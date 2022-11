Etapa d'Olveiroa a Fisterra

L’itinerari

Km 0. Olveiroa(Albergs. Bars)

Km 3,7. Logoso(Alberg-Botiga. Bar)

Km 6. Bifurcació Fisterra i Muxía

Km 19,5. Cee(Tots els Serveis)

Km 21. Corcubión(Tots els Serveis)

Km 21,8. Vilar(Alberg)

Km 25,7. Sardiñeiro(Bars. Botiga)

Km 28,8. Calcoba(Bar)

Km 31,7. Fisterra(Tots els Serveis)

Km 34,9. Faro de Fisterra

Descendim el carrer de l'alberg i girem a la dreta per a sortir d'Olveiroa per la pista asfaltada. Cal parar esment perquè en breu, a l'altura de la fita 34,558, hem de torçar a l'esquerra per a creuar un rierol i prendre una senda encaixada que desemboca en la pista que es dirigeix a el. Després d'una corba agafem, per la dreta, un camí que puja cap a una línia d'aerogeneradors. Més endavant deixem aquest camí i avancem pel vessant de la muntanya amb unes vistes increïbles de el, que flueix encaixonat per una espessa vegetació. Acabem baixant al lloc de, on travessem elper un pont de pedra rehabilitat l'any 2005 per l'AGACS.Salvem una costa i entrem en, llogaret situat en els vessants de laTravessem aquest petit lloc i abordem una suportable pujada fins al llogaret de, on agafem la carretera CP-3404. Als pocs metres hi ha una mà esquerra., així que convé menjar alguna cosa o aprovisionar-se de beguda i algun entrepà. Passat el bar vam escurçar un tros per la carretera antiga per a desembocar en la rotonda on es troba la fita que bifurca els camins a Fisterra i Muxía. strong:SG0znw;Consulteu etapa 4 perContinuem per l'esquerra, en direcció Fisterra, i passada la fàbrica vam deixar la carretera per la dreta per a prendre una bona pista envoltada d'un paisatge obert de tojos, pins i eucaliptus. Ens condueix fins a el. Continuem per un terreny similar, amb vista a mà esquerra de Buxantes, fins a la. Hi ha un berenador on podem fer un alt.A continuació, recorrem el repoblatper còmodes pistes fins a la, de la parròquia de Pereiriña. Manuel Vilar cita que “la construcció pot estar relacionada amb el monestir de Santa Tasia”. Prolonguem la caminada fins a el, que podem observar a mà dreta. Des d'aquí ja es pot veure el Cap Fisterra banyat per l'Atlàntic.Després del creuer sobrevé un empinat descens, amb vista a la ria de Corcubión, que condueix fins a, llocs on també hi ha opció de finalitzar l'etapa gràcies a l'obertura de diversos albergs privats. L'itinerari condueix pel Camp Sacramento i rúa Magdalena fins al centre de Cee, on es troba la, del segle XVI i amb capella major d'estil gòtic. Cee va estar. Cap al segle XII va ser una petita vila agrícola i en els temps actuals és el municipi més gran de la Costa dona Morte amb prop de 8.000 habitants.Es pot anar cap a Corcubión prenent el passeig més pròxim a la platja. Hi ha una fita jacobeo que ens desvia per la part de darrere, però mereixen més les vistes a la mar i el port. En arribar acal creuar el pas de vianants que es troba al costat de l'oficina de Correus per a enllaçar amb el traçat oficial. Pel carrerarribem fins a l'església del mateix nom. Va substituir a l'antiga parroquial de Sant Andrés de Canle, està declarada Bé d'Interès Cultural i és d'estil gòtic mariner, encara que té parts barroques i fins i tot neogòtiques, com és el cas de la façana.Al costat del temple prenem les escales de la dreta i pel carrer de les Mercès anem al camp do Rotllo, amb parc infantil. En aquest punt ascendim per una calçada que ens gratificarà amb unes boniques vistes de Corcubión i Cee. L'ascens no acaba i cal emprar-se a fons per a superar la tala però exigent rampa que ascendeix fins a el, on es troba l'alberg gestionat per l'AGACS, i el(Km 21,8).Més endavant, després de travessar la carretera, prenem un camí que descendeix novament fins a l'AC-445. Gairebé sempre pel voral passemi després. A l'entrada dedeixem un tros la carretera per a tornar a ella i l'abandonem a l'altura de la rúa Nova.Ens acomiadem d'aquesta localitat per un agradable tram, que va ser Camí ral, on no serà difícil que vegem a més d'un caçador entrenant als gossos. Finalitza en un. Després de travessar de nou la carretera descendim sobtadament per a envoltar la. Un altre breu tram de carretera condueix fins a, on brolla l'extensMolts pelegrins decideixen recórrer aquest tram a peu de platja, un recorregut més autèntic, encara que el camí oficial avança després de les dunes. S'accedeix aper eli es passa al costat de la, un creuer de granit del XVI. En l'anvers està representat Crist crucificat i en el revers María Inmaculada amb el nen Jesús. Pel carrer Sant Catalina s'arriba al carrer Real, on està l'alberg públic i on ens donaran laAquest no és la fi, encara hem d'ascendir fins al Faro. Després de l'alberg passarem al costat de la, església barroca de 1743 situada en la plaça d'Ara Solis. El creuer mostra a Crist crucificat i a la Verge del Socors. Ja en la carretera d'accés al Faro es troba l'església de, el seu origen es remunta al segle XII. Alberga la, una imatge embolicada en llegendes. Té Porta Santa i un Santiago Pelegrí del segle XVII.L'ascens per carretera és bastant suportable i a meitat de la pujada veurem una moderna escultura d'un pelegrí medieval. La fita dels 0 quilòmetres ens dona la benvinguda a l'entorn de el. Va ser construït en 1853 sobre la base del disseny de Félix Uhagón. L'edifici de l'entrada es coneix com La Sirena i és de 1889. En ell s'allotja el, on donen assessorament, segellen credencials i recapten estadístiques (Telèfons: 670 29 27 20, 981 70 60 28). Els pobles preromans ja adoraven al sol des d'aquest punt geogràfic tan suggeridor. Veure'l amagar-se sota les aigües de l'oceà és un strong:N7bKKw;espectacle únic i la rematada de tota una peregrinació fins