Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

Ibilbidea

0 km. Olbeiroa (Aterpetxeak. Tabernak)

3,7 km. Logosoa-Denda. Taberna)

6. km. Fisterra eta Muxia bidegurutzea

19,5 km. EEE (zerbitzu guztiak)

21. km. Corcubión (zerbitzu guztiak)

21,8 km. Vilar (aterpea)

25,7 km. Sardiñeiro(Bar. Denda)

28,8 km. Kalkoba (taberna)

31,7 km. Fisterra (zerbitzu guztiak)

34,9 km. Fisterrako itsasargia

Aterpetxeko kalea jaitsi eta eskuinetara egingo dugu, Olveiroatik pista asfaltatutik ateratzeko. Arreta jarri behar da, laster, 34,558 mugarriaren parean, ezkerretara egin behar baitugu, erreka bat zeharkatzeko eta Castreloko urtegira doan pistara doan bidexka bat hartzeko.Bihurgune baten ondoren, eskuinetik, aerosorgailu-lerro batera igotzen den bidea hartuko dugu. Aurrerago, bide hori utzi eta mendi-hegalean aurrera egingo dugu, Xallas ibaiaren ikuspegi sinestezinekin. Ibailandaredi itxian sartzen da. Azkenik, Vaohan, Ospitaleko ibaia zeharkatuko dugu, 2005ean AGACS enpresak birgaitutako(2,7 km).Aldapa bat igo etasartuko gara, Castelo mendiaren magalean.Leku txiki hori zeharkatu eta Ospitaleko herrixkara eramango zaitugu. Han, CP-3404km) errepidea hartuko dugu.Metro gutxira, ezkerreko aterpeadago.da. Taberna igarota, errepide zaharretik tarte bat moztuko dugu, Fisterrarako eta Muxiarako bideak banatzen dituen mugarria dagoen biribilgunera iristeko.Ezkerretik jarraitu, Fisterrarako norabidean, eta, fabrikatik igaro ondoren, errepidea eskuinetik utzi eta pista on bat hartuko dugu, bazterrak, pinuak eta eukaliptoak dituen paisaia ireki batez inguratua. Marco do Couto gurutzaontzira eramango gaitu (8,4. km). Leku horretan ere, Vákner munstroaren eskultura bat jarri zen, erdi aroko mitoa.Antzeko lurretatik jarraitu, Buxantesen ezkerretara, Elurretako Ama Birjinaren ermitaraino.Askaldegi batean altuera bat egin dezakegu (10,5 km).Ondoren, Lousoko basoan barrena ibiliko gara pistabidez, Sanparrokiatik. Manuel Vilarrek dioenez, “eraikuntza Santa Tasia monasterioarekin lotuta egon daiteke” (13,8 km).Ibilaldia Itsas Armadakodugu. Hemendik Fisterra lurmuturra ikus daiteke Atlantikoak bustita (16,2 km).Gurutzaldiaren ondoren, jaitsiera malkartsua gertatu da, Corcubiongo itsasadarrera begira. Camiños Chanseraere etapa amaitzeko aukera dago, aterpetxe pribatu batzuk ireki baitira. Eremu Sakramentutik eta Magdalena inguratuko ditu ibilbideak Eezeko erdiguneraino. Bertan dago Xunqueirakoeta kapera nagusia estilo gotikokoa. EEE antzina-antzinatik bizi izan zen Narioetan.XII. mende inguruan nekazaritza-herri txiki bat izan zen, eta gaur egun Costa da Morteko udalerri handiena da, 8.000 biztanle inguru dituena.Corcubionera joan daiteke, hondartzatik hurbilen dagoen pasealekua hartuta. Atzeko aldetik mugiarazten gaituen mugarri jacobeo bat dago, baina gehiago merezi dute itsasora eta portura begiratzea. Corcubionera iristean, Correos-eko bulegoaren ondoan dagoen oinezkoen pasabidea gurutzatuda, trazadura ofizialarekin lotzeko. San Marcosbereko elizaraino iritsiko gara. Canleko San Andres parrokia zaharra ordezkatu zuen, Interes Kulturaleko Ondasun deklaratuta dago eta itsas estilo gotikokoa da, nahiz eta zati barrokoak eta are neogotikoak ere baditu, hala nola fatxada.Tenpluaren ondoan, eskuineko eskailerak hartuko ditugu, eta Mercedes kaletik Do Rollo zelaira joango gara, haurrentzako parkearekin. Puntu horretan, galtzada batetik gora egingo dugu, eta Corcubiongo eta Eek-ko bista ederrak ikusiko ditugu. Igoera ez da amaitzen, eta sakonki erabili behar dadago AGACS erakundeak kudeatzen duen aterpetxea eta Vilar herrixka (21,8 km).Aurrerago, errepidea gurutzatu ondoren, AC-445era doan bidea hartuko dugu. Ia beti bazterbidetik Amarela pasa eta geroSardiñeirorenerrepidea utzi eta Novaren parean utziko dugu.Herri honi agur esaten diogu Errege Bidea izan zen tarte atsegin batetik. Ez da zaila izango ehiztari bat baino gehiago txakurrak entrenatzen ikustea. Fisterra eta lurmuturraren gaineko begiratoki batean amaitzen da (27,5. km).Errepidea berriro gurutzatu ondoren, goitik behera jaitsiko gara, taloiko kala inguratzeko.Beste errepide-zati labur batek Calcobara garamatza.Langosteirako hareatza zabala dago.Erromes askok zati hori hondartzaren oinean egitea erabaki dute. Ibilbide hori benetakoagoa da, baina bide ofiziala dunen atzetik doa. Fisterrara Sanauzotik joan eta Baixarko gurutzearenda, XVI.gurutzadura. Aurrealdean, Kristo gurutziltzatua ageri da, eta atzealdean, Maria Sortzez Garbia, Jesus haurrarekin (30,7 km).Santa Katalina kaletik Real kalera iristen da, bertan baitago aterpetxe publikoa eta Fisterrana emango digute.Hau ez da helburua, oraindik itsasargiraino igo behar dugu. Aterpetxearen ondoren, Gertaerabarrokoa da, Ara Solis plazan kokatua. Gurutzadurak Kristo gurutziltzatua eta Sorospeneko Ama erakusten ditu. Itsasargirako bidean SantaXII. mendekoa. Fisterrakobildutako irudia. Ate Santua eta XVII. mendeko Santiago Erromesa ditu. Igoera nahiko eramangarria da, eta igoeraren erdian Erdi Aroko erromes baten eskultura modernoa ikusiko dugu. 0 kilometroko mugarriak Itsasargiaren ingurura eramango gaitu.1853an eraiki zuten, Félix Uhagónen diseinuaren arabera. Sarrerako eraikinak Sirena izena du eta 1889koa da. Bertan kokatzen dadute, kredentzialak zigilatzen dituzte eta estatistikak biltzen dituzte (Telefonoak: 670 29 27 20, 981 70 60 28). Erromatarren aurreko herriak Eguzkia gurtzen zuten leku geografiko hain iradokitzaile horretatik. Ozeanoko urpean ezkutatzea ikuskizun paregabea da, eta Lurraren bukaerara arteko erromesaldia amaitzen da.