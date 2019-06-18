Etapa de Comillas a Unquera

El itinerario

Salimos de la antigua cárcel de Comillas, convertida hoy en un magnífico albergue para peregrinos, y bajamos al Paseo de Solatorrre en dirección a San Vicente de la Barquera. El comienzo discurre paralelo a la CA-131 por un carril bici donde se puede admirar a mano izquierda el entorno que rodea al Palacio de Sobrellano. Sin dejar el carril la ruta atraviesa Rubárcena y cruza el estrecho Puente de la Rabia sobre la ría del mismo nombre. Formada por la desembocadura de los ríos Turbio y Capitán se enclava dentro del Parque Natural de Oyambre, un oasis para los amantes del paisaje y la ornitología. Tras el vado hay que girar a mano izquierda en fuerte ascenso por una pista asfaltada. Va a salir a la carretera donde, de nuevo a mano izquierda, llegamos hasta la iglesia de Santa María del Tejo, construida sobre los restos de un antiguo monasterio y que aún conserva sus canecillos y arquivoltas del periodo románico.

Saliendo a la CA-363 entramos en el núcleo rural de El Tejo y bajando hacia el campo de golf Santa Marina. Diseñado por Severiano Ballesteros, siempre en la memoria, cuenta con un club social ubicado en una casona del siglo XVI. No hay más remedio que cruzar parte del complejo, rodeados de green, y salvar el puente sobre el arroyo del Capitán. Luego se pasa junto a la capilla del XVII y se abandona la instalación deportiva por una pista asfaltada. Subimos por ella hasta la iglesia de San Pedro, antesala de La Revilla, población del municipio de San Vicente de la Barquera. El Hostel Llambres se encuentra al pie de la CA-131, justo en el p.k 29 (a un kilómetro a mano derecha). Al pie de la N-634, en el p.k 27, se encuentra el albergue VA. Aventure.

Por un camino pronto avistaremos el Puente de la Maza, puerta de entrada a San Vicente de la Barquera. Este vado de piedra empezó a construirse a finales del XVI sobre el anterior de madera. En la Guerra Civil quedó bastante maltrecho y se volvió a reconstruir y ensanchar tal como lo vemos hoy. Avanzamos por él sobre la ría de San Vicente, formada por la desembocadura de los ríos Escudo y Gandarilla. Tras cruzar la ría es posible evitar la entrada en San Vicente, pero sería de mal gusto irse de puntillas de la localidad que ha hecho aún más famosa, si cabe, el Sr. Bustamante. También, en lo alto de la población, se alza el albergue de peregrinos de San Vicente.

Después de visitar esta localidad marinera, con vistas también a los agrestes Picos de Europa, proseguimos la marcha por asfalto hasta La Acebosa, a la que arribamos tras pasar sobre la A-8 y cruzar las vías del tren. Atención, justo después de cruzar el puente de la A-8 existe un atajo señalizado que nos lleva directos a Serdio sin pasar ni por "la Acebosa" ni por "Hortigal", se ahorran 2 kilómetros de camino por pistas y caminos de piedras. Desde la Acebosa, población cercana a los 150 habitantes nos espera un tramo en ascenso con grandes vistas que da un gran rodeo y desciende hasta la CA-843 en dirección a Pesués. Primero llegaremos a Hortigal, a orillas del río Gandarilla y más adelante a Estrada, aldea del municipio de Val de San Vicente donde destaca su torre. Es una fortificación medieval realizada en mampostería y que posee a su alrededor un recinto amurallado y los restos de un foso. Fue original de los siglos VIII y IX pero fue reconstruida de nuevo en el siglo XIII.

Tras la mole defensiva dejamos el asfalto por la derecha y lo retomamos en 15 minutos para entrar en Serdio, lugar de Val de San Vicente con albergue de peregrinos. Dejamos Serdio y a mano izquierda salimos a otra pista asfaltada para desembocar en otra. A mano izquierda se encuentra Muñorrodero pero el Camino sigue hacia la derecha para pasar bajo la vía del tren y cruzar el puente sobre la ría de Tina Menor, desembocadura del río Nansa.

Salvamos la ría para subir por una pista a la izquierda que nos deja a la altura de la N-634 en Pesués. Ascendemos por un camino para introducirnos después en una senda boscosa que nace a mano izquierda y que desciende vertiginosamente en el último tramo. El sendero nos transporta a la entrada de Unquera . Es una localidad de servicios, pero sin albergue, así que si buscamos ambiente jacobeo deberemos cruzar el puente sobre el rio Deva que hace frontera entre Cantabria y Asturias y asi llegar a la cercana localidad de Bustio, con albergue privado, o continuar un par de kilómetros hasta Colombres, también con albergue privado, situado a la entrada.