XII fue una pequeña villa agrícola y en los tiempos actuales es el municipio más grande de la Costa da Morte con cerca de 8.000 habitantes.Se puede ir hacia Corcubión tomando el paseo más cercano a la playa. Hay un mojón jacobeo que nos desvía por la parte de atrás, pero merecen más las vistas al mar y el puerto. Al llegar ahay que cruzar el paso de peatones que se encuentra junto a la oficina de Correos para enlazar con el trazado oficial. Por la callellegamos hasta la iglesia del mismo nombre. Sustituyó a la antigua parroquial de San Andrés de Canle, está declarada Bien de Interés Cultural y es de estilo gótico marinero, aunque tiene partes barrocas e incluso neogóticas, como es el caso de la fachada.Junto al templo tomamos las escaleras de la derecha y por la calle de las Mercedes vamos al campo do Rollo, con parque infantil. En este punto ascendemos por una calzada que nos gratificará con unas bonitas vistas de Corcubión y Cee. El ascenso no termina y hay que emplearse a fondo para superar la corta pero exigente rampa que asciende hasta el, donde se encuentra el albergue gestionado por la AGACS, y la(Km 21,8).Más adelante, tras cruzar la carretera, tomamos un camino que desciende nuevamente hasta la AC-445. Casi siempre por el arcén pasamosy después. A la entrada dedejamos un trecho la carretera para regresar a ella y la abandonamos a la altura de la rúa Nova.Nos despedimos de esta localidad por un agradable tramo, que fue Camino Real, donde no será difícil que veamos a más de un cazador entrenando a los perros. Finaliza en un. Tras cruzar de nuevo la carretera descendemos súbitamente para rodear la. Otro breve tramo de carretera conduce hasta, donde brota el extensoMuchos peregrinos deciden recorrer este tramo a pie de playa, un recorrido más auténtico, aunque el camino oficial avanza tras las dunas. Se accede apor ely se pasa junto a la, un crucero de granito del XVI. En el anverso está representado Cristo crucificado y en el reverso María Inmaculada con el niño Jesús. Por la calle Santa Catalina se llega a la calle Real, donde está el albergue público y donde nos darán laEste no es el fin, aún debemos ascender hasta el Faro. Tras el albergue pasaremos junto a la, iglesia barroca de 1743 situada en la plaza de Ara Solis. El crucero muestra a Cristo crucificado y a la Virgen del Socorro. Ya en la carretera de acceso al Faro se encuentra la iglesia de, su origen se remonta al siglo XII. Alberga la, una imagen envuelta en leyendas. Tiene Puerta Santa y un Santiago Peregrino del siglo XVII. El ascenso por carretera es bastante llevadero y a mitad de la subida veremos una moderna escultura de un peregrino medieval. El mojón de los 0 kilómetros nos da la bienvenida al entorno del. Fue construido en 1853 en base al diseño de Félix Uhagón. El edificio de la entrada se conoce como La Sirena y es de 1889. En él se aloja el, donde dan asesoramiento, sellan credenciales y recaban estadísticas (Teléfonos: 670 29 27 20, 981 70 60 28). Los pueblos prerromanos ya adoraban al sol desde este punto geográfico tan sugerente. Verlo esconderse bajo las aguas del océano es un