Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

El itinerario

La salida de Llanes no está convenientemente señalizada y por sentido común avanzamos por la AS-263 en dirección a Ribadesella. El primer mojón de la jornada se encuentra a la altura del Tanatorio Villa de Llanes y nos lleva hasta Poo por un antiguo camino (Km 2). Llegando a la iglesia parroquial de fachada blanca y teja, la mejor opción es no seguir la señalización e ir hacia las vías del tren y cruzarlas. Continuamos por la carretera a Ribadesella y la dejamos por la derecha para tomar un camino que conduce hasta Celorio, aldea de Llanes que creció en torno al Monasterio de San Salvador y del que hoy sólo quedan algunos vestigios de su origen románico (Km 4,3). Dejándolo a un lado nos encontramos con los pies en la playa. Los siguientes hitos son Barro y Niembro, otras dos localidades turísticas del Concejo de Llanes. Entre ellas se alza sobre el arenal la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Con marea alta podremos ver este templo neoclásico reflejado en la marisma. Tras esta delicia, un sendero a mano izquierda enlaza con Niembro (Km 8). Salimos a la carretera y tomamos después una pista que desemboca de nuevo en la AS-263. Por un paseo peatonal se puede admirar pausadamente la Playa de San Antolín y la desembocadura del río Bedón. Una estampa de anuncio gracias a la vía del ferrocarril que la recorre. Así llegamos a Naves donde ya ha transcurrido más de un tercio de la etapa (Km 12,3). Nos dirigimos ahora hacia Villahormes por el antiguo Camino Real que unía Llanes con Ribadesella. Al borde de este trayecto se encuentra la capilla de las Ánimas, un humilladero del siglo XII que un grupo de vándalos destrozó la madrugada del 1 de septiembre de 2012. Desde Villahormes (Km 13,2) proseguimos hasta Nueva de Llanes, una localidad con todos los servicios donde podemos recuperar fuerzas (Km 16,1). Atención porque si vamos a dormir en Piñeres de Pría, la siguiente localidad, es indispensable comprar en Nueva ya que en Piñeres no hay servicios, tan sólo un bar que no da comidas. De nuevo retomamos la AS-263, dejándola por un camino que parte a mano derecha antes del paso a nivel con barreras. Enfilamos una larga recta tras salvar la A-8 para llegar a Piñeres de Pría (Km 18). En esta localidad hay un albergue de 8 plazas y de mediados de mayo a mediados de septiembre se habilitan 36 plazas en la casa rectoral. La dueña de la casa rural, Rosa Cueto, formó la Asociación A Mitad del Camino, de ayuda al peregrino y disponen de credenciales. Salimos de Piñeres, de frente, sin tomar el desvío a la AS-263, ya que un mojón mal situado puede confundirnos, y más adelante, a mano izquierda surge un tramo herboso, que suele encharcarse con facilidad, que sube, campo a través incluido, hasta la iglesia de San Pedro que sobresale por su torre campanario. Bajamos hasta Cuerres por el camino que sale junto al depósito de agua y al pasar las primeras casas lo más lógico es cruzar la vía del FEVE, sin embargo el trayecto oficial sigue por la derecha dando un gran rodeo. En Cuerres, una familia alemana ofrece acogida tradicional en su casa. Llegamos al puente medieval del Aguamía, restaurado recientemente, y de esta manera entramos en el Concejo de Ribadesella (Km 22,5). Más adelante sí cruzamos la vía y seguimos todo recto hacia Ribadesella, a la que arribamos en más de una hora tras recorrer los parajes de Sobares y Pozu la Arena. La entrada a Ribadesella es por la puerta de atrás, en principio no depara ningún atractivo pero de repente nos encontramos inmersos en la trama de callejuelas del barrio de El Portiellu. Descendemos por el casco histórico de la villa buscando el vado sobre el Sella, objetivo que también se marcan miles de palistas cada verano cuando toman la salida en el puente de Arriondas en el Descenso Internacional (Km 29). Antiguamente, cuando no había puente, los peregrinos salvaban el cauce embarcando desde la capilla de Santa Ana . Ahora no, así que si nuestra meta es San Esteban, cruzaremos el puente de hormigón para adentrarnos en la moderna Ribadesella. Pasado el Sella, las señales nos hacen girar a la derecha. Dando un ligero rodeo alcanzaremos el paseo de la playa de Santa Marina, desembocando en la carretera local que conduce hasta San Pedro (Km 32,6), y que tras un fortísimo repecho (en algún punto es más descansado subir en zig zag) dejará a un lado la aldea de Abeu. Un mojón jacobeo guía a mano izquierda hasta el próximo albergue de San Esteban de Leces (Km 33,9).