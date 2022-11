Etapa de Unquera a Llanes

El itinerario

Tras un buen desayuno a base de corbatas bañadas en chocolate con leche comenzamos cruzando el puente sobre la ría de Tina Mayor, donde el Deva da sus últimos coletazos antes de rendirse al mar. De esta manera entramos en Asturias. Se asciende por un camino que pasa junto a una capilla de ánimas donde una inscripción en bronce marca la distancia hasta Santiago: 427 kilómetros. El camino lleva a Colombres. En días soleados, o tras la tormenta, veremos brillar la fachada azul de la Quinta Guadalupe, una mansión indiana que construyó el emigrante Iñigo Noriega y que alberga desde 1987 el Archivo de Indianos. Colombres se deja por las calles Pío Noriega y Francisco Sánchez y por un camino vamos hacia la N-634. Ahora comienza un peligroso tramo con bastante tráfico. No hay otro remedio que avanzar por el arcén de la N-634 pasando el barrio del Peral y más adelante La Franca, población también del concejo de Ribadedeva. En la playa de La Franca, a la que se accede desde el p.k 286 de la Nacional, el Camping Playa de la Franca cuenta con varias cabañas de madera para alojar peregrinos (ver observaciones). El itinerario deja la Nacional en dirección Tresgrandas y por un carretil de tierra vamos paralelos a la vía del tren. Cruzamos un puente y seguimos de frente en ascenso hasta reencontrarnos con la N-634 a la altura de su kilómetro 287. Ojo aquí pues al cruzar la carretera, en una curva justo antes del PK-287 hay una variante para ir hasta Pendueles por una senda costera y quitarnos kilómetros de carretera. Si optamos por ella debemos entrar por una abertura en el quitamiedos de la nacional, cruzar "con cuidado" la vía del tren y tras saltar una valla de madera caminar hasta los acantilados donde se encuentran los bufones de Santiuste, desde allí continuar dirección oeste por un sendero entre vegetación hasta la playa de Buelna donde hay opción de ir a dicho pueblo y seguir por pistas de tierra hasta Pendueles. Conviene hacer un alto en alguna de las siguientes localidades, ya sea en Buelna o Pendueles, porque una vez en el GR-E-9 no tendremos posibilidad de comprar nada, sin desviarnos del trazado, hasta Andrín. Este largo recorrido se toma en Pendueles , y es una alternativa al itinerario oficial. Está señalizada por la típica banda roja y blanca de los GR. El trazado oficial, sin embargo, continúa un par de kilómetros por la N-634 hasta Vidiago. Después, por caminos paralelos a la Nacional y por la propia carretera, visita Puertas de Vidiago y San Roque del Acebal para llegar a Llanes. Como hemos dicho proponemos continuar por el GR-E-9. Este agradable camino, por el que avanzaremos 15 kilómetros hasta Llanes , nos premiará en algunos tramos con unas buenas vistas del mar. Tendremos oportunidad de acercarnos a él tras el camping, en la Playa de Vidiago. Más adelante, pasados tres kilómetros y medio, un cartel nos indicará que estamos ante los Bufones de Arenillas . Se trata de grietas o chimeneas abiertas en la costa, y conectadas con simas marinas, por las que el agua salada penetra a presión, formando surtidores de agua pulverizada que pueden alcanzar más de 20 metros de altura. Si se reúnen las condiciones podremos admirarlo. Hoy, el patrimonio histórico está haciendo un hueco al natural. El mirador del río Purón es otro lugar señalado. De aquí bajamos a un puente para cruzarlo donde puede leerse la indicación 20 personas máximo. En menos de dos kilómetros estamos en Andrín. La señalización del GR continúa y giramos hacia un paseo peatonal paralelo a la carretera que sube hasta el mirador de la Playa de La Ballota. Desde aquí hay unas bonitas vistas de Llanes y del islote de Castro, abajo. Desde este punto lo mejor es ignorar la carretera y coger un sendero que a media ladera conduce, tras una gran vuelta, a la ermita del Cristo del Camino. La vista que ofrece de la aldea de Cue, Llanes y el Cantábrico es inmejorable. Desde la ermita bajamos hasta Llanes, antigua puebla de Aguilar que conserva trazos de su pasado medieval. Aquí podremos degustar su sidra autóctona y dar un paseo por el puerto, donde emerge la barrera de cubos pintados por Ibarrola. Esta población costera tampoco tiene refugio municipal para peregrinos, así que no queda más remedio que intentarlo en los albergues juveniles, albergues privados, pensiones u hoteles.