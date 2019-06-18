Etapa de Queveda a Comillas

El itinerario

Si queremos visitar Santillana del Mar habrá que partir bien temprano del albergue e ir hacia Camplengo, donde tras un desvío a la derecha bajaremos hasta toparnos con la fachada lateral de la Colegiata de Santa Juliana. Este antiguo monasterio fue el origen de Santillana del Mar, villa que fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1943. Podríamos pasarnos todo el día visitando museos y callejeando entre palacios y casonas solariegas, ya que el pueblo bien lo merece. La ausencia, no ya de flechas pintadas, sino también de conchas de piedra obligan a imaginar la marcha. La salida parte desde la plaza de Ramón Pelayo, donde está el Ayuntamiento, para enfilar la calle de los Hornos.

Antes de llegar al camping hay una bonita vista de Santillana rodeada en parte por un gran prado. Vamos ahora a la cercana Arroyo a la que entramos tras pasar una carretera comarcal. Hay que dejar a mano izquierda la ermita asentada en la ladera para descender por un carretil de cemento hasta Oreña. Entramos así en el municipio de Alfoz de Lloredo. Llegando al pueblo veremos en la distancia la iglesia de San Pedro que se muestra como una atalaya en el alto. Iremos hacia ella y dejaremos este templo del siglo XVI para descender a Caborredondo. Lo cruzamos por carretera, pasamos sobre la CA-131 y al llegar a una casa con el nombre La Solana nos desviamos a la derecha para, junto a maizales, llegar hasta la imponente estampa de la iglesia de San Martín de Cigüenza. El templo fue levantado a mediados del siglo XVIII según los diseños del indiano Juan Antonio de Tagle y fue declarado Bien de Interés Cultural en 1992.

Tras contemplar San Martín seguimos hasta Novales, capital del municipio - es fácil no entrar en él porque antes hay un giro que ataja y que sube hasta la CA-356 hacia Cóbreces-. Novales es famoso por sus plantaciones de naranjos y limoneros que crecen gracias a un microclima especial que se da en esta zona. Ya en tiempos del Imperio los romanos cargaban sus naves con estos cítricos.

Abandonando este ambiente mediterráneo se sube a la carretera por la que se entra en Cóbreles. Lo mejor es seguir por ella, ya que la señalización obliga a meterse en el pueblo y dar una gran vuelta para volver a salir a la carretera a la altura de la Iglesia de San Pedro. La iglesia, terminada en 1910, tiene un característico color rojo y está inspirada en ejemplos del románico y gótico francés. Junto a la Abadía Cisterciense de Viaceli, de la que es ad vincula, forma las dos señas de identidad paisajista de Cóbreces.

La jornada continúa junto a la iglesia y por fin nos regala un tramo relajante entre un bosque de robles y hayas que puede estar embarrado. Merece la pena disfrutarlo porque de nuevo estamos abocados a volver a una pista de asfalto y salir a la CA-131 a la altura de la Venta del Tramalón donde más de uno ha tenido que refugiarse de la lluvia bajo la marquesina. Varios caminos y más carretera llevan hasta La Iglesia, pueblo de unos 150 habitantes que ostenta la capitalidad del Municipio de Ruiloba. Después vendrán Pando, donde hay un convento de las Carmelitas Descalzas del siglo XVIII, y más adelante Concha. Abandonamos así los núcleos de Ruiloba y nos dirigimos hasta nuestro final de etapa en Comillas. Tan solo kilómetro y medio para entrar en la localidad y deleitarnos con la vista del Cantábrico.