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Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
Iparraldeko Bidetik edo Bide Primitibotik jarrai daiteke. Aukeratu!
Etapari buruzko informazioa 20: Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
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Etapako interesguneak 20: Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
Ibilbidea
Sebraotik, ohea eman digun herri txiki hau, herriko errepidetik atera eta 12 minutu barru, Kantauriko Autobiaren zubiaren azpian, eskuinera biratuko dugu pista batetik. Berriro ere asfaltoz hasiko gara, eta bidezidor batetik jaitsiko gara. Hor ikusiko dugu gure Gore-Tex sistemaren eraginkortasuna. Normalean, lokatz eta ur asko dago. Ondoren, pista batetik jarraituko dugu, alanbre-hesi batek errepidetik bereizirik, autobiaren gaineko zubia gurutzatu arte. Aurrerago, N-632 errepidera atera, eta Villaviciosan sartuko gara. Herri hori 8 kilometroko itsasadarrean dago eta ezaguna da sagardoaren kalitateagatik. Herrira iristeko zuzena luzea eta astuna da, eta hirigunean behin Infiestoko errepidera joan behar da, AS-255 errepidera. Tarteka utziko dugu, Alameda parkeak eta Linares ibaiaren ibilguak eskaintzen diguten babeslekua aprobetxatzeko. Azkenik, AS-255 errepidea eskuinetik utziko dugu, La Regatina tabernaren ondoan, eta ermita bateraino iritsiko gara, San Juan harrizko zubia zeharkatzeko. La Parra auzoa pasa eta VV-10 errepidetik Casquita herrixkara iritsiko gara, Grases parrokiara. Hemen, bi beirarekin higatutako mugarri batek Oviedorako desbideraketa edo Gijónerako jarraipena adierazten du. Oviedo aukeratzen dutenek Bide Primitiboko bidezidorretan barrena jarraituko dute Santiagoraino, Asturias eta Lugon barrena, Melideko Bide Frantsesarekin bat egiteko. Aukera interesgarri hori hautatzen dutenek ibilbide hau izanen dute: Casquita, Camoca de Abajo, Camoca eta San Pedro de Ambás. Hortik aurrera, bi aukera daude: bide ofizialetik jarraitu edo Valdediosko monasterio zistertarra (Oviedoko artzapezpikutzak hartzen du). Bi aukera horiek bat egiten dute La Campa gainean eta Vega de Sariegoraino jaisten dira, 16 plazako erromesen aterpetxearekin. Sebrayotik Vega de Sariegora 24 kilometro daude. Bigarren egunean, Oviedoraino, ibilbidea Sieroko Pola aldera doa (erromesen aterpetxearekin). Tarte horretan, Sariego ibarretik Pola arte, beste bide bat prestatu dute, ibilgailu-trafikorik gabea, errepide-zati osoa saihesteko. Ibarreko aterpetxetik ez dago galerarik, eta ibilbidea El Castron, Avenon, Andre Maria Ongietorriaren ermitan, Recunako zubian eta Sieroko polan barrena doa. Sierotik, El Berrón, Fonciello, Palacio de Meres, San Pedro de Granda, Colloto, Cerdeño eta Oviedo auzoetatik jarraituko du. Vega de Sariego eta Oviedo artean 27 kilometro daude. Gijonera, Kostaldeko Bidetik jarraitu. Kilometro batean Grases de Abajo mendira iritsiko gara eta beste batean Niévares, vvv-9tik. Horrela, pistetan eta errepidean hiru kilometro baino gehiagoko igoera gogorra hasten da, 300 metrotik gorako desnibela gaindituz, eta Gurutzearen Gainera eramaten dute. Igoera lasaitasunez hartu behar da, tarte batzuk benetan gogorrak baitira. Goitik, Peoi bailarako ikuspegiarekin, errepidetik jaitsi behar da herri horretaraino. Ezkerretara bide bat dago, traba egiten duena, baina litekeena da oso kontuz ez egotea. Peonen Santiago elizaren ondotik pasatuko gara, 1929an zaharberritutako herri eraikina. Jardunaldiak aurrera jarraitzen du ASko 331. Hala ere, ehunka metrotan, Curbiello gaineraino (etapako bigarren eta azken zatia) igotzen diren bide eta pistak jarriko ditugu, eta AStik (331) igoko gara. Hortik aurrera, Gijon hiriraino jaisten da dena, eta dagoeneko ikusiko dugu. Curbielloko jaitsieran, probintziako errepidea utzi, eskuinetara dagoen bide batetik. Gero, autobiaren gainetik pasatuko gara, eta errepide-jolas honekin - bidea - Devako kanpinera joango gara, han baitago erromesen aterpetxea. 2012ko ekainetik aurrera, kanpinak autobus-konexio bat du, eta zentroraino doa. Bizitegi-gunetik Cabueñesera iritsiko gara, Gijon baten atarira, eta Piles ibaiaren ondoan sartuko gara.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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