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San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
Zailtasun handirik gabeko garaia. Aprobetxatu atseden hartzeko!
Etapari buruzko informazioa 19: San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
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Etapako interesguneak 19: San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
Ibilbidea
Aurreko egunean egindako distantzia atzera eginez hasiko gara, mugarriaren altuerara iritsi arte, eta han ezkerrera egingo dugu. El Calerón izeneko bide harriztatu bat Vegara jaisten da, itsasoaren ondoko herrixka eder batera. Sarreran, Santa Maria Magdalena kaperaren ondotik pasatuko gara, eta hondartzara jaitsiko gara, Aceboko errekastoa zubi batetik zeharkatzeko. Ezker-eskuko bide bat, urtearen zati handi batean sartuta, Cueto mendiaren magaletik igotzen da Berbes aldera. Igoeran, burdin hesi bat pasatu eta N-632 errepidera atera behar da, herri honetara daraman bidea hartzeko. Berbesen atzetik nazioa gurutzatuko dugu berriro eta landaretza ugariko bide estu batetik jaitsiko gara. Tarte horretan, bi bide daude: batetik, errepidea, bira bat ematen ari dena, eta, bestetik, bideak. Bide horietatik barrena joango gara. Berriro ere errepidera atera eta lautada faltsu batetik La Régula erreka pasatzen da.Horrela, Caraviako Kontzejura sartuko gara, eta eskuinetara pista bat igoko da. Pista hori laster jaitsiko da eukaliptoen eta iratzeen artean, Morisko Areatzara. Hala, kilometro eder batzuk hasten dira, mendiaren magalean barna ibiltzen garelako itsasoaren ondoan. Beciella hondartzatik pasatuko gara, Erromeroen ibaia hilko den tokitik, eta erromesen ospitale bat izan zen. Espasa hondartzara iritsiko gara, eta izen bereko ibaia gurutzatu aurretik, ibiltarientzako geltoki zaharra izan zen salmenta baten hondakinak ikusiko ditugu. Karabiari agur esaten diogu Colungako Kontzejura sartzeko, eta hemendik kilometro bat baino gehiago egitea da onena, N-632 errepidetik Uharteraino. Mugarri batek herri honek aterpetxea duela gogorarazten digu. Hemen gelditu behar ez badugu, beste konplikaziorik gabe jarraitu eta errepidean hiru kilometro eta erdi gehiago egin Colunga erdiguneraino. Ez da ibilbide ofiziala, ezkerretara hartuz, mendi eta itsaso hotelaren parean, handik gutxira AS-260 errepidea zeharkatu eta Colungan sartzeko. Gustu kontua. Colungara iristeko, etaparen erdia baino gehiago egin behar da, eta atsedenaldia merezi du. Kontzejuaren hiriburua errepidetik ateratzen da, A-258 errepidetik Infiestorako desbideraketa ezkerretara hartuta. Bertatik, CL-1-etik Pernuserako desbideratzea hartuko dugu. A-8 autobideko zubiaren azpitik pasa eta Beldreu baserria gure ezkerretara utzi eta Pernuseraino jaitsiko gara, San Pedro elizaren ondotik pasatuz. Laster, errepideak gora egiten du kilometro eta erdian. Horixe da La Lleratik eta San Antolin elizatik bereizten gaituen distantzia. Priesca arte jarraituko dugu, aurrerago, beste eliza baten zain. Kasu honetan, San Salvador eliza, Asturiasko eliza prerromaniko berantiarrena. Elizaren eskuinean bidexka bat dago, La Vegara jaisteko.140 metroko altueratik 32 metrora jaitsiko gara kilometro bakar batean. Ibaiaren ezkerraldetik jarraituz Sebraora eta antzinako eskoletara iritsiko gara. 1998an erromesen aterpetxe bihurtu ziren. Martxoaren 1etik azaroaren 31ra izango da zabalik, eta Soniak kudeatzen du, 7. zenbakian bizi den bizilagun atsegin batek.
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