Etapa d'Olveiroa a Muxía

L’itinerari

Km 0. Olveiroa(Albergs. Bars)

Km 3,7. Logoso(Alberg-Botiga. Bar)

Km 6. Bifurcació Fisterra i Muxía

Km 8,7. As Carizas

Dumbría(Tots els Serveis)

Km 13,5. Trasufre

Km 16. Senande (Bar. Botiga)

Km 21,3. Quintans (Bar. Botiga)

Km 23,6. Vilar de Sobremonte

Km 26,8. Us Muiños(Bar. Botiga. Farmàcia)

Muxía(Tots els Serveis)

Descendim el carrer de l'alberg i girem a la dreta per a sortir d'Olveiroa per la pista asfaltada. Cal parar esment perquè en breu, a l'altura de la fita 34,558, hem de torçar a l'esquerra per a creuar un rierol i prendre una senda encaixada que desemboca en la pista que es dirigeix a el. Després d'una corba agafem, per la dreta, un camí que puja cap a una línia d'aerogeneradors. Més endavant deixem aquest camí i avancem pel vessant de la muntanya amb unes vistes increïbles de el, que flueix encaixonat per una espessa vegetació. Acabem baixant al lloc de, on travessem elper un pont de pedra.Salvem una costa i entrem en, llogaret situat en els vessants de laTravessem aquest petit lloc i abordem una suportable pujada fins al llogaret de, on agafem la carretera CP-3404. Als pocs metres hi ha una mà esquerra. Passat el bar vam escurçar un tros per la carretera antiga per a desembocar en la rotonda on es troba la fita que bifurca els camins a Fisterra i Muxía. strong:SG0znw;Consulteu etapa 3 perContinuem de front cap a Muxía pel voral de la DP-3404 i acompanyats pels gegants del parc eòlic. Després de 1,1 quilòmetres deixem la carretera pel voral esquerre, just en el senyal oficial que marca 25,880 quilòmetres fins a Muxía, i baixem bruscament uns metres per a creuar el, tributari del riu Fragós. Uns 400 metres més endavant tornem a travessar la carretera per a prendre el camí que surt de front i que ens estalviarà diverses corbes pronunciades de la carretera. L'itinerari torna una vegada més a l'asfalt durant 200 metres,i torna a deixar-lo per l'esquerra per a descendir fins a As Carizas, llogaret de la parròquia de Santa Baia de Dumbría (Km 8,7).Girem a la dreta al carrer principal, creuem més endavant la pista asfaltada i agafem un camí rural que condueix fins a la zona esportiva de Dumbría. Ens cridarà l'atenció una construcció avantguardista amb volums de colors. Es tracta de elinaugurat en 2010 i finançat per Inditex. Passada lad'O Conco, amb àmplia zona enjardinada i de descans, sortim a la carretera i girem a l'esquerra per a passar eli pujar aRes més entrar veiem la plaça amb un bonic hórreo, un creuer, la– dels segles XVII i XVIII i mantenint la portada d'estil romànic – i la casa rectoral. Com a capital del Concello compta amb bars, botiga, caixer, Centre de Salut, etc. La població està partida per la DP-3404 i porta més d'un quilòmetre travessar-la. A l'altura de elseguim per l'esquerra i baixem per la carretera que salva el.Immediatament sortim a l'AC-552 (la Corunya-Fisterra),, i enllacem amb el camí que neix de front. Un camí, al principi per un pis mullido i després sempre sobre graveta, canalitzat per murets de pedra i envoltat de tota una sort de bosc baix, algun pi i eucaliptus sense ordre ni concert. Ens porta en dos quilòmetres fins al llogaret de, de la parròquia de Sant Pere de Coucieiro i ja pertanyent al Concello de Muxía. Alberga la, on cada tercer cap de setmana de setembre van els romanins a sanar les seves berrugues en la fontLa senyalització oficial envolta el poble i continua per la pista veïnal. Embolicat pels camps de cultiu veiem a la nostra dreta eli prosseguim per a travessar el, gairebé ocult pel bosc de ribera. Viatja al llarg de 30 quilòmetres des de la muntanya Escaleira fins a la ria de Lires. Al costat es troben les Cases dona Posa't i agafem la pista asfaltada que surt a la dreta, on està el senyal dels 18,734 quilòmetres a Muxía. Per ella, després de diversos girs de noranta graus, aconseguim, que ens rep amb l'eterna figura