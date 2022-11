Etapa de Olveiroa a Muxía

O itinerario

Km 0. Olveiroa(Albergues. Bares)

Km 3,7. Logoso(Albergue-Tenda. Bar)

Km 6. Bifurcación Fisterra e Muxía

Km 8,7. As Carizas

Dumbría(Todos os Servizos)

Km 13,5. Trasufre

Km 16. Senande (Bar. Tenda)

Km 21,3. Quintans (Bar. Tenda)

Km 23,6. Vilar de Sobremonte

Km 26,8. Vos Muiños(Bar. Tenda. Farmacia)

Muxía(Todos os Servizos)

Descendemos a rúa do albergue e viramos á dereita para saír de Olveiroa pola pista asfaltada. Hai que prestar atención porque en breve, á altura da mouteira 34,558, debemos torcer á esquerda para cruzar un arroio e tomar unha senda encaixada que desemboca na pista que se dirixe a o. Tras unha curva collemos, pola dereita, un camiño que sobe cara a unha liña de aeroxeradores. Máis adiante deixamos este camiño e avanzamos pola ladeira da montaña cunhas vistas incribles de o, que flúe encajonado por unha tupida vexetación. Terminamos baixando ao lugar de, onde cruzamos opor unha ponte de pedra.Salvamos unha costa e entramos en, aldea situada nas ladeiras de oAtravesamos este pequeno lugar e abordamos unha levadía subida até a aldea de, onde collemos a estrada CP-3404. Aos poucos metros hai una man esquerda. Pasado o bar acurtamos un treito pola estrada antiga para desembocar na rotonda onde se atopa a mouteira que bifurca os camiños a Fisterra e Muxía.Continuamos de fronte cara a Muxía pola beiravía da DP-3404 e acompañados polos xigantes do parque eólico. Tras 1,1 quilómetros deixamos a estrada pola beiravía esquerda, xusto no sinal oficial que marca 25,880 quilómetros até Muxía, e baixamos bruscamente uns metros para cruzar o, tributario do río Fragoso. Uns 400 metros máis adiante volvemos cruzar a estrada para tomar o camiño que sae de fronte e que nos aforrará varias curvas pronunciadas da estrada. O itinerario regresa unha vez máis ao asfalto durante 200 metros,e volve deixalo pola esquerda para descender até As Carizas, aldea da parroquia de Santa Baia de Dumbría (Km 8,7).Viramos á dereita na rúa principal, cruzamos máis adiante a pista asfaltada e collemos un camiño rural que conduce até a zona deportiva de Dumbría. Chamaranos a atención unha construción vangardista con volumes de cores. Trátase de oinaugurado en 2010 e financiado por Inditex. Pasada ade Ou Conco, con ampla zona axardinada e de descanso, saímos á estrada e viramos á esquerda para pasar oe subir aNada máis entrar vemos a praza cun bonito hórreo, un cruceiro, a– dos séculos XVII e XVIII e mantendo a portada de estilo románico – e a casa reitoral. Como capital do Concello conta con bares, tenda, caixeiro, Centro de Saúde, etc. A poboación está partida pola DP-3404 e leva máis dun quilómetro atravesala. Á altura de oseguimos pola esquerda e baixamos pola estrada que salva o.De inmediato saímos á AC-552 (A Coruña-Fisterra),, e enlazamos co camiño que nace de fronte. Un camiño, ao principio por un piso abrandado e logo sempre sobre grava miúda, canalizado por muretes de pedra e rodeado de toda unha sorte de monte baixo, algún piñeiro e eucaliptos sen orde nin concerto. Lévanos en dous quilómetros até a aldea de, da parroquia de San Pedro de Coucieiro e xa pertencente ao Concello de Muxía. Alberga a, onde cada terceiro fin de semana de setembro van os romeus a sanar os seus verrugas na fonteA sinalización oficial rodea o pobo e continúa pola pista veciñal. Envolvido polos campos de cultivo vemos á nosa dereita ae proseguimos para cruzar o, case oculto polo bosque de ribeira. Viaxa ao longo de 30 quilómetros desde o monte Escaleira até a ría de Lires. Á beira atópanse as Casas dá Ponche e collemos a pista asfaltada que salgue á dereita, onde está o sinal dos 18,734 quilómetros a Muxía. Por ela, tras varios xiros de