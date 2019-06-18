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Comillas a Unquera etapa
Erromesari paisaia ederra eskaintzen dioten hiru itsasadar zeharkatuko ditugu
Etapari buruzko informazioa 16: Comillas a Unquera etapa
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Etapako interesguneak 16: Comillas a Unquera etapa
Ibilbidea
Comillasko kartzela zaharretik atera gara. Gaur erromesentzako aterpetxe bikaina da, eta Solatorrre pasealekura jaitsi gara, San Vicente de la Barquera aldera. Hasiera CA-131ren paraleloan doa, Sobrellano jauregiaren ingurua ezker-eskuaz mirets daitekeen bidegorri batetik. Erreia utzi gabe, ibilbideak Rubárcena zeharkatzen du eta Rabiako zubi estua zeharkatzen du izen bereko itsasadarraren gainean. Turbio eta Capitán ibaien bokalek osatzen dute, eta Oyanbeko Parke Naturalean kokatzen da, paisaia eta ornitologia maite dutenentzako oasia. Pasabidearen ondoren, ezkerretara biratu behar da, pista asfaltatu batean gora. Errepidera aterako da, eta, ezkerretara, berriz ere, Santa María del Tejo elizaraino iritsiko gara. Eliza hori monasterio zahar baten hondarren gainean eraiki zen, eta oraindik garai erromanikoko harburu eta arkiboltak ditu. CA-363 errepidera aterata, El Tejo landa-gunean sartu eta Santa Marina golf-zelairantz jaitsiko gara. Severiano Ballesterosek diseinatua, beti oroimenean, XVI. mendeko etxetzar batean kokatutako elkarte soziala du. Konplexuaren zati bat zeharkatu behar da, grebaz inguratuta, eta Kapitainaren errekaren gaineko zubia gainditu. Ondoren, XVII. mendeko kaperaren ondotik pasatzen da eta kirol-instalazioa pista asfaltatu batetik uzten da. San Pedro elizaraino igoko gara, La Revillako atariraino, San Vicente de la Barquera udalerriko herriraino. Llambres hostela CA-131ren oinean dago, 29 k.p.an (kilometro batera eskuinean). N-634 errepidearen ondoan, 27 k.p.an, VA aterpetxea dago. Abentura. Bide batetik, laster ikusiko dugu Mazako zubia, San Vicente de la Barquerara sartzeko atea. Harrizko pasabide hori XVI. mendearen amaieran hasi zen eraikitzen, zurezko aurrekoaren gainean. Gerra Zibilean nahiko maltratu geratu zen, eta gaur egun ikusten dugun bezala berreraiki eta zabaldu zen. San Vicenteko itsasadarrean aurrera egingo dugu. Ezkutu eta Gandarilla ibaien bokaleak osatzen du itsasadarra. Itsasadarra gurutzatu ondoren, San Vicenteko sarrera galaraz daiteke, baina ez litzateke batere gustukoa izango San Bizente jauna are ezagunagoa egin duen herriaren puntetatik alde egitea. Bustamantea. Halaber, San Vicenteko erromesen aterpea dago herriaren goiko aldean. Arrantzale-herri hau bisitatu ondoren, Picos de Europa malkartsuei begira, asfaltoz jarraituko dugu Acebosaraino, eta A-8aren gainetik pasa eta trenbidea gurutzatu ondoren iritsiko gara. Adi, A-8ko zubia gurutzatu eta berehala, lasterbide seinalatu bat dago, Serdiora zuzenean eramaten gaituena, "La Acebosa"-tik eta "Hortigal"-tik igaro gabe. Bide horretatik, 2 kilometro aurrezten dira pistetatik eta harrizko bideetatik. Acebosatik (150 biztanle inguru), gorantz doan zati bat dugu zain. Oso ikuspegi zabala du, eta CAtik (843) jaisten da, Pesueserantz. Aurrena Hortigalera iritsiko gara, Gandarilla ibaiaren ertzera, eta, aurrerago, Estradara, Val de San Vicente herriko herrixkara, bere dorrea nabarmenduz. Erdi Aroko gotorlekua da, harlangaitzez egina, eta inguruan harresiz inguratutako barruti bat eta hobi baten hondakinak ditu. VIII. eta IX. mendeetan sortu zen, baina XIII. mendean berreraiki zuten. Defentsa-ehoaren ondoren, asfaltoa eskuinetik utzi eta 15 minutura itzuliko gara Serdion sartzeko. Val de San Vicenteko lekua da, erromesen aterpea duena. Serdio utzi eta ezkerretara beste pista asfaltatu batera iritsiko gara beste pista batera. Ezkerrean Muñorrodero dago, baina bideak eskuinerantz jarraitzen du trenbidearen azpitik pasa eta Tina Minorreko itsasadarraren gaineko zubia zeharkatzeko, Nansa ibaiaren bokalean. Itsasadarra zeharkatuko dugu, N-634 errepidearen parean, Pesuesen, dagoen pista batetik igotzeko. Bide batetik gora egin, eta, gero, bide basotsu batean sartuko gara. Bide hori ezkerretara hasten da eta goitik behera jaisten da azken tartean. Bidexkak Unquerako sarrerara eramango gaitu. Zerbitzu-herri bat da, baina ez du aterpetxerik; beraz, ingurune jakobeoaren bila bagabiltza, Deva ibaiaren gaineko zubia gurutzatu beharko dugu, Kantabria eta Asturias arteko mugan, eta, hala, Bustio herrira iritsiko gara, aterpetxe pribatuarekin, edo pare bat kilometro egin Colomres-era, sarreran dagoen aterpetxe pribatuarekin.
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Oharrak
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Zer ikusi, zer egin
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