de la Galícia agrícola: l'hórreo. Senande és el nucli més gran de la parròquia de San Ciprián de Vilastose i està situat en l'equador de l'etapa. A mà dreta hi ha un bar i més endavant una botiga.Ens desviem a esquerra en direcció a Agrodosío, Vilastose i Casanova. Passem el primer nucli dispers i ens encaminem cap al lloc de, on veiem l'església parroquial i a l'altre costat l'espadanya, aïllada sobre un mur. De seguida de Grixa torcem a l'esquerra a l'altura de l'alberg privat per la carretera veïnal i no cal despistar-se perquè als 250 metres cal deixar la pista per la dreta i agafar un camí. És possible que la fita oficial estigui cobert en part per la vegetació. Comença ara un tram còmode d'uns 4 quilòmetres per camí i pista forestal que travessa les muntanyes de Vilastose i de Raposa i que porta fins a, poble de la parròquia muxiana de San Martiño d'Ozón. A mà dreta saludem la, creuem l'AC-440 i torcem a mà esquerra en la plaça. Diversos bars permeten de nou fer una pausa.Visitem Quintáns de punta a punta i després d'una vaqueria avancem per pistes asfaltades i de terra amb vista a la vall on s'assenteixi Ozón. Un tram herbós i un breu pas per l'empedrat de el(bar a mà esquerra) puja fins al conjunt de, se sustenta en 22 parells de peus i mesura més de 27 metres. Deixem l'església a la dreta per a pujar fins al veí. En aquest breu tram podem veure el camí recorregut des de Quintáns.Al mateix Vilar el Camí s'interna de nou en la muntanya i després d'una costa inicial, llanea i descendeix plàcidament a. A l'altre costat de la ria formada per la desembocadura de elpodem veure Camariñas. El nucli principal de Merexo queda a la dreta i prenem la carretera local durant quilòmetre i mig per a acostar-nos a. Enmig de la població travessem eli després de la fleca sortim al costat de la carretera.Passada la farmàcia vam seguir per la dreta en direcció a Platges d'Us Muiños. Sis-cents metres després, al costat d'una casa, girem a l'esquerra i pugem per un camí herbós (és possible que estigui sense netejar i la vegetació arribi fins a la cintura) fins a la carretera i l'església romànica de. Consta de tres naus i tres absis i belles portades laterals repletes de detalls. A l'interior es van destapar unes pintures murals de dubtosa datació que estan dividides en vuit llenços. El dia prossegueix pel lloc dei continua en ascens fins a l'AC-440, que creuem amb precaució per a arribar fins a la.Immediatament entrem eni en arribar a les últimes cases prenem un camí entre falgueres. Uns 600 metres després cal torçar a l'esquerra, hi ha una fita jacobeo no gaire ben situat, i prendre la senda estreta que descendeix fins a la.En aquest punt es pot continuar per la pista asfaltada o pel passeig de fusta que voreja la platja. Triem aquesta última opció i desemboquem en l'AC-440 a l'entrada de Muxía. Entrem per ella i passat l'Hostal La Creu hi ha una senyalització al costat del voral esquerre que guia fins a l'alberg de pelegrins, al carrer Enfesto.Per a arribar fins al Santuari de la Verge de la Barca, assolat per un virulent incendi el dia de Nadal de 2013, continuem sempre de front pel passeig, al costat dels ports pesquer i esportiu, i en el centre de la població hi ha un senyal que ens dirigeix cap a la, i el Santuari. De camí a aquest passem al costat de la, que ocupa la part baixa de lai presenta traces del romànic de transició i del gòtic. Alberga la capella gòtica del Rosari, del segle XIV. Mig quilòmetre després arribem a el. L'origen d'una capella en aquest lloc pot remuntar-se als segles XI o XII, però el primer document que fa referència al Santuari és de 1544. El temple actual és barroc de 1719 d'una sola nau. Als voltants es troben la, la, la, que guarden relació amb la llegenda de l'arribada de la Verge a aquestes costes en una barca de pedra i la seva aparició a l'Apòstol Santiago per a animar-li durant la seva predicació