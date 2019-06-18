Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Etapa sen grandes dificultades. Aproveita para descansar!
Información sobre a etapa 19: Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Ampliar mapa
Puntos de interese da etapa 19: Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
O itinerario
Comezamos retrocedendo a distancia andada o día anterior até chegar á altura da mouteira, onde viramos á esquerda. Un camiño empedrado bautizado como O Calerón descende até Veiga, unha preciosa aldea xunto ao mar.Á entrada pasaremos xunto a a Capela de Santa María Magdalena e baixaremos até a praia para cruzar por unha ponte o regacho do Acivro. Un camiño a man esquerda, embarrado gran parte do ano, sobe pola ladeira de o monte Cueto en dirección a Berbes. Na subida hai que pasar un enreixado e saír á N-632 para coller un camiño que leva até este pobo.Tras Berbes cruzaremos de novo a nacional e baixaremos por unha senda estreita con abundante vexetación. Este tramo está a alternar entre estrada, que vai dando unha volta, e camiños, polos que imos atallando. De novo saímos á estrada e por un falso chan pásase o arroio da Régula. Entramos así en o Concello de Caravia e a man dereita ascende unha pista que en breve baixa entre eucaliptos e helechos a o Arenal de Morís. Comezan así uns quilómetros de gran beleza xa que camiñamos pola ladeira da montaña xunto ao mar.Pasaremos por a Praia da Beciella, lugar onde vai morrer o río dos Romeus e onde houbo un hospital de peregrinos. Chegaremos até a Praia da Espasa e antes de cruzar o río do mesmo nome veremos as ruínas dunha venda que tamén foi antiga parada para os camiñantes. Dicimos adeus a Caravia para entrar en o Concello de Colunga e desde aquí o mellor é continuar algo máis dun quilómetro pola N-632 até A Illa. Unha mouteira lémbranos que esta localidade ten albergue.Se non imos quedarnos aquí o mellor é seguir sen máis complicacións e avanzar por estrada tres quilómetros e medio máis até o centro de Colunga. Non é o percorrido oficial, o cal vai por camiños tomándoo á esquerda á altura do hotel monte e mar para pouco despois atravesar a AS-260 e entrar en Colunga. Cuestión de gustos. A chegada a Colunga, percorrendo máis da metade da etapa, ben merece un descanso. A capital do Concello abandónase pola estrada ao coller a man esquerda o desvío da A-258 cara a Infiesto.Seguindo por ela collemos o desvío da CL-1 cara a Pernús. Pasaremos baixo a ponte da autoestrada A-8 e ascenderemos para deixar o caserío de Beldreu á nosa esquerda e descender até Pernús, pasando xunto á igrexa de San Pedro. En breve a estrada pica en ascenso durante quilómetro e medio. Esta é a distancia que nos separa de A Llera e da súa igrexa de San Antolín. Seguimos até Priesca, algo máis adiante, onde nos espera outra igrexa. Neste caso a de San Salvador, a máis tardía das igrexas prerrománicas asturianas.Á dereita da igrexa xorde unha senda pola que descendemos até A Veiga. Dunha altitude de 140 metros descendemos até os 32 en tan só un quilómetro. Seguindo pola marxe esquerda do río chegamos até Sebrayo e ás antigas escolas, que se converteron en 1998 nun albergue de peregrinos. Abre do 1 de marzo ao 31 de novembro e xestiónao Sonia, unha veciña moi amable que vive no número 7.
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo