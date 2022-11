Etapa de Llanes a Sant Esteban de Leces

L’itinerari

La sortida de Llanes no està convenientment senyalitzada i per sentit comú avancem per l'AS-263 en direcció a Ribadesella. La primera fita de la jornada es troba a l'altura del Tanatori Vila de Llanes i ens porta fins a Poo per un antic camí (Km 2).Arribant a l'església parroquial de façana blanca i teula, la millor opció és no seguir la senyalització i anar cap a les vies del tren i creuar-les. Continuem per la carretera a Ribadesella i la deixem per la dreta per a prendre un camí que condueix fins a Celorio, llogaret de Llanes que va créixer entorn del Monestir de San Salvador i del qual avui només queden alguns vestigis del seu origen romànic (Km 4,3). Deixant-ho a un costat ens trobem amb els peus a la platja.Les següents fites són Fang i Niembro, altres dues localitats turístiques del Consell de Llanes. Entre elles s'alça sobre l'arenal l'església de La nostra Senyora dels Dolores. Amb marea alta podrem veure aquest temple neoclàssic reflectit en el mareny. Després d'aquesta delícia, una sendera a mà esquerra enllaça amb Niembro (Km 8). Sortim a la carretera i prenem després una pista que desemboca de nou en l'AS-263. Per un passeig per als vianants es pot admirar pausadament la Platja de Sant Antolín i la desembocadura del riu Bedón. Una estampa d'anunci gràcies a la via del ferrocarril que la recorre.Així arribem a Naus on ja ha transcorregut més d'un terç de l'etapa (Km 12,3). Ens dirigim ara cap a Villahormes per l'antic Camí ral que unia Llanes amb Ribadesella. A la vora d'aquest trajecte es troba la capella de les Ànimes, un humilladero del segle XII que un grup de vàndals va destrossar la matinada de l'1 de setembre de 2012. Des de Villahormes (Km 13,2) prosseguim fins a Nova de Llanes, una localitat amb tots els serveis on podem recuperar forces (Km 16,1). Atenció perquè si dormirem en Piñeres de Pría, la següent localitat, és indispensable comprar en Nova ja que en Piñeres no hi ha serveis, tan sols un bar que no dona menjars.De nou reprenem l'AS-263, deixant-la per un camí que parteix a mà dreta abans del pas a nivell amb barreres. Enfilem una llarga recta després de salvar l'A-8 per a arribar a Piñeres de Pría (Km 18). En aquesta localitat hi ha un alberg de 8 places i de mitjan maig a mitjan setembre s'habiliten 36 places a la casa rectoral. La propietària de la casa rural, Rosa Cueto, va formar l'Associació A Meitat del Camí, d'ajuda al pelegrí i disposen de credencials. Sortim de Piñeres, de front, sense prendre el desviament a l'AS-263, ja que una fita mal situada pot confondre'ns, i més endavant, a mà esquerra sorgeix un tram herbós, que sol entollar-se amb facilitat, que puja, camp a través inclòs, fins a l'església de Sant Pere que sobresurt per la seva torre campanar.Baixem fins a Cuerres pel camí que sali al costat del dipòsit d'aigua i en passar les primeres cases el més lògic és travessar la via del FEVE, no obstant això el trajecte oficial segueix per la dreta donant una gran marrada. En Cuerres, una família alemanya ofereix acolliment tradicional a la seva casa. Arribem al pont medieval de l'Aguamía, restaurat recentment, i d'aquesta manera entrem en el Consell de Ribadesella (Km 22,5). Més endavant sí que travessem la via i seguim tot recte cap a Ribadesella, a la qual arribem en més d'una hora després de recórrer els paratges de Sobares i Pozu la Sorra.L'entrada a Ribadesella és per la porta de darrere, en principi no ofereix cap atractiu però de sobte ens trobem immersos en la trama de carrerons del barri del Portiellu. Descendim pel centre històric de la vila buscant el gual sobre el Sella, objectiu que també es marquen milers de palistes cada estiu quan prenen la sortida en el pont d'Arriondas en el Descens Internacional (Km 29).Antigament, quan no hi havia pont, els pelegrins salvaven el llit embarcant des de la capella de Santa Ana . Ara no, així que si la nostra meta és Sant Esteban, creuarem el pont de formigó per a endinsar-nos en la moderna Ribadesella. Passat el Sella, els senyals ens fan girar a la dreta. Donant una lleugera marrada aconseguirem el passeig de la platja de Santa Marina, desembocant en la carretera local que condueix fins a Sant Pere (Km 32,6), i que després d'un fortíssim repit (en algun punt és més descansat pujar en zig zag) deixarà a un costat el llogaret d'Abeu. Una fita jacobeo guia a mà esquerra fins al pròxim alberg de Sant Esteban de Leces (Km 33,9).