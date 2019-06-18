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Quevedatik Comillasera
Kanpinaren aurretik Santillanako ikuspegi polita dago. Goza ezazu!
Etapari buruzko informazioa 15: Quevedatik Comillasera
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Etapako interesguneak 15: Quevedatik Comillasera
Ibilbidea
Santillana del Mar bisitatu nahi badugu, oso goiz abiatu beharko dugu aterpetxetik eta Camplengora joan. Han, eskuinetara desbideratu ondoren, jaitsi egingo gara, Santa Juliana kolegiataren alboko fatxadara iritsi arte. Monasterio zahar hau Santillana del Mar-en jatorria izan zen, 1943an Multzo Historiko Artistiko izendatu zuten hiribildua. Egun osoa pasa dezakegu museoak bisitatuz eta jauregi eta etxetzar bakartien artean kale eginez, herriak merezi baitu. Gezi pintaturik ez ezik, harrizko maskorrik ere ez dagoenez, ibilera imajinatu beharra dago. Irteera Ramon Pelaio plazatik abiatzen da, Udala dagoen tokitik, Labeen kalea biltzeko. Kanpinera iritsi aurretik, Santillanako ikuspegi polita dago, belardi handi batek inguratua. Orain, inguruko errekara joango gara, eskualdeko errepide bat igaro ondoren. Hegalean finkatutako ermita ezkerretara utzi behar da, Oreñara zementuzko gurdi batetik behera jaisteko. Alfoz Lloredoko udalerrian sartuko gara horrela. Herrira iristean, San Pedro eliza ikusiko dugu. Eliza talaia bat da, goian. Harantz joango gara, eta XVI. mendeko tenplu hau utziko dugu Caborredondora jaisteko. Errepidez zeharkatu, CA-131ren gainetik pasa, eta La Solana izeneko etxe batera iristean, eskuinetara egingo dugu, Artasororen ondoan, Cigüenzako San Martin elizaren horma ikusgarriraino iristeko. Tenplua XVIII. mendearen erdialdean eraiki zuten, Juan Antonio de Tagle indianoaren diseinuen arabera, eta Interes Kulturaleko Ondasun izendatu zuten 1992an. San Martin ikusi ondoren, Novalesera jo behar dugu, udalerriko hiriburura, alegia. Erraza da han ez sartzea, lehen CAra igotzen den bira bat dagoelako (356 Cóbrecesera). Novales famatua da bere narki- eta limoi-sailengatik, eremu horretan gertatzen den mikroklima bereziari esker hazten baitira. Inperioaren garaian erromatarrek beren ontziak zitriko horiekin kargatzen zituzten. Ingurune mediterraneo hori utzita, Cóbreles herrira igotzen da. Onena bertatik jarraitzea da, seinalizazioak herrian sartu eta buelta handia ematera behartzen baitu, San Pedro elizaren parean errepidera berriro ateratzeko. Eliza 1910ean amaitu zen, eta kolore gorri bereizgarria du, Frantziako erromaniko eta gotikoaren adibideetan oinarritua. Viaceliko Abadia Zistertarrarekin batera, zeinari lotzen baitzaio, Cóbreces-eko bi nortasun-ezaugarriak eratzen ditu. Eguna elizaren ondoan izango da, eta, azkenik, haritz- eta pago-baso baten arteko tarte lasaigarria oparituko digu. Merezi du gozatzea; izan ere, berriro ere asfalto-pista batera itzuli eta CA-131ra irten behar izan dugu, Tranpoloaren Salmentaren parean. Han, batek baino gehiagok babestu behar izan du euritik, markesinaren azpian. Hainbat bidek eta errepide gehiagok La Iglesiaraino eramaten dute, Ruiloba udalerriko hiriburu den 150 bat biztanleko herriraino. Gero Pando etorriko da, XVIII. mendeko Karmeldar Oinutsen komentu bat dagoen tokian, eta geroago Kontxa. Horrela, Ruilobako hiriguneak utzi eta Comillasko etapa-amaierara joango gara. Kilometro eta erdi besterik ez, herrian sartu eta Kantauri itsasoaz gozatzeko.
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