noventa graos, alcanzamos, que nos recibe coa eterna figura da Galicia agrícola: o hórreo. Senande é o núcleo máis grande da parroquia de San Ciprián de Vilastose e está situado no ecuador da etapa. A man dereita hai un bar e máis adiante unha tenda.Desviámonos a esquerda en dirección a Agrodosío, Vilastose e Casanova. Pasamos o primeiro núcleo disperso e encamiñámonos cara ao lugar de, onde vemos a igrexa parroquial e alén a espadana, illada sobre un muro. Deseguido da Grixa torcemos á esquerda á altura do albergue privado pola estrada veciñal e non hai que despistarse porque aos 250 metros hai que deixar a pista pola dereita e coller un camiño. É posible que a mouteira oficial estea cuberta en parte pola vexetación. Comeza agora un tramo cómodo duns 4 quilómetros por camiño e pista forestal que atravesa os montes de Vilastose e de Raposa e que leva até, pobo da parroquia muxiana de San Martiño de Ozón. A man dereita saudamos a, cruzamos a AC-440 e torcemos a man esquerda na praza. Varios bares permiten de novo facer unha pausa.Visitamos Quintáns de punta a punta e despois dunha vaquería avanzamos por pistas asfaltadas e de terra con vistas ao val onde se asinta Ozón. Un tramo herboso e un breve paso polo empedrado de o(bar a man esquerda) sobe até o conxunto de, susténtase en 22 pares de pés e mide máis de 27 metros. Deixamos a igrexa á dereita para subir até o veciño. Neste breve tramo podemos ver o camiño percorrido desde Quintáns.No mesmo Vilar o Camiño intérnase de novo no monte e tras unha costa inicial, llanea e descende plácidamente a. Alén da ría formada pola desembocadura de opodemos ver Camariñas. O núcleo principal de Merexo queda á dereita e tomamos a estrada local durante quilómetro e medio para achegarnos a. No medio da poboación cruzamos oe tras a panadaría saímos xunto á estrada.Pasada a farmacia seguimos pola dereita en dirección a Praias de Vos Muiños. Seiscentos metros despois, xunto a unha casa, viramos á esquerda e subimos por un camiño herboso (é posible que estea sen limpar e a vexetación chegue até a cintura) até a estrada e a igrexa románica de. Consta de tres naves e tres ábsidas e belas portadas laterais repletas de detalles. No interior destapáronse unhas pinturas murais de dubidosa datación que están divididas en oito lenzos. O día prosegue polo lugar dee continúa en ascenso até a AC-440, que cruzamos con precaución para chegar até o.De inmediato entramos ene ao chegar ás últimas casas tomamos un camiño entre helechos. Uns 600 metros despois hai que torcer á esquerda, hai unha mouteira xacobea non moi ben situado, e tomar a senda estreita que descende até a.Neste punto pódese continuar pola pista asfaltada ou polo paseo de madeira que bordea a praia. Escollemos esta última opción e desembocamos na AC-440 á entrada de Muxía. Entramos por ela e pasado o Hostal A Cruz hai unha sinalización xunto á beiravía esquerda que guía até o albergue de peregrinos, na rúa Enfesto.Para chegar até o Santuario da Virxe da Barca, arrasado por un virulento incendio o día de Nadal de 2013, continuamos sempre de fronte polo paseo, xunto aos portos pesqueiro e deportivo, e no centro da poboación hai un sinal que nos dirixe cara a a, e o Santuario. De camiño a este pasamos xunto a a, que ocupa a parte baixa de oe presenta trazas do románico de transición e do gótico. Alberga a capela gótica do Rosario, do século XIV. Medio quilómetro despois chegamos a o. A orixe dunha capela neste lugar pode remontarse aos séculos XI ou XII, pero o primeiro documento que fai referencia ao Santuario é de 1544. O templo actual é barroco de 1719 dunha soa nave. Nos arredores atópanse a, a, a, que gardan relación coa lenda da chegada da Virxe a estas costas nunha barca de pedra e a súa aparición ao Apóstolo Santiago para animarlle durante a súa predicación