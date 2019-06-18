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Etapa de Xixón a Avilés
O caso histórico de Avilés e a súa arquitectura tradicional espérache
Información sobre a etapa 21: Etapa de Xixón a Avilés
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Puntos de interese da etapa 21: Etapa de Xixón a Avilés
O itinerario
A saída dunha gran cidade sempre é tediosa, sobre todo debido aos sinais de todo tipo que impiden apreciar as frechas amarelas. Despois de Xixón espéranos un paseo polo monte Areo, o val de Carreño e os últimos oito quilómetros pola AS-19, envolvidos na paisaxe industrial que rodea a Avilés.Tras saír do armazón de rúas de Xixón o traxecto busca por estrada a base do Monte Areo, e a través de rúas asfaltadas, entre pequenas urbanizacións, imos gañando altura admirando unha paisaxe onde se xuntan dous extremos: Industria e natureza.O asfalto reverte en camiño e vémonos rodeados dunha masa de eucaliptos. Pasado o cartel indicador de Dolmen de San Pablo, viramos á esquerda para descender cara ao val de Carreño e Santa Eulalia do Val. Atravesamos durante catro quilómetros este val e chegamos a Tamón tras pasar un túnel. Tamón déixase pola AS-326 e enlazamos coa AS-19, que nos leva primeiro a Trasona e máis tarde até Avilés.
As dificultades
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