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Etapa d'Olveiroa a Fisterra
Compte amb els ciclistes des del Cruceiro dóna Armada fins a Camiños Chans
Informació sobre l’etapa 3: Etapa d'Olveiroa a Fisterra
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Punts d’interès de l’etapa 3: Etapa d'Olveiroa a Fisterra
L’itinerari
- Km 0. Olveiroa(Albergs. Bars)
Descendim el carrer de l'alberg i girem a la dreta per a sortir d'Olveiroa per la pista asfaltada. Cal parar esment perquè en breu, a l'altura de la fita 34,558, hem de torçar a l'esquerra per a creuar un rierol i prendre una senda encaixada que desemboca en la pista que es dirigeix a el embassament do Castrelo. Després d'una corba agafem, per la dreta, un camí que puja cap a una línia d'aerogeneradors. Més endavant deixem aquest camí i avancem pel vessant de la muntanya amb unes vistes increïbles de el riu Xallas, que flueix encaixonat per una espessa vegetació. Acabem baixant al lloc de Vao de Ripas, on travessem el riu d'Hospital per un pont de pedra rehabilitat l'any 2005 per l'AGACS (Km 2,7).Salvem una costa i entrem en Logoso, llogaret situat en els vessants de la muntanya Castelo.
- Km 3,7. Logoso(Alberg-Botiga. Bar)
Travessem aquest petit lloc i abordem una suportable pujada fins al llogaret de Hospital, on agafem la carretera CP-3404 (Km 5,1). Als pocs metres hi ha un bar amb alberg a mà esquerra. És l'últim punt d'avituallament fins a Cee, així que convé menjar alguna cosa o aprovisionar-se de beguda i algun entrepà. Passat el bar vam escurçar un tros per la carretera antiga per a desembocar en la rotonda on es troba la fita que bifurca els camins a Fisterra i Muxía. strong:SG0znw;Consulteu etapa 4 per al trajecte cap a Muxía!
- Km 6. Bifurcació Fisterra i Muxía
Continuem per l'esquerra, en direcció Fisterra, i passada la fàbrica vam deixar la carretera per la dreta per a prendre una bona pista envoltada d'un paisatge obert de tojos, pins i eucaliptus. Ens condueix fins a el creuer de Marco do Couto (Km 8,4), també en aquest lloc es va col·locar en 2022 una escultura del monstre Vákner, un mite de l'edat mitjana. Continuem per un terreny similar, amb vista a mà esquerra de Buxantes, fins a la ermita de La nostra Senyora de les Neus. Hi ha un berenador on podem fer un alt (Km 10,5).A continuació, recorrem el repoblat munti do Lousado per còmodes pistes fins a la ermita de Sant Pere Mártir, de la parròquia de Pereiriña. Manuel Vilar cita que “la construcció pot estar relacionada amb el monestir de Santa Tasia” (Km 13,8). Prolonguem la caminada fins a el cruceiro dona Armada, que podem observar a mà dreta. Des d'aquí ja es pot veure el Cap Fisterra banyat per l'Atlàntic (Km 16,2).Després del creuer sobrevé un empinat descens, amb vista a la ria de Corcubión, que condueix fins a Camiños Chans i Cee, llocs on també hi ha opció de finalitzar l'etapa gràcies a l'obertura de diversos albergs privats. L'itinerari condueix pel Camp Sacramento i rúa Magdalena fins al centre de Cee, on es troba la església de Santa María de Xunqueira, del segle XVI i amb capella major d'estil gòtic. Cee va estar poblada en l'antiguitat pels Nerios. Cap al segle XII va ser una petita vila agrícola i en els temps actuals és el municipi més gran de la Costa dona Morte amb prop de 8.000 habitants.
- Km 19,5. Cee(Tots els Serveis)
Es pot anar cap a Corcubión prenent el passeig més pròxim a la platja. Hi ha una fita jacobeo que ens desvia per la part de darrere, però mereixen més les vistes a la mar i el port. En arribar a Corcubión cal creuar el pas de vianants que es troba al costat de l'oficina de Correus per a enllaçar amb el traçat oficial. Pel carrer Sant Marcos arribem fins a l'església del mateix nom. Va substituir a l'antiga parroquial de Sant Andrés de Canle, està declarada Bé d'Interès Cultural i és d'estil gòtic mariner, encara que té parts barroques i fins i tot neogòtiques, com és el cas de la façana.
- Km 21. Corcubión(Tots els Serveis)
Al costat del temple prenem les escales de la dreta i pel carrer de les Mercès anem al camp do Rotllo, amb parc infantil. En aquest punt ascendim per una calçada que ens gratificarà amb unes boniques vistes de Corcubión i Cee. L'ascens no acaba i cal emprar-se a fons per a superar la tala però exigent rampa que ascendeix fins a el camp de Sant Roque, on es troba l'alberg gestionat per l'AGACS, i el llogaret de Vilar (Km 21,8).
- Km 21,8. Vilar(Alberg)
Més endavant, després de travessar la carretera, prenem un camí que descendeix novament fins a l'AC-445. Gairebé sempre pel voral passem Amarela i després Estorde. A l'entrada de Sardiñeiro deixem un tros la carretera per a tornar a ella i l'abandonem a l'altura de la rúa Nova.
- Km 25,7. Sardiñeiro(Bars. Botiga)
Ens acomiadem d'aquesta localitat per un agradable tram, que va ser Camí ral, on no serà difícil que vegem a més d'un caçador entrenant als gossos. Finalitza en un mirador sobre Fisterra i el Cap (Km 27,5). Després de travessar de nou la carretera descendim sobtadament per a envoltar la cala del Taló. Un altre breu tram de carretera condueix fins a Calcoba, on brolla l'extens arenal de Langosteira.
- Km 28,8. Calcoba(Bar)
Molts pelegrins decideixen recórrer aquest tram a peu de platja, un recorregut més autèntic, encara que el camí oficial avança després de les dunes. S'accedeix a Fisterra per el barri de Sant Roque i es passa al costat de la creu de Baixar, un creuer de granit del XVI. En l'anvers està representat Crist crucificat i en el revers María Inmaculada amb el nen Jesús (Km 30,7). Pel carrer Sant Catalina s'arriba al carrer Real, on està l'alberg públic i on ens donaran la Fisterrana.
- Km 31,7. Fisterra(Tots els Serveis)
Aquest no és la fi, encara hem d'ascendir fins al Faro. Després de l'alberg passarem al costat de la capella de La nostra Senyora del Bon Succés, església barroca de 1743 situada en la plaça d'Ara Solis. El creuer mostra a Crist crucificat i a la Verge del Socors. Ja en la carretera d'accés al Faro es troba l'església de Santa María dones Areas, el seu origen es remunta al segle XII. Alberga la talla gòtica del Crist de Fisterra, una imatge embolicada en llegendes. Té Porta Santa i un Santiago Pelegrí del segle XVII.L'ascens per carretera és bastant suportable i a meitat de la pujada veurem una moderna escultura d'un pelegrí medieval. La fita dels 0 quilòmetres ens dona la benvinguda a l'entorn de el Faro. Va ser construït en 1853 sobre la base del disseny de Félix Uhagón. L'edifici de l'entrada es coneix com La Sirena i és de 1889. En ell s'allotja el Centre d'Informació Turística gestionat per l'Associació Neria de la Costa dona Morte, on donen assessorament, segellen credencials i recapten estadístiques (Telèfons: 670 29 27 20, 981 70 60 28). Els pobles preromans ja adoraven al sol des d'aquest punt geogràfic tan suggeridor. Veure'l amagar-se sota les aigües de l'oceà és un strong:N7bKKw;espectacle únic i la rematada de tota una peregrinació fins al final de la Terra.
- Km 34,9. Faro de Fisterra
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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