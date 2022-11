Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo

O itinerario

De Sebrayo, esta pequena poboación, que nos deu cama, saímos pola estrada local e nuns 12 minutos, baixo a ponte da Autovía do Cantábrico, viramos cara á dereita por unha pista. Renovamos de novo por asfalto e baixamos por unha senda onde poderemos comprobar a eficacia do noso Gore-Tex. Normalmente hai moito barro e auga. Despois continuamos por unha pista, separados da estrada por un valo de arame, até cruzar a ponte sobre a autovía. Máis adiante saímos á N-632 de fronte entramos en Villaviciosa, poboación senlleira asentada nunha ampla ría de 8 quilómetros e coñecida pola calidade da súa sidra.A recta de entrada á poboación é longa e pesada e unha vez no centro urbano hai que ir saír á estrada de Infiesto, a AS-255. Deixámola por uns momentos para aproveitar o refuxio que nos ofrece o Parque da Alameda e a canle do río Linares . A AS-255 abandónase finalmente pola dereita xunto ao bar A Regatina e chegamos até unha ermida para cruzar a ponte de pedra de San Juan. Pasamos o barrio de La Parra e pola VV-10 chegamos até a aldea de Casquita , da parroquia de Grases. Aquí, unha mouteira desgastada con dúas vieiras sinala o desvío a Oviedo ou a continuación a Xixón. Os que opten por Oviedo continuarán até Santiago polas sendas do Camiño Primitivo, polo interior de Asturias e Lugo capital para unirse ao Camiño Francés en Melide.Para os que se decidan por esta interesante opción, o itinerario é o que segue: Casquita, Camoca de Abaixo, Camoca e San Pedro de Ambás. A partir de aquí poder elixir entre continuar polo Camiño oficial ou seguir polo mosteiro cisterciense de Valdediós (con acollida por parte do Arcebispado de Oviedo). Ambas as alternativas conflúen no alto da Campa para baixar até Veiga de Sariego, con albergue de peregrinos de 16 prazas. Desde Sebrayo a Veiga de Sariego hai 24 quilómetros. O segundo día, até Oviedo, o trazado vai cara a Pola de Siero (con albergue de peregrinos). Neste tramo desde Veiga de Sariego até Pola habilitaron unha ruta alternativa sen tráfico rodado que evita todo o tramo de estrada. Non hai perda desde o albergue de Veiga, e o itinerario vai polo Castro, Aveno, Ermida da Virxe de Bienvendida, Ponte de Recuna e Pola de Siero. Desde Siero, continúa polo Berrón, Fonciello, Palacio de Meres, San Pedro de Granda, Colloto, barrio de Cerdeño e Oviedo. Entre Veiga de Sariego e Oviedo median 27 quilómetros.Cara a Xixón, seguimos de fronte polo Camiño da Costa. Nun quilómetro chegamos a Grases de Abaixo e noutro máis a Niévares, xa pola VV-9. Así comezan máis de tres quilómetros de dura subida por pistas e estrada, salvando máis de 300 metros de desnivel, que levan ao Alto da Cruz. Hai que tomarse a ascensión con calma pois algúns tramos son realmente duros. Desde o alto, con vistas do val de Peón, hai que baixar pola estrada até esta localidade. Hai un camiño a man esquerda que atalla, aínda que é probable que non estea moi coidado.En Peón pasamos xunto á igrexa de Santiago, construción popular restaurada en 1929. A xornada prosegue polo piso da AS-331, aínda que nuns centos de metros cambiámolo polo de camiños e pistas que ascenden até o alto do Curbiello, segundo e último da etapa, que coroamos de novo pola AS-331. A partir de aí todo é descenso até a cidade de Xixón, que xa divisamos. Na baixada de Curbiello deixamos a estrada provincial por un camiño que salgue á dereita. Máis tarde, pasaremos por encima da autovía e con este xogo estrada - camiño seguiremos até o cámping de Deva, onde se atopa o albergue de peregrinos. Desde xuño de 2012 o Cámping conta cunha conexión de autobús que leva até o Centro. Xa por zona residencial chegaremos a Cabueñes, a antesala dun Xixón ao que accederemos xunto ao río Piles.