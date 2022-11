Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

O itinerario

Comezamos retrocedendo a distancia andada o día anterior até chegar á altura da mouteira, onde viramos á esquerda. Un camiño empedrado bautizado como O Calerón descende até Veiga, unha preciosa aldea xunto ao mar.Á entrada pasaremos xunto a a Capela de Santa María Magdalena e baixaremos até a praia para cruzar por unha ponte o regacho do Acivro. Un camiño a man esquerda, embarrado gran parte do ano, sobe pola ladeira de o monte Cueto en dirección a Berbes. Na subida hai que pasar un enreixado e saír á N-632 para coller un camiño que leva até este pobo.Tras Berbes cruzaremos de novo a nacional e baixaremos por unha senda estreita con abundante vexetación. Este tramo está a alternar entre estrada, que vai dando unha volta, e camiños, polos que imos atallando. De novo saímos á estrada e por un falso chan pásase o arroio da Régula. Entramos así en o Concello de Caravia e a man dereita ascende unha pista que en breve baixa entre eucaliptos e helechos a o Arenal de Morís. Comezan así uns quilómetros de gran beleza xa que camiñamos pola ladeira da montaña xunto ao mar.Pasaremos por a Praia da Beciella, lugar onde vai morrer o río dos Romeus e onde houbo un hospital de peregrinos. Chegaremos até a Praia da Espasa e antes de cruzar o río do mesmo nome veremos as ruínas dunha venda que tamén foi antiga parada para os camiñantes. Dicimos adeus a Caravia para entrar en o Concello de Colunga e desde aquí o mellor é continuar algo máis dun quilómetro pola N-632 até A Illa. Unha mouteira lémbranos que esta localidade ten albergue.Se non imos quedarnos aquí o mellor é seguir sen máis complicacións e avanzar por estrada tres quilómetros e medio máis até o centro de Colunga. Non é o percorrido oficial, o cal vai por camiños tomándoo á esquerda á altura do hotel monte e mar para pouco despois atravesar a AS-260 e entrar en Colunga. Cuestión de gustos. A chegada a Colunga, percorrendo máis da metade da etapa, ben merece un descanso. A capital do Concello abandónase pola estrada ao coller a man esquerda o desvío da A-258 cara a Infiesto.Seguindo por ela collemos o desvío da CL-1 cara a Pernús. Pasaremos baixo a ponte da autoestrada A-8 e ascenderemos para deixar o caserío de Beldreu á nosa esquerda e descender até Pernús, pasando xunto á igrexa de San Pedro. En breve a estrada pica en ascenso durante quilómetro e medio. Esta é a distancia que nos separa de A Llera e da súa igrexa de San Antolín. Seguimos até Priesca, algo máis adiante, onde nos espera outra igrexa. Neste caso a de San Salvador, a máis tardía das igrexas prerrománicas asturianas.Á dereita da igrexa xorde unha senda pola que descendemos até A Veiga. Dunha altitude de 140 metros descendemos até os 32 en tan só un quilómetro. Seguindo pola marxe esquerda do río chegamos até Sebrayo e ás antigas escolas, que se converteron en 1998 nun albergue de peregrinos. Abre do 1 de marzo ao 31 de novembro e xestiónao Sonia, unha veciña moi amable que vive no número 7.