Etapa d'Unquera a Llanes

L’itinerari

Després d'un bon desdejuni a base de corbates banyades en xocolata amb llet comencem creuant el pont sobre la ria de Tina Major, on el Deva dona els seus últims espertenecs abans de rendir-se a la mar. D'aquesta manera entrem a Astúries. S'ascendeix per un camí que passa al costat d'una capella d'ànimes on una inscripció en bronze marca la distància fins a Santiago: 427 quilòmetres. El camí porta a Colombres. En dies assolellats, o després de la tempesta, veurem brillar la façana blava de la Cinquena Guadalupe, una mansió indiana que va construir l'emigrant Iñigo Noriega i que alberga des de 1987 l'Arxiu d'Indians. Colombres es deixa pels carrers Pío Noriega i Francisco Sánchez i per un camí anem cap a la N-634. Ara comença un perillós tram amb bastant trànsit.No hi ha un altre remei que avançar pel voral de la N-634 passant el barri del Peral i més endavant La Franca, població també del consell de Ribadedeva. A la platja de la Franca, a la qual s'accedeix des del p.k 286 de la Nacional, el Càmping Platja de la Franca compta amb diverses cabanyes de fusta per a allotjar pelegrins (veure observacions). L'itinerari deixa la Nacional en direcció Tresgrandas i per un carretil de terra anem paral·lels a la via del tren. Creuem un pont i seguim de front en ascens fins a retrobar-nos amb la N-634 a l'altura del seu quilòmetre 287. Ull aquí doncs en travessar la carretera, en una corba just abans del PK-287 hi ha una variant per a anar fins a Pendueles per una senda costanera i llevar-nos quilòmetres de carretera. Si optem per ella hem d'entrar per una obertura en la barana de la nacional, travessar "amb cura" la via del tren i després de saltar una tanca de fusta caminar fins als penya-segats on es troben els bufons de Santiuste, des d'allí continuar direcció oest per una sendera entre vegetació fins a la platja de Buelna on hi ha opció d'anar a aquest poble i seguir per pistes de terra fins a Pendueles.Convé fer un alt en alguna de les següents localitats, ja sigui en Buelna o Pendueles, perquè una vegada en el GR-E-9 no tindrem possibilitat de comprar res, sense desviar-nos del traçat, fins a Andrín. Aquest llarg recorregut es pren en Pendueles , i és una alternativa a l'itinerari oficial. Està senyalitzada per la típica banda vermella i blanca dels GR. El traçat oficial, no obstant això, continua un parell de quilòmetres per la N-634 fins a Vidiago. Després, per camins paral·lels a la Nacional i per la pròpia carretera, visita Portes de Vidiago i Sant Roque del Grevolar per a arribar a Llanes.Com hem dit proposem continuar pel GR-E-9. Aquest agradable camí, pel qual avançarem 15 quilòmetres fins a Llanes , ens premiarà en alguns trams amb unes bones vistes de la mar. Tindrem oportunitat d'acostar-nos a ell després del càmping, a la Platja de Vidiago. Més endavant, passats tres quilòmetres i mig, un cartell ens indicarà que estem davant els Bufons d'Arenillas . Es tracta d'esquerdes o xemeneies obertes en la costa, i connectades amb avencs marins, per les quals l'aigua salada penetra a pressió, formant assortidors d'aigua polvoritzada que poden aconseguir més de 20 metres d'altura. Si es reuneixen les condicions podrem admirar-ho.Avui, el patrimoni històric està fent un lloc al natural. El mirador de el riu Purón és un altre lloc assenyalat. D'aquí baixem a un pont per a creuar-lo on pot llegir-se la indicació 20 persones màxim. En menys de dos quilòmetres estem en Andrín. La senyalització del GR continua i girem cap a un passeig per als vianants paral·lel a la carretera que puja fins al mirador de la Platja de La Ballota. Des d'aquí hi ha unes boniques vistes de Llanes i de l'illot de Castro, a baix. Des d'aquest punt el millor és ignorar la carretera i agafar una sendera que a mig vessant condueix, després d'una gran volta, a l'ermita de el Crist del Camí. La vista que ofereix del llogaret de Cue, Llanes i el Cantàbric és immillorable.Des de l'ermita baixem fins a Llanes, antiga pobla de Aguilar que conserva traços del seu passat medieval. Aquí podrem degustar la seva sidra autòctona i fer una passejada pel port, on emergeix la barrera de galledes pintades per Ibarrola. Aquesta població costanera tampoc té refugi municipal per a pelegrins, així que no queda més remei que intentar-ho en els albergs juvenils, albergs privats, pensions o hotels.