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Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa
Etapa dibertigarria, parrokia ugarirekin, Llanesen eta Ribadesellan
Etapari buruzko informazioa 18: Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa
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Etapako interesguneak 18: Llanesetik San Esteban de Lezesera arteko etapa
Ibilbidea
Llanesko irteera ez dago behar bezala seinaleztatuta, eta, zentzu komunean, AS-263 errepidean aurrera egiten dugu Ribadesellara bidean. Eguneko lehen mugarria Villa de Llanes tanatorioaren parean dago, eta Poora eramango gaitu bide zahar batetik (2. km). Fatxada zuriko eta teilazko parrokia-elizara iritsita, aukerarik onena da seinaleak ez jarraitzea eta trenbidera joan eta haiek gurutzatzea. Ribadesellara doan errepidetik jarraitu, eta eskuinetik utzi, Celoriora doan bidea hartzeko. Llanesko herrixka hori San Salvador monasterioaren inguruan hazi zen, eta, gaur egun, haren jatorri erromanikoaren aztarna batzuk baino ez dira geratzen (4,3 km). Alde batera utzita, oinak hondartzan ditugu. Hurrengo mugarriak Barro eta Niembro dira, Llanesko Kontzejuko beste bi herri turistiko. Horien artean, Doloreetako Andre Mariaren eliza dago hareatzaren gainean. Itsasgoran, paduran islatutako tenplu neoklasiko hori ikusiko dugu. Gozamen horren ondoren, ezkerretara doan bidexka bat Niembrorekin lotzen da (8. km). Errepidera atera eta, ondoren, AS-263 errepidean amaitzen den pista hartuko dugu. Oinezkoentzako pasealeku batetik San Antolin hondartza eta Bedon ibaiaren bokalea astiro ikus daitezke. Trenbideari esker iragartzeko estanpa. Hala, etaparen herena baino gehiago igaro den Navesera iritsiko gara (12,3 km). Villahormesera joko dugu orain, Llanes eta Ribadesella lotzen zituen Errege Bide zaharretik. Ibilbide honen ertzean Arimen kapera dago, XII. mendeko umildegi bat, bandalo talde batek 2012ko irailaren 1eko goizaldea suntsitu zuena. Villahormes-etik (13,2 km), Nueva de Llaneseraino jarraituko dugu. Herri horretan indarberritu ditzakegu zerbitzu guztiak (16,1 km). Adi: Piñeres de Prían (hurrengo herria) lo egin behar badugu, New Yorken ez dago zerbitzurik, otordurik ematen ez duen taberna bat besterik ez baitago. Berriro ere AS-263 errepideari helduko diogu, eta bidea eskuin aldetik hasiko da, hesiekin trenbide-pasagunearen aurretik. A-8tik Piñeres de Príara (18. km) iristeko zuzen luze bat egingo dugu. Herri honetan 8 plazako aterpetxe bat dago eta maiatzaren erdialdetik irailaren erdialdera 36 plaza daude errektore etxean. Landa etxearen jabeak, Rosa Cuetok, A Medio del Camino elkartea sortu zuen, erromesari laguntzeko eta kredentzialak izateko. Piñeresetik irtengo gara, aurrez aurre, AS-263 errepiderako desbideraketa hartu gabe; izan ere, gaizki kokatutako mugarri batek nahas gaitzake, eta, aurrerago, ezker-eskuarekin, tarte belartsu bat sortzen da. Tarte hori erraz samar urtzen da, eta San Pedro elizara igotzen da, kanpandorretik ateratzen baita. Cuerresera jaitsiko gara ur-biltegiaren ondotik ateratzen den bidetik, eta lehenengo etxeak pasatzean, FEVEren bidea zeharkatzea izango da egokiena. Hala ere, ibilbide ofizialak eskuinetik jarraitzen du, eta ingurabide bikaina ematen du. Cuerresen, familia alemaniar batek harrera tradizionala eskaintzen du etxean.' Aguamiako Erdi Aroko zubira iritsiko gara. Duela gutxi berritu dute zubia, eta Ribadesellako Kontzejura sartuko gara (22,5 km). Aurrerago, bidea gurutzatuko dugu, eta zuzen jarraituko dugu Ribadesellarantz. Handik ordubetez baino gehiagoz iritsiko gara, Sobares eta Pozu la Arena inguruetan ibili ondoren. Ribadesellara atzeko atetik sartzen da. Hasieran ez du erakargarritasunik ematen, baina bat-batean El Portiellu auzoko kalezuloen bilbean murgilduta gaude. Herriko alde zaharretik jaitsiko gara, Sellaren gaineko pasabidearen bila. Urtero milaka palista markatzen dira, Nazioarteko Jaitsieran (29. km) Arriondasko zubitik ateratzen direnean. Antzina, zubirik ez zegoenean, erromesek Santa Ana kaperatik igotzen zuten ubidea. Orain ez, beraz, gure helburua San Esteban bada, hormigoizko zubia gurutzatuko dugu Ribadesella modernoan sartzeko. Sella igaro ondoren, seinaleek eskuinera birarazten gaituzte. Pixka bat inguratuz, Santa Marina hondartzako pasealekura iritsiko gara, eta San Pedrora doan tokiko errepidera iritsiko gara (32,6 km). Aldapa handi baten ondoren (punturen batean atseden gehiago hartzen du zigzag-en), alde batera utziko du Abeu herrixka. Jacobeo mugarri batek ezkerretara gidatzen du San Esteban de Lecesko hurrengo aterpetxeraino (33,9 km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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