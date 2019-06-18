Etapa de Sebrayo a Gijón / Enlace hasta Oviedo y Camino Primitivo

El itinerario

De Sebrayo, esta pequeña población, que nos ha dado cama, salimos por la carretera local y en unos 12 minutos, bajo el puente de la Autovía del Cantábrico, giramos hacia la derecha por una pista. Reanudamos de nuevo por asfalto y bajamos por una senda donde podremos comprobar la eficacia de nuestro Gore-Tex. Normalmente hay mucho barro y agua. Después continuamos por una pista, separados de la carretera por una valla de alambre, hasta cruzar el puente sobre la autovía. Más adelante salimos a la N-632 de frente entramos en Villaviciosa, población señera asentada en una amplia ría de 8 kilómetros y conocida por la calidad de su sidra.

La recta de entrada a la población es larga y pesada y una vez en el casco urbano hay que ir a salir a la carretera de Infiesto, la AS-255. La dejamos por unos momentos para aprovechar el refugio que nos ofrece el Parque de la Alameda y el cauce del río Linares . La AS-255 se abandona finalmente por la derecha junto al bar La Regatina y llegamos hasta una ermita para cruzar el puente de piedra de San Juan.

Pasamos el barrio de La Parra y por la VV-10 llegamos hasta la aldea de Casquita , de la parroquia de Grases. Aquí, un mojón desgastado con dos vieiras señala el desvío a Oviedo o la continuación a Gijón. Los que opten por Oviedo continuarán hasta Santiago por las sendas del Camino Primitivo, por el interior de Asturias y Lugo capital para unirse al Camino Francés en Melide.

Para los que se decidan por esta interesante opción, el itinerario es el que sigue: Casquita, Camoca de Abajo, Camoca y San Pedro de Ambás. A partir de aquí se puede elegir entre continuar por el Camino oficial o seguir por el monasterio cisterciense de Valdediós (con acogida por parte del Arzobispado de Oviedo). Ambas alternativas confluyen en el alto de la Campa para bajar hasta Vega de Sariego, con albergue de peregrinos de 16 plazas. Desde Sebrayo a Vega de Sariego hay 24 kilómetros. El segundo día, hasta Oviedo, el trazado va hacia Pola de Siero (con albergue de peregrinos). En este tramo desde Vega de Sariego hasta Pola han habilitado una ruta alternativa sin tráfico rodado que evita todo el tramo de carretera. No hay pérdida desde el albergue de Vega, y el itinerario va por El Castro, Aveno, Ermita de la Virgen de Bienvendida, Puente de Recuna y Pola de Siero. Desde Siero, continúa por El Berrón, Fonciello, Palacio de Meres, San Pedro de Granda, Colloto, barrio de Cerdeño y Oviedo. Entre Vega de Sariego y Oviedo median 27 kilómetros.

Hacia Gijón, seguimos de frente por el Camino de la Costa. En un kilómetro llegamos a Grases de Abajo y en otro más a Niévares, ya por la VV-9. Así comienzan más de tres kilómetros de dura subida por pistas y carretera, salvando más de 300 metros de desnivel, que llevan al Alto de la Cruz. Hay que tomarse la ascensión con calma pues algunos tramos son realmente duros. Desde el alto, con vistas del valle de Peón, hay que bajar por la carretera hasta esta localidad. Hay un camino a mano izquierda que ataja, aunque es probable que no esté muy cuidado.

En Peón pasamos junto a la iglesia de Santiago, construcción popular restaurada en 1929. La jornada prosigue por el piso de la AS-331, aunque en unos cientos de metros lo cambiamos por el de caminos y pistas que ascienden hasta el alto del Curbiello, segundo y último de la etapa, que coronamos de nuevo por la AS-331. A partir de ahí todo es descenso hasta la ciudad de Gijón, que ya divisamos. En la bajada de Curbiello dejamos la carretera provincial por un camino que sale a la derecha. Más tarde, pasaremos por encima de la autovía y con este juego carretera - camino seguiremos hasta el camping de Deva, donde se encuentra el albergue de peregrinos. Desde junio de 2012 el Camping cuenta con una conexión de autobús que lleva hasta el Centro. Ya por zona residencial llegaremos a Cabueñes, la antesala de un Gijón al que accederemos junto al río Piles.