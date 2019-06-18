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Unqueratik Llanesera arteko etapa
Asturiasek harrera egin digu Tina Mayor ibaiaren gaineko zubia zeharkatu ondoren
Etapari buruzko informazioa 17: Unqueratik Llanesera arteko etapa
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Etapako interesguneak 17: Unqueratik Llanesera arteko etapa
Ibilbidea
Txokolate esnedunez bustitako gorbataz egindako gosari on baten ondoren, Tina Mayor ibaiaren gaineko zubia gurutzatuko dugu. Devak azken koletazoak ematen ditu itsasoari eman aurretik. Hala, Asturiasen sartuko gara. Arimen kapera baten ondotik pasatzen den bide batetik igotzen da, eta brontzezko inskripzio batek Santiagorainoko distantzia markatzen du: 427 kilometro. Bideak Colombesera darama. Egun eguzkitsuetan, edo ekaitzaren ondoren, Bosgarren Guadalupeko fatxada urdinaren distira ikusiko dugu. Etxe hori Iñigo Noriega etorkinak eraiki zuen eta 1987tik Indianoen Artxiboa dago.Colombreak Pio Noriega eta Francisco Sánchez kaleetan zehar ibiliko dira eta N-634 errepidera joango gara. Orain, trafiko askoko zati arriskutsu bat hasten da. Beste erremediorik ez dago N-634 errepidearen bazterbidean aurrera egitea, Peral auzoa eta, aurrerago, La Franca auzoa, Ribadedevako kontzejuko herria, zeharkatuz. La Franca hondartzan, La Francako Camping Playa de la Franca delakoan, erromesak hartzeko egurrezko txabola batzuk daude (ikus oharrak). Ibilbidea Estatukoa Tresgrandas norabidean utzi eta lurrezko gurdi batetik trenaren bidearekin paralelo joango gara. Zubi bat zeharkatu, eta aurrera jarraitu gorantz, N-634 errepidearekin topo egin arte, 287. kilometroaren parean. Kontuz ibili, beraz, errepidea gurutzatzean, -287 KParen aurreko bihurgunean saihesbide bat dago Penduelesera kostaldeko bidezidor batetik joateko eta errepideko kilometroak kentzeko. Aukera egiten badugu, irekidura batetik sartu behar dugu nazioaren kitamiedoen artean, trenaren bidea "kontu handiz" gurutzatu, eta egurrezko hesi bat jauzi egin ondoren, Santiusteko bufoiak dauden labarretaraino joan. Handik, mendebalderantz jarraitu, landarediaren arteko bidezidor batetik, Buelnako hondartzaraino. Han, herri horretara joan eta Pendueleseraino jarraitu ahal izango dugu. Komeni da hurrengo herrietakoren batean (Buelna edo Pendueles) geldialdi bat egitea; izan ere, GR-E-9ra iristean, ez dugu ezer erosteko aukerarik izango, trazaduratik desbideratu gabe, Andrineraino. Ibilbide luze hori Penduelesen egiten da, eta ibilbide ofizialaren alternatiba da. GRetako ohiko zerrenda gorri eta zuriak adierazten du. Hala ere, trazadura ofizialak bi kilometro egiten ditu N-634 errepidetik Vidiagoraino. Gero, Nazioaren pareko bideetan eta errepidean bertan, Vidiagoko ateak eta Acebaleko San Roke bisitatuko ditu Llanesera iristeko. Esan bezala, GR-E-9tik jarraitzea proposatzen dugu. Bide atsegin horretatik 15 kilometro egingo ditugu Llaneseraino, eta itsasoaren ikuspegi ederrak ikusiko ditugu zenbait zatitan. Kanpinaren ondoren, Vidiago hondartzara, gerturatzeko aukera izango dugu. Hiru kilometro eta erdi geroago, kartel batek adieraziko digu Arenillasko bufoien aurrean gaudela. Itsasertzean irekitako arraildurak edo tximiniak dira, eta itsas leizeekin lotuta daude. Horietan ur gazia presioan sartzen da, eta ur lainoztatuzko hornigailuak sortzen dituzte, 20 metrotik gorako altuerakoak. Baldintzak betetzen badira, miretsi egingo dugu. Gaur egun, ondare historikoak lekua egiten dio naturari. Puron ibaiaren begiratokia ere leku seinalatua da. Hortik zubi batera jaitsiko gara, eta, han, gehienez ere 20 lagun egongo dira. Bi kilometro baino gutxiagoan gaude Andrinen. GR seinaleztapenak aurrera jarraitzen du eta La Ballota hondartzako begiratokiraino igotzen den errepidearekiko paralelo doan oinezkoentzako pasealeku baterantz biratuko dugu. Handik, Llanesko eta Castro uharteko bista ederrak daude, behean. Puntu horretatik onena errepideari kasurik ez egitea da, eta mendi-hegalaren erdian, Bideko Kristoren ermitara, bira handi baten ondoren, doan bidezidorra hartzea.Cue, Llanes eta Kantauri herrixkari buruzko ikuspegia ezin hobea da. Ermitatik Llanesera jaitsiko gara. Antzinako Aguilarreko herriak Erdi Aroko iraganaren aztarnak ditu. Bertako sagardoa dastatu eta portuan zehar ibilaldia egin ahal izango dugu, Ibarrolak margotutako kuboen hesia azalduz. Kostaldeko herri honek ere ez du erromesentzako udal aterperik, beraz, aterpetxe gazte, aterpetxe pribatu, ostatu edo hoteletan saiatu besterik ez dago.